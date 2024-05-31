雙層法式禮盒超典雅，油飯六種不同創意口味可選擇，選用CAS洗選紅殼雞蛋、產銷覆歷認證雞肉，有還附佐料餐具盒，收到禮盒可直接享用，絕對是彌月油飯推薦的首選

撰文。拍攝／呂萱萱懷孕真的很辛苦，但看著baby呱呱落地，其實滿令人感動的～所有的媽媽一定跟我一樣，想把這份感動與喜悅分享給親友，而有質感又好吃的彌月油飯，就是最佳選擇～

彌月油飯禮盒除了好吃，當然也要具有質感，讓人賞心悅目

《evAfter從此以後》包裝超美！可新鮮常溫送達，並附上佐料餐具盒，親友就算在辦公室收到禮盒，不用加熱、不用準備餐具，就能馬上吃，這點我覺得很可以

這篇開箱的是《LIEN連繫 – 16兩經典傳統 Traditional-雙層》彌月油飯禮盒

收到禮盒長這樣，還有附上精美的紙提袋，禮盒有藍鈴花(淺藍)、(海軍藍(深藍)、牡丹紅三種款式可選擇

↑ 它是雙層的彌月油飯禮盒，整個打開就如上圖這樣，親友收到就可以直接吃，非常方便

↑ 禮盒附上保存及加熱方式說明書，熱食需當餐食用

若是冷藏或冷凍配送，可使用微波爐、電鍋、瓦斯爐加熱

↑ 禮盒的上層是秘製滷雞腿，選用附產銷覆歷認證雞肉

還有CAS洗選紅殼雞蛋（可加購30元換成溏心蛋）

禮盒的下層是佐料餐具盒跟油飯

佐料餐具盒有：燒辣醬包、黑胡椒粉、餐具組、牙線棒、濕紙巾，讓親友收到可以直接享用，真的很貼心

evAfter從此以後彌月油飯共六種口味：經典傳統、香辣櫻花蝦、麻油鴨肉、松露培根、元氣甜在心、養生堅果

這次試吃的是經典傳統口味

一打開包裝，馬上就被香氣迷住了！是我喜歡的那種鹹香傳統古早味，油飯粒粒分明，吃得到米粒的香Q，口感不油也不膩，真的好吃到無法形容

麻油油飯約16兩，其實我覺得對一人份來說還滿大份的，一般男生可以吃很飽，但女生可能真的會吃不完ＸＤ

像我就無法一次吃完整份，剩下1/3留著當下午點心 （如上圖）還滿不錯的～哈

配料很豐富，有豬肉絲、金鉤蝦、魷魚、香菇、栗子，而且都有先拌炒過，口感鹹香很入味

豬肉絲跟魷魚，讓我很意外，口感Ｑ嫩不會柴，就連我這個滿口牙套的人都可以輕鬆吃，不像坊間的油飯配料吃起來都很硬，我覺得這對載牙假的長輩還滿友善的哦～

重口味的朋友，可以添加佐料餐具裡的燒辣醬包、黑胡椒粉，其實還很提味。但我個人偏愛原味，覺得什麼都不用加就很好吃了

我個人滿推薦可以加30元可更換溏心蛋，他們家的溏心蛋跟別人不太一樣，是有味道的那種，鹹香又Ｑ嫩，再搭配半熟的蛋黃，好吃到會涮嘴

滷雞腿也是屬於傳統古早味，五香味十足，雞肉軟嫩不會柴，一口咬下還會噴肉汁，真的是水準之上的品質

享受美食的同時，也兼具禮盒應有的外觀美型，親友收到就能馬上吃，送禮不只實用性高，也絕不失面子，真心推薦各位爸爸媽媽們，彌月油飯一定要選擇《evAfter從此以後》



