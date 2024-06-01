鳳梨酥你是哪一派，喜歡單純土鳳梨還是有冬瓜餡呢，這間留酥是台中新開的質感鳳梨酥專賣店，主打新鮮現烤鳳梨酥，以青皮大冬瓜加上金鑽鳳梨手工熬成的內餡，搭配香酥外皮，酸甜不膩，只吃一顆會後悔！才剛開幕就有台中鳳梨酥天花板之稱

留酥位置

這間新開幕的留酥就位在台中西屯區黎明路三段，距離逢甲商圈不遠，店面裝潢以鳳梨酥為主題，融合復古紅磚元素，營造出溫馨的氛圍

門口處還有帥氣又可愛的鳳梨公仔在曬日光浴呢

留酥環境

一走進店裡頭就能聞到現烤鳳梨酥的香氣撲鼻而來，裝潢非常有質感，地面呈現鳳梨酥的碎屑感，一旁休息區以堆疊的鳳梨酥為概念，讓大家可以在這裡休息品嚐現烤出爐的鳳梨酥，還可以打卡拍照

除了中島有禮盒展示外，櫃台處也有實體的精緻禮盒，有十入及十六入禮盒，包裝都相當有質感，送禮超適合

一般烤鳳梨酥都是在後方製作，留酥是直接在櫃檯旁的烤箱新鮮現烤，讓客人一入店就能聞到現烤鳳梨酥的濃郁奶香

留酥除了質感禮盒，現場也有販售當天新鮮現烤鳳梨酥的裸裝禮盒，第一次看到台中有賣裸裝的鳳梨酥，香氣超迷人

來到留酥門市，現場還會提供一杯茶飲及整塊現烤鳳梨酥讓客人免費試吃

第一次吃到現烤出爐的鳳梨酥，真的超級香，外皮超級酥且不油膩，內餡也很香，有讓人一吃完就想要購買的衝動

留酥鳳梨酥原物料

櫃檯前方還有特別展示留酥所使用的原物料，包含青皮大冬瓜、金鑽鳳梨、比利時進口發酵奶油、紐西蘭金桶奶油、東港紅土鹹蛋黃等，用料非常實在

留酥裸裝鳳梨酥禮盒售價

留酥的裸裝禮盒有鳳梨酥跟鳳凰酥兩種風味，小盒是10入裝，大盒是20入裝，都是當天新鮮現烤

如果是小家庭，糖糖還蠻推薦留酥的10入裸裝禮盒，常溫可保存七天，店家建議隔天品嚐風味最佳，糖糖當天吃就覺得超好吃

人比較多可以買20入的裸裝禮盒，裸裝都是單一口味，有鳳梨酥跟鳳凰酥兩種可以選擇

慢熬冬瓜鳳梨酥禮盒 10入 350元／16入 560元

鹹香鴨仁鳳凰酥禮盒 10入 380元／ 16入 600元

典藏成雙禮盒 10入 360元／16入 580元

慢熬冬瓜鳳梨酥

留酥的鳳梨酥外皮是採用比利時進口發酵奶油、紐西蘭金桶奶油黃金比例配方製作而成，當天新鮮現烤出爐，口感非常酥脆，帶有濃厚的奶香味，吃起來不油不膩，內餡是使用新鮮青皮大冬瓜及金鑽鳳梨熬製而成的香濃內餡，而非使用冬瓜塊，入口帶有鳳梨的微酸及冬瓜的香甜，微酸微甜的內餡，還可以吃到一絲絲的鳳梨纖維，搭配香酥塔皮，讓人吃上一顆就會愛上的鳳梨酥

鹹香鴨仁鳳凰酥

另外這款鹹香鴨仁鳳凰酥裡頭多了東港紅土鹹蛋黃的加持，入口多了鹹蛋黃的微鹹香氣，有些鹹蛋黃吃起來會偏乾，這裡的鹹蛋黃帶點濕潤口感超加分，層次更豐富，比起鳳梨酥糖糖更愛鳳凰酥

留酥鳳梨酥真的超好吃～糖糖第一次吃到現烤鳳梨酥整個愛上，除了鳳梨酥還有鳳凰酥也很讚，不僅裝潢超有質感，禮盒也相當精緻，現在還有販售裸裝禮盒，來店還能享免費試吃整塊鳳梨酥

留酥開幕活動優惠

活動期間：6/1-6/10

全店消費享9折優惠，另外只要追蹤留酥FB或IG粉專結帳出示畫面當日消費享八折優惠，凡Google評論留下鼓勵或建議即贈送超可愛品牌濕紙巾一份