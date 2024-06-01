新莊幸福路上【廣泰樓小館】是聚餐宴客好選擇

小家庭用餐也很適合，想要吃粵式大菜或是港式小點都可以來

環境寬敞舒適，附近有停車場，餐點選擇多且美味！

廣泰樓小館 粵式料理、港式點心，幸福路美食，新莊聚餐、家庭聚餐好選擇!

廣泰樓小館在二樓，入口在樹人眼鏡側邊

店家後方（中和街125巷內）有中誠停車場，停車方便

ADD:新北市新莊區幸福路803號2樓

TEL:02 2990 1352

營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00 (週一公休)

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店內空間寬敞舒適且新穎乾淨

環境氛圍都很棒

有大圓桌及四人桌

兩人約會、小家庭聚餐或是多人用餐都適合

廣泰樓小館菜單及價格

主要提供粵式料理及港式小點

料理種類豐富，也有鍋物可選擇

比較可惜的是芋頭西米露為假日限定，平日沒有供應

除了單點也可選擇合菜（宴客菜單）

一整桌搭配好，色香味俱全

廣泰樓小館茶資每位$30

有茉莉綠茶、普洱、烏龍、洋甘菊及桂花烏龍可選擇

我們點了桂花烏龍

淡淡的桂花烏龍香氣，入口清潤甘香

京都嫩子排

色澤油亮、酸甜滋味

軟嫩的口感中帶有特調醬汁濃郁的香氣，開胃下飯

滑蛋蝦仁

蝦仁新鮮且大顆，腸泥清除得相當乾淨，鮮甜脆彈

滑蛋咕溜滑嫩，單吃配飯都美味

蛤蜊燴絲瓜

翠綠絲瓜加上肥美的蛤蜊讓人食指大動

很喜歡絲瓜清甜Ｑ軟的口感，加上蛤蜊的鮮味，相當好吃

湯汁也很適合拌飯吃！

廣式炒飯

以叉燒、蝦仁為主的廣式炒飯，真材實料

米飯粒粒分明，我們家兒子好喜歡，連吃了兩大碗

柱侯牛三寶

濃郁香醇的柱侯醬搭配牛腩、牛肚及牛筋

牛腩肉質軟Ｑ，牛筋Q彈軟滑、牛肚香脆帶咬勁

令人口齒留香，回味無窮

蒜香脆皮雞

一端上桌濃郁的蒜香撲鼻而來

一口咬下，皮脆肉嫩還帶肉汁，搭上金黃蒜酥，每一口都讓人驚艷

家傳蘿蔔糕

蘿蔔糕是小朋友們吃港點必點的

廣泰樓小館的蘿蔔糕也沒讓大家失望

煎至金黃恰恰的蘿蔔糕用料實在，口感鬆軟，小朋友一口接一口

蜜汁叉燒包

外皮Q彈軟糯，搭配甜鹹蜜汁叉燒

大人小孩都愛吃

魚子燒賣

豬肉、香菇、蝦仁及魚子融合的美妙香氣

Ｑ脆彈口、紮實美味

芝麻鮮蝦捲

外皮酥脆帶有濃郁的芝麻香氣

蝦肉鮮脆彈牙，口感風味豐富

吃完還蠻推薦的 廣泰樓小館

每一道料理都份量十足，用料也實在

無論粵式料理或是港式點心都讓我們吃的滿足、滿意！

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