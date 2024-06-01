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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚餐好選擇!

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚餐好選擇!

2024-06-01 01:56:00 靜怡＆大顆呆 人氣：110
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2226篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：

廣泰樓小館
place新北市新莊區幸福路803號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

新莊幸福路上【廣泰樓小館】是聚餐宴客好選擇

小家庭用餐也很適合，想要吃粵式大菜或是港式小點都可以來

環境寬敞舒適，附近有停車場，餐點選擇多且美味！

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚餐好選擇!

 

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

廣泰樓小館在二樓，入口在樹人眼鏡側邊

店家後方（中和街125巷內）有中誠停車場，停車方便

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚ADD:新北市新莊區幸福路803號2樓

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚TEL:02 2990 1352

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00 (週一公休)

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚FB粉絲專頁

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

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店內空間寬敞舒適且新穎乾淨

環境氛圍都很棒

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

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有大圓桌及四人桌

兩人約會、小家庭聚餐或是多人用餐都適合

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

廣泰樓小館菜單及價格

主要提供粵式料理及港式小點

料理種類豐富，也有鍋物可選擇

比較可惜的是芋頭西米露為假日限定，平日沒有供應

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除了單點也可選擇合菜（宴客菜單）

一整桌搭配好，色香味俱全

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廣泰樓小館茶資每位$30

有茉莉綠茶、普洱、烏龍、洋甘菊及桂花烏龍可選擇

我們點了桂花烏龍

淡淡的桂花烏龍香氣，入口清潤甘香

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京都嫩子排

色澤油亮、酸甜滋味

軟嫩的口感中帶有特調醬汁濃郁的香氣，開胃下飯

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滑蛋蝦仁

蝦仁新鮮且大顆，腸泥清除得相當乾淨，鮮甜脆彈

滑蛋咕溜滑嫩，單吃配飯都美味

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蛤蜊燴絲瓜

翠綠絲瓜加上肥美的蛤蜊讓人食指大動

很喜歡絲瓜清甜Ｑ軟的口感，加上蛤蜊的鮮味，相當好吃

湯汁也很適合拌飯吃！

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廣式炒飯

以叉燒、蝦仁為主的廣式炒飯，真材實料

米飯粒粒分明，我們家兒子好喜歡，連吃了兩大碗

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柱侯牛三寶

濃郁香醇的柱侯醬搭配牛腩、牛肚及牛筋

牛腩肉質軟Ｑ，牛筋Q彈軟滑、牛肚香脆帶咬勁

令人口齒留香，回味無窮

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蒜香脆皮雞

一端上桌濃郁的蒜香撲鼻而來

一口咬下，皮脆肉嫩還帶肉汁，搭上金黃蒜酥，每一口都讓人驚艷

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家傳蘿蔔糕

蘿蔔糕是小朋友們吃港點必點的

廣泰樓小館的蘿蔔糕也沒讓大家失望

煎至金黃恰恰的蘿蔔糕用料實在，口感鬆軟，小朋友一口接一口

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蜜汁叉燒包

外皮Q彈軟糯，搭配甜鹹蜜汁叉燒

大人小孩都愛吃

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魚子燒賣

豬肉、香菇、蝦仁及魚子融合的美妙香氣

Ｑ脆彈口、紮實美味

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芝麻鮮蝦捲

外皮酥脆帶有濃郁的芝麻香氣

蝦肉鮮脆彈牙，口感風味豐富

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚

吃完還蠻推薦的廣泰樓小館

每一道料理都份量十足，用料也實在

無論粵式料理或是港式點心都讓我們吃的滿足、滿意！

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廣泰樓小館 粵式料理 港式點心 幸福路美食 新莊聚餐 新莊家庭聚餐
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