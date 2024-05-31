牛肉麵是台灣馳名國際的美食之一，吸引無數觀光客跨海來台朝聖，但是隨著物價持續走高，曾經的庶民美食不再平易近人，在台北想吃一碗低於 200 元的牛肉麵已是奢望。沒想到就在中壢火車站附近，有一家 GOOGLE 評論高達 4.8 分的「集英會牛肉麵館-中央東店」，竟然只要 180 ~ 200 元，就能吃到色香味俱全的六種口味牛肉麵，還有超過十種飲料、冰沙，以及明治冰淇淋，可以無限享用！如此超值的美味，讓我心心念念已久，這天趁著南下辦事之便，回程時特地繞道過來，一償宿願。

「集英會牛肉麵館-中央東店」地處熱鬧的中壢火車站商圈，路邊停車格不多，不過餐廳右側有一個「中央地下停車場」，車位甚多，想來用餐的朋友，不用怕沒有地方停車。

「集英會牛肉麵館」目前在桃園共有三家直營店，分別是＂中原店、國際店、中央東店＂，我們今天造訪的是 2023 年底，最新開幕的中央東店。這間店從早上十一點開門，到晚上九點打烊，中間不休息，對於沒辦法在正常時間用餐的朋友，應該是個好消息。我們來店的時間是下午兩點左右，店裡的客人來來去去，川流不息，生意相當不錯。

木質調裝潢簡約俐落，長條形格局開闊明亮，動線暢通無礙。桌椅羅列兩旁，地面、桌面乾爽，不油不垢，和傳統牛肉麵店五味雜陳、溼熱擁擠的環境大相逕庭。我一向非常欣賞肯把盈餘拿來改善用餐環境的店家，今天肯定得用新台幣來表達我心中的支持。

「薄利多銷」是眾人皆知的經商成功之道，但是實際上願意大方回饋顧客的店家並不多見，「集英會牛肉麵館」卻是其中之一。只要來店消費 80 元以上，就可免費享用自助吧的飲料、冰品。飲料部分有＂蘋果汁、柳橙汁、文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶、可口可樂、雪碧、蜂蜜梨茶、檸檬紅茶、氣泡水＂，以及自泡立頓茶包等。

冰品則有＂蜜桃風味、乳酸風味＂冰沙，以及北海道十勝乳源的 Niseko 四種口味冰淇淋，分別是＂草莓起司、瑞士巧克力、巧克力脆片、脆酥黑餅乾＂。

「集英會牛肉麵館-中央東店」不收 10% 服務費，餐具、醬料必須自助。筷子、湯匙、分食碗、醬料碟都在自助吧台下方的抽屜裡，消毒用酒精、牙線棒，也在吧台上。醬料只有白醋和店家自製辣椒，因為「集英會」的牛肉麵湯頭非常濃郁，除非你是無辣不歡的重口味，否則應該沒有添加醬料的需要。

內用採手機掃碼點餐方式，先進的系統和新穎的裝潢相匹配，既可節省人力，客人點餐也比較沒有壓力。

「集英會」的點餐系統做得相當不錯，分類清楚，操作簡單。首先點選你要的牛肉麵品項，再選湯頭濃淡，另外可以勾選＂不加蔥、肉量加倍 ( +100元，原本一份5片滷牛腱，加價升級後總共『10片肉』 ) 、加麵( +20元 ) 、換細麵＂等。將所有餐加入購物車後，點＂查看購物車＂，這時候在＂訂單備註＂的地方可輸入您的特殊要求，例如＂麵的熟硬度＂等。另外要記得輸入點餐人數，因為店裡有免費自助吧，所以每個人有低消 80 元的限制，應該在情理之中。最後按＂送出訂單＂，點餐的程序就完成了！

若您因故無法操作掃碼點餐也不用擔心，「集英會牛肉麵館-中央東店」備有紙本菜單，可以請店員協助點餐。

在此要特別提醒，「集英會牛肉麵館-中央東店」的點餐流程有些特別，送出訂單後，要先到櫃台結帳。結完帳後，才會開始製作餐點，可別送出訂單後就痴痴的在座位上等，那有可能等到天荒地老都等不到餐點。其實簡單的說，就是＂餐前先付款＂，而非＂餐後再買單＂，另外這裡只收現金，沒有其他付款方式，要特別注意哦！

廚房的效率很高，我們結完帳，不到十分鐘，所有餐點全部上齊。餐點的內容有：招牌川味牛肉麵， NT$ 180元；養生藥膳牛肉麵， NT$ 190元；燙青菜，NT$ 40元；豆干，NT$ 40元；黃金泡菜，NT$ 40元。

老婆點的是「招牌川味牛肉麵」，既然敢冠上「集英會牛肉麵館」招牌，自然有獨到之處。湯頭是牛肉麵的靈魂所在，將辣椒與花椒，以大火快炒爆香，再放入高湯中以文火慢熬入味，花椒香氣明顯，口感只是微麻微辣，所以菜單上只用一根辣椒來標示辣度，不敢吃太辣的朋友也可以放心享用。



特別值得一提的是「集英會牛肉麵館」的牛肉湯，都是走極濃郁的路線，總共有六種口味，分別是＂老甕酸菜、養生藥膳、招牌川味、原味紅燒＂，以及新上市的＂宮廷麻辣、梅釀番茄＂。牛肉湯濃郁的程度前所未見，我覺得用＂濃郁＂已經不足以形容，用＂濃稠＂一詞可能更為貼切，絕對是夠濃夠香又夠味！重口味的朋友一定很喜歡，若是飲食習慣偏清淡的朋友，建議到飲料區中間的開飲機，裝一些熱開水來稀釋一下。

一碗 180 元的牛肉麵，牛肉的質量能好到哪裡去？我還真不敢抱太高的期望，沒想到「集英會」卻給我一個大驚喜！「招牌川味牛肉麵」裡不但有五塊牛肉，而且都是又大又厚的牛腩，正是我最愛的部位。牛腩燉得軟嫩無比，好咀嚼不卡牙，吸滿湯汁非常入味；牛筋的口感尤其精彩，經過長時間的熬煮，軟化變成膠質，QQ 的口凍感，就像海參一樣，超級迷人！

「集英會牛肉麵館」的麵條，如果您在點餐的時候，沒有特別勾選＂換細麵＂，店家都是預設以＂寬麵＂出餐，不習慣寬麵的朋友要特別注意！這裡的寬麵，口感類似刀削麵，咬勁特別強，需要咀嚼比較久的時間，所以適合搭配濃湯，和濃稠的川味牛肉湯，簡直就是天作之合。辣香、麻香和麵香，同時在口腔中綻放，層次豐富耐人尋味。

我超愛藥膳的滋味，所以點了「養生藥膳牛肉麵」，搭配的麵條則是選擇＂細麵＂。

牛肉一樣是五大塊，不一樣的是在中藥的加持下，牛腩多了清香，少了油膩感，吃起來更加爽口不膩。

老婆喜歡寬麵，我喜歡細麵，因為細麵雖然咬勁不如寬麵，但好處是容易吸收湯汁。吸飽湯汁的麵條，吃起來軟滑無比，味道也更加濃郁，彷彿有吃麵線的錯覺。

中藥材是非常奇妙的東西，除了養生健身，還能有效的減低油膩感。這碗「養生藥膳牛肉麵」的湯頭以當歸為主，再加入熟地、白芷、川芎等十幾種珍貴藥材熬煮，味道香醇 ( 特別提醒！！！川芎屬行氣藥，具有行氣作用，對胎兒可能有所不利，不建議孕婦食用！) ，回甘滋味迷人，讓我一口接一口，完全停不下來。

小菜和牛肉麵，就像綠菜和紅花之間的關係，吃牛肉麵，總要來幾樣小菜才對味。「集英會牛肉麵館」的衛生做得很不錯，除了現燙的青菜以外，其他小菜都裝盒加蓋，放在冰櫃中冷藏，即使天氣再熱，也不虞變質。

燙青菜的種類應該不是固定的，可能會隨著產季有所變化，當天剛好是我很喜歡的大陸妹。

「集英會牛肉麵館-中央東店」的燙青菜，和別家麵店最大的不同就在於澆頭。燙青菜的澆頭最常見的是滷肉燥，但是這裡用的是濃郁的牛肉湯汁，油膩度少了許多，搭配爽脆鮮甜的大陸妹，口感非常棒！

滷豆干我常吃，但是從沒吃過這麼鬆軟飽水的豆干，密密麻麻的蜂巢孔隙裡吸滿滷汁，一口咬下，滷汁狂噴而出。不誇張的說，這真的是水做的豆干啊！

重點是滷汁的鹹度控制得很好，雖然滿口滷汁，卻不會給你太鹹的感覺，鹹香回甘，滋味無窮。這麼好吃的滷豆干，不推不行！

泡菜對腸胃有許多健康益處而且又好吃，所以看到菜單的小菜中有黃金泡菜，我不假思索立馬點了一份。

金黃色的黃金泡菜，秀色可餐，光看就讓人流口水。一夾起來，豆腐乳的香氣立刻竄入鼻腔，咀嚼起來酸酸甜甜的滋味，伴隨爽脆的口感，會讓你的唾液瘋狂分泌，絕對是用來開胃的第一首選。

吃完熱騰騰的牛肉麵，最期待的就是來幾球冰冰涼涼的冰淇淋，尤其是免費又可以無限續球的冰淇淋，吃起來特別爽快！

「集英會牛肉麵館-中央東店」內用不收服務費，所以吃飽之後，請記得做好餐具和廚餘的回收動作，才是有品味的消費者。

你以為這篇食記到這裡就結束了嗎？其實並沒有！因為老婆一吃就上癮了，問題是台北離這裡有點遠，總不能常常來吧？還好「集英會牛肉麵館」有推出冷凍包牛肉麵，現在正好有「感恩五月」的活動，活動內容如下：

(一) 在門市現場購買冷凍包 6 包以上，贈送集英會保冷袋 1 個。門市資訊如下：

中原店：桃園市中壢區三和一街27號；電話號碼： 0900-347-347。

國際店：桃園市桃園區國際路一段1063號；電話號碼： 0906-373-838。

中央東店：桃園市中壢區中央東路63號；電話號碼： 0903-577-035。

(二) 以網購方式，單次購買 6 包冷凍包 ( 不限口味 ) ，完全免運費，送禮、自用兩相宜。網購通路如下：

(1) 7-11賣貨便商場：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2403263517056

(2) 「集英會牛肉麵-冷凍包」LINE 群組：https://line.me/ti/p/Z1d6pMQ-LF

老婆愛上「集英會」的牛肉麵，也很中意他們家設計的保冷袋，當然選擇現場直接購買 6 包，把牛肉麵和保冷袋一起帶回家，一舉兩得，滿載而歸。

隔天正好是周末，女兒難得可以在家吃午餐，我們決定煮一頓牛肉麵大餐，和女兒一起分享。

「集英會牛肉麵」冷凍包的麵條是彈性十足的刀削麵，經過壓力鍋高溫、高壓速煮，以追求最佳彈性，接著使用急速冷卻系統快速降溫，確保新鮮；最後再以真空包裝。買回家後，立刻放入冰箱冷凍保存，有效期限長達半年，想吃就吃，非常方便！

因為麵條是已經煮過的熟麵，所以不用解凍，直接放入滾水中煮沸即可。

我們家人的食量都不大，兩包麵條三個人吃，剛剛好。

冷凍的牛肉湯包最好事先解凍，可以節省煮沸的時間，也可以節省能源的消耗。

接著將解凍過的牛肉湯包倒入鍋中，開火煮沸即可。

為了復刻「集英會牛肉麵館-中央東店」的現場美味，我特地燙了青江菜，稍微擺個盤，倒也似模像樣。又大又厚的牛肉當然是視覺焦點，引得女兒一陣驚呼！

老婆和女兒吃小碗的「養生藥膳牛肉麵」，大碗的「招牌川味牛肉麵」則歸我享用，因為我可是勞苦功高的大廚呢，哈哈~

什麼東西最美味？當然是和心愛的人吃的東西最美味！

不管是親臨現場，到「集英會牛肉麵館」吃一碗色香味俱全的牛肉麵，再盡情享用免費的飲料和冰品；或是網購「集英會牛肉麵館」的冷凍牛肉麵，滿足隨時想吃就吃的願望，都是可以輕鬆擁有的幸福！你喜歡吃牛肉麵嗎？「集英會牛肉麵館-中央東店」好吃又不貴，環境好、附加價值高，推薦給您！



🎀集英會牛肉麵館-中央東店🎀

🏡地址：桃園市中壢區中央東路63號一樓 ( 中壢火車站附近 )

☎️電話：0903-577-035

🕐營業時間：11:00~21:00(中午不休息)

👉FB粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61555211788101