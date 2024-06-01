宜蘭又有新農場了，最新農場【蘭陽動植物王國】試營運，即日起至6/30試營運

園區最大的亮點就是目前全台首創澳洲袋鼠互動區，可以近距離貼近袋鼠、觀察袋鼠

另外還有水豚、羊駝、駱馬、鵜鶘、咩咩羊，以及少見的兔豚鼠等動物

除了小動物外，還有和服體驗、迷你船紅菱池探險、鹿角蕨DIY及豐富的生態課程解說

試營運期間全價180元、12歲以下100元，90公分以下孩童免費入園，附贈牧草一份，趁著優惠快帶孩子來體驗親近小動物！

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蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，宜蘭最新農場!

蘭陽動植物王國位於宜蘭壯圍，今年四月才營運

雖然開幕不久但前來的遊客不少，假日人潮真的很多，建議非假日來會玩得比較盡興

在大馬路旁可以見到農場，但大馬路這側是出口，入口處在側邊

有提供免費停車場，但我們假日前往時供不應求，很多車輛都只能停在大馬路不影響行車安全處

導航直接搜尋＂蘭陽動植物王國＂即可抵達

大眾運輸資訊：

＞搭乘791、1788、1787號公車至「壯圍大橋」站下車，步行1分鐘即可抵達

＞從宜蘭轉運站搭乘「台灣好行－狀圍沙丘線」，至「狀圍旅遊服務園區下車」，步行6分鐘即可抵達

ADD:宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號

TEL:0958 507 905

營業時間:10:00-17:00 (週三公休)

FB粉絲專頁

蘭陽動植物王國票價:

試營運期間全票180元、兒童票、敬老票及宜蘭縣民優惠100元

正式開幕後全票280元、兒童票、敬老票及宜蘭縣民優惠180元

進來後有寵物放置區，可以安置毛小孩，炎熱的天氣有提供風扇

園區內有提供浴衣和服體驗，除了衣物外，也有鞋子及道具搭配

門票有含和服抵用券150元，入口處紙傘牆可以美拍打卡

目前僅有戶外餐飲部，提供簡單的飲料、冰淇淋等販售服務

建議可以逛完園區再來使用門票附贈的餐飲抵用券消費，可折抵30元

蘭陽動植物王國有很棒的生態課程解說

有興趣的可以在時間內來玩，可以免費聽講解，更加深印象

雖然現在水豚已經越來越多，不像幾年前那麼稀有，但我還是很喜歡

呆萌模樣太可愛，溫和親人

我們來的時間正好是鵜鶘餵食秀接近尾聲

沒見到餵食只聽到最後的講解了

當天見到兩隻鵜鶘，嘴巴好大，體型也很大，大人小孩都對牠充滿好奇

不過，一定要保持距離，太靠近的話鵜鶘會張大嘴巴做出咬的動作，有點嚇人

水豚區有個大水池，炎熱的天氣，水豚開心的泡在水裡

剛上岸濕漉漉的水豚，正在補充能量

水豚真的很乖，就是一直專注吃東西這樣，然後要摸要抱都不會太反抗

如果想要餵食更盡興的話，建議要早點來玩，晚來，很多動物都被餵飽了，就吃不了多少

可惜這裡的水豚不會握手，上次在 星夢森林劇場 的水豚會跟人握手，更療癒

跟水豚、鵜鶘養在一起的兔豚鼠，第一次見到覺得好新奇啊

大大的眼睛、長長的耳朵，看起來像水豚、兔子、狗狗、天竺鼠....

還好園區內有設置動物解說板，讓我們認識也更加了解動物

比起水豚，兔豚鼠要怕人許多，不是那麼好親近

然後可能因為都吃飽飽了，所以餵食也不怎麼吃了

可愛的白色小鴨，雖然不是小嬰兒時期，但體型小小的也相當可愛

但小鴨也是會做出張嘴啄人的動作，一定要注意

山羊區最特別的就是山羊送餐梯

山羊高高站，小朋友由下方輸送食物上去給羊吃，看羊咩咩吃得陶醉的模樣，挺有趣

除了羊駝外，還有駱馬，大家應該看得出來兩者的差別吧

若分不出來，每天下午一點有羊駝跟駱馬生態解說喔！

很萌的咩咩羊跟羊駝及駱馬在一起

圓圓的模樣要比山羊及綿羊可愛許多，有一頭身上還剃了造型耶

超棒的袋鼠互動區，還沒機會到澳洲，來蘭陽動植物王國近距離觀察袋鼠也很不錯

園區內袋鼠還蠻多隻，在這裡我第一次見到袋鼠走路的模樣，原來是用尾巴支撐的耶！

居然可以這麼近距離接觸、撫摸袋鼠，真的好棒啊！

小朋友第一次摸到袋鼠，直呼袋鼠的毛好軟、好好摸

袋鼠專屬區域的草皮是不能腳踩的，但可以站在石頭上喔

對了，袋鼠這區還有很多大烏龜，我居然漏拍了，一定是見到袋鼠太開心

還有老鷹可以摸耶，大家都知道老鷹是凶猛的禽類，能夠近距離撫摸牠真的很難得

靠近出口的地方也很多鸚鵡，一旁也有黃金色的松鼠喔

每天下午也都會有一場鳥類飛行演出，有興趣的可以來看

原本我想說為什麼要取名為動植物王國，不就是動物嗎？

原來園區內還有很多蕨類展示，還有鹿角蕨小教室可以享受DIY樂趣

每天提供的手作項目不一定，門票附植物手作課程抵用券200元

當天有山蘇苔球及鹿角蕨上板體驗，喜歡鹿角蕨或是手作的不要錯過了

迷你船紅菱池探險也很有趣，大人小孩都可以玩

剛來時遊客很多，接近閉園時間只剩兩兄弟，玩得很盡興

另外，也有鴨鴨區可以讓小朋友玩樂，就是類似球池的概念，只是球換成了黃色小鴨鴨

這個感覺比較適合小小孩，但也有見到比較大的孩子玩得很開心

最後，來到袋鼠神社拍照留念

在袋鼠身上見到的袋鼠蛋蛋這裡有標本喔，摸一摸，有避邪、添財、早生貴子之意！

可別以為蘭陽動植物王國只有這樣喔，還有區域在增建或整理中，之後會更豐富

宜蘭親子農場真的玩不完了，越開越多，大家也可以網路上比較看看比較喜歡哪家的經營模式喔！

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