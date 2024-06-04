「星島海南雞飯」的招牌海南雞飯會搭配三種特製沾醬，可以依照個人口味去使用，整道料理看似簡單卻隱藏著繁瑣的製作過程，採用的新鮮溫體雞加入薑黃讓表皮呈現金黃色，烹煮的過程把肉汁都鎖在裡面，每日限定的數量只有100~200份左右，如果晚來還不一定吃的到。除了雞肉外還有雞腿肉可以選，讓客人可以依照不同的部位做選擇，加上套餐的小菜跟飲料吃起來飽足感剛剛好。

餐廳資訊

星島海南雞飯 名稱 : 星島海南雞飯(永和中正店)

電話 : (02)8668-2285

地址 : 新北市永和區中正路107號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:30-21:30

官方網站 : 星島海南雞飯

從捷運 環狀線 景平站步行13分鐘或 永安市場 站步行15分鐘即可抵達，店面的招牌是黃色上面寫上大大的「海南雞」

餐廳環境

餐廳的空間不算大但滿寬敞的，中間保留的走道不會擠壓到兩旁用餐的顧客

每個位子上都會放一張色彩繽紛的紙墊，上面有各種餐點的圖片幫助顧客點餐

桌子前方可以直接看到廚房的狀況，許多員工都不是本地人，製作出來的餐點更像是他們的家鄉味

菜單

餐點全部都是新馬的特色料理，海南雞飯、肉骨茶跟叻沙系列的餐點都有，除了單點外還可以搭配套餐選擇一份青菜跟一杯飲料

餐點介紹

這次點了兩份餐點都是套餐搭配，主餐分別是「海南雞飯」跟「海南雞腿飯」，剛好把兩種招牌的雞肉各點一份

套餐的飲料選的是「椰子水」跟「泰式奶茶」，椰子水喝起來的味道比較淡一點如果裡面有加一點椰子果肉就更完美，泰式奶茶喝起來香濃跟海南雞搭配起來就是一個東南亞料理的套餐

第一份是「海南雞飯」米飯選的是「薑黃飯」，雞肉幾乎都是去骨的除了最上面的雞翅

雞翅滿大一隻烹煮的恰到好處，輕輕一撕就能骨肉分離

雞肉的部分選的是雞胸肉比較紮實，但吃起來完全不會乾柴反而非常軟嫩多汁，一口咬下可以明顯感受到雞肉一絲一絲的口感

套餐搭配的青菜是「空心菜」，上面有簡單用醬油調味過味道剛剛好，吃起來新鮮又爽脆

第二份是「海南雞腿飯」米飯選的也是「薑黃飯」，因為這樣搭配起來更有味道

雞腿肉油脂明顯比雞胸肉還要多一點，夾起來在燈光照射下油光閃閃發亮非常誘人

一口咬下軟嫩滑順，豐富的油脂讓嘴唇像是擦滿護唇膏一樣油油亮亮

薑黃飯吃起來會多一股淡淡的薑黃香味，米飯的口感煮到比較偏軟一點

搭配雞肉一起吃真的會上癮忍不住一口接一口，這就是海南雞飯的魅力吧~

青菜選的是「高麗菜」，搭配醬油吃起來鮮甜多汁口感十分脆口

雞胸肉跟雞腿肉放在一起比，雞胸會稍微大塊一點而雞腿是油脂比較多，口感跟味道就是依照個人喜好做選擇

海南雞系列都會副一盤醬料，口味一共有三種分別是「酸辣醬」、「蔥薑醬」以及「老抽」

「酸辣醬」吃起來香辣帶勁，輕輕沾一點辣椒的味道就會出來

「蔥薑醬」會有一股獨特的嗆味吃起來有解膩的效果

「老抽」吃起來有點像是醬油膏的感覺但味道更加濃郁，如果喜歡重口味的人一定要嚐試看看

結語

我個人一直都滿喜歡吃新馬料理的，「星島海南雞飯」的價格適中搭配套餐算是CP值滿高的組合，雖然只有吃一次就能排在我心中前幾名，海南雞的烹調跟調味都拿捏適中，把雞汁完美鎖在裡面吃起來鮮嫩多汁，還有三種醬料可以自由搭配，讓一份海南雞可以品嚐出不同的風味，是一間在台灣非常道地的新馬料理，而且海南雞每日都有限量確保口感都是最佳的狀態，建議可以提早來吃或是線上訂餐，讓饕客不用特地跑到新加坡或馬來西亞就能品嚐到一樣的美味。