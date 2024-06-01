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蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，宜蘭最新農場!

2024-06-01 01:58:00 靜怡＆大顆呆 人氣：295
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2225篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

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蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

宜蘭又有新農場了，最新農場【蘭陽動植物王國】試營運，即日起至6/30試營運

園區最大的亮點就是目前全台首創澳洲袋鼠互動區，可以近距離貼近袋鼠、觀察袋鼠

另外還有水豚、羊駝、駱馬、鵜鶘、咩咩羊，以及少見的兔豚鼠等動物

除了小動物外，還有和服體驗、迷你船紅菱池探險、鹿角蕨DIY及豐富的生態課程解說

試營運期間全價180元、12歲以下100元，90公分以下孩童免費入園，附贈牧草一份，趁著優惠快帶孩子來體驗親近小動物！

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蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，宜蘭最新農場!

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

蘭陽動植物王國位於宜蘭壯圍，今年四月才營運

雖然開幕不久但前來的遊客不少，假日人潮真的很多，建議非假日來會玩得比較盡興

在大馬路旁可以見到農場，但大馬路這側是出口，入口處在側邊

有提供免費停車場，但我們假日前往時供不應求，很多車輛都只能停在大馬路不影響行車安全處

導航直接搜尋＂蘭陽動植物王國＂即可抵達

大眾運輸資訊：

＞搭乘791、1788、1787號公車至「壯圍大橋」站下車，步行1分鐘即可抵達

＞從宜蘭轉運站搭乘「台灣好行－狀圍沙丘線」，至「狀圍旅遊服務園區下車」，步行6分鐘即可抵達

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，ADD:宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，TEL:0958 507 905

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，營業時間:10:00-17:00 (週三公休)

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，FB粉絲專頁

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

蘭陽動植物王國票價:

試營運期間全票180元、兒童票、敬老票及宜蘭縣民優惠100元

正式開幕後全票280元、兒童票、敬老票及宜蘭縣民優惠180元

進來後有寵物放置區，可以安置毛小孩，炎熱的天氣有提供風扇

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

園區內有提供浴衣和服體驗，除了衣物外，也有鞋子及道具搭配

門票有含和服抵用券150元，入口處紙傘牆可以美拍打卡

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

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目前僅有戶外餐飲部，提供簡單的飲料、冰淇淋等販售服務

建議可以逛完園區再來使用門票附贈的餐飲抵用券消費，可折抵30元

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

蘭陽動植物王國有很棒的生態課程解說

有興趣的可以在時間內來玩，可以免費聽講解，更加深印象

蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，

雖然現在水豚已經越來越多，不像幾年前那麼稀有，但我還是很喜歡

呆萌模樣太可愛，溫和親人

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我們來的時間正好是鵜鶘餵食秀接近尾聲

沒見到餵食只聽到最後的講解了

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當天見到兩隻鵜鶘，嘴巴好大，體型也很大，大人小孩都對牠充滿好奇

不過，一定要保持距離，太靠近的話鵜鶘會張大嘴巴做出咬的動作，有點嚇人

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水豚區有個大水池，炎熱的天氣，水豚開心的泡在水裡

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剛上岸濕漉漉的水豚，正在補充能量

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水豚真的很乖，就是一直專注吃東西這樣，然後要摸要抱都不會太反抗

如果想要餵食更盡興的話，建議要早點來玩，晚來，很多動物都被餵飽了，就吃不了多少

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可惜這裡的水豚不會握手，上次在星夢森林劇場的水豚會跟人握手，更療癒

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跟水豚、鵜鶘養在一起的兔豚鼠，第一次見到覺得好新奇啊

大大的眼睛、長長的耳朵，看起來像水豚、兔子、狗狗、天竺鼠....

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還好園區內有設置動物解說板，讓我們認識也更加了解動物

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比起水豚，兔豚鼠要怕人許多，不是那麼好親近

然後可能因為都吃飽飽了，所以餵食也不怎麼吃了

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可愛的白色小鴨，雖然不是小嬰兒時期，但體型小小的也相當可愛

但小鴨也是會做出張嘴啄人的動作，一定要注意

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山羊區最特別的就是山羊送餐梯

山羊高高站，小朋友由下方輸送食物上去給羊吃，看羊咩咩吃得陶醉的模樣，挺有趣

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除了羊駝外，還有駱馬，大家應該看得出來兩者的差別吧

若分不出來，每天下午一點有羊駝跟駱馬生態解說喔！

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很萌的咩咩羊跟羊駝及駱馬在一起

圓圓的模樣要比山羊及綿羊可愛許多，有一頭身上還剃了造型耶

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超棒的袋鼠互動區，還沒機會到澳洲，來蘭陽動植物王國近距離觀察袋鼠也很不錯

園區內袋鼠還蠻多隻，在這裡我第一次見到袋鼠走路的模樣，原來是用尾巴支撐的耶！

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居然可以這麼近距離接觸、撫摸袋鼠，真的好棒啊！

小朋友第一次摸到袋鼠，直呼袋鼠的毛好軟、好好摸

袋鼠專屬區域的草皮是不能腳踩的，但可以站在石頭上喔

對了，袋鼠這區還有很多大烏龜，我居然漏拍了，一定是見到袋鼠太開心

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還有老鷹可以摸耶，大家都知道老鷹是凶猛的禽類，能夠近距離撫摸牠真的很難得

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靠近出口的地方也很多鸚鵡，一旁也有黃金色的松鼠喔

每天下午也都會有一場鳥類飛行演出，有興趣的可以來看

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原本我想說為什麼要取名為動植物王國，不就是動物嗎？

原來園區內還有很多蕨類展示，還有鹿角蕨小教室可以享受DIY樂趣

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每天提供的手作項目不一定，門票附植物手作課程抵用券200元

當天有山蘇苔球及鹿角蕨上板體驗，喜歡鹿角蕨或是手作的不要錯過了

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迷你船紅菱池探險也很有趣，大人小孩都可以玩

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剛來時遊客很多，接近閉園時間只剩兩兄弟，玩得很盡興

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另外，也有鴨鴨區可以讓小朋友玩樂，就是類似球池的概念，只是球換成了黃色小鴨鴨

這個感覺比較適合小小孩，但也有見到比較大的孩子玩得很開心

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最後，來到袋鼠神社拍照留念

在袋鼠身上見到的袋鼠蛋蛋這裡有標本喔，摸一摸，有避邪、添財、早生貴子之意！

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可別以為蘭陽動植物王國只有這樣喔，還有區域在增建或整理中，之後會更豐富

宜蘭親子農場真的玩不完了，越開越多，大家也可以網路上比較看看比較喜歡哪家的經營模式喔！

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