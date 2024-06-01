熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理｜隱身東區的高檔韓式無煙燒烤，專人桌邊代烤打造極致美味!

近期吃到最喜歡的韓式就是這家，位在台北東區的【熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理】，近期豪華升級再登場，主打高級有創意的韓式燒肉料理，從經典的生菜包肉到浮誇火焰秀通通有，顛覆我對韓式燒肉的傳統印象，最讚的是有桌邊代烤只要張嘴就能享用!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理】是菜豚屋集團全新的品牌，這次來到位於台北市大安區復興南路的本店，是東區餐廳推薦和東區韓式燒肉，從捷運忠孝復興站5號出口步行8分鐘即可抵達，從外觀看起來低調又有質感，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理】用餐環境以黑色系為主軸，低調簡約打造出奢華氛圍感，有一種來到私人招待所的氛圍，很適合慶生、情侶約會或多人聚餐~

▼【熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理】提供貼心的「桌邊代烤」服務，由經驗豐富的服務人員協助，確保每一片肉都是烤到最佳狀態，口感和口味都是最極致的美味。

菜單

餐點介紹

雙人奢華套餐💰2980元

醬料 : 韓式味噌醬/特製桔醋醬/天然鹽

▼醬料每人會提供一份，可以免費無限續加，有韓式味噌醬、特製桔醋醬、天然鹽。

飲品 : 餐前酒or餐前醋

▼餐前會先上酒或是醋開開胃，大家可以自由選擇，個人喜歡酸酸甜甜的醋飲好清爽!

包肉小菜

▼包肉小菜包含六款不同的品項，調味不會太鹹恰好，配上燒肉很有解膩效果，全品項都能夠免費續1次。

包肉蔬菜 萵苣 韓國芝麻葉+胡麻醬拌高麗菜絲生菜

▼嚴選與台灣小農合作直送的蔬菜，不管是包飯或是包肉都很讚，而且是可以無限免費續用的呦~

包肉配菜 香濃起司+烤餅皮

▼燒肉的好朋友香濃起司和烤餅皮，加熱後呈現邪惡的牽絲效果，將酥脆的烤餅包著肉和起司，大口吃下實在太過癮啦~

冷菜 日本廣島產生蠔

▼日本廣島產生蠔可以選擇要直接生食或是熟食料理，飽滿水潤相當鮮甜無腥味 ，如果是熟食還特別使用韓式調味好有趣。

溫菜 : 韓式魚卵蒸蛋

▼在桌邊料理製作的韓式魚卵蒸蛋，加入滿滿的爆量魚卵及蔥花，吃起來好嫩好香，充滿著高湯和海鮮的鮮香十分涮嘴。

海鮮燒 : 日本產干貝+一夜魷魚干

▼海鮮供應日本產干貝和一夜魷魚干，會由專人烤到完美的熟度，不得不說這個干貝好鮮美，甘甜又多汁新鮮度滿分!

燒肉 : 豬舌or熟成梅花肉or松阪豬

▼它們家主打的豬肉系列料理，可以選擇要豬舌、熟成梅花肉或松阪豬，這次選擇我最愛的松阪豬，燒烤後金黃恰恰又酥脆，吃起來沒有豬腥味很厲害!

燒肉 : 熟成嚴選後切三層肉

▼上演浮誇火焰秀的熟成嚴選後切三層肉，透過嚴選機制及特殊技法所熟成，以特殊的燒烤手法鎖住肉汁，最後再以威士忌點火，透過火焰將三層肉的腥味去除，外皮咬起來香噴噴又酥脆，裏頭的肉質完全不輸頂級牛肉，同時滿足視覺和味覺的多重享受。

燒肉 : 澳洲和牛橫膈膜 頂級秘製牛小排佐食蔬

▼除了豬肉還能吃到澳洲和牛橫膈膜和頂級秘製牛小排佐食蔬 ，烤到剛剛好的澳洲和牛橫隔膜，一咬下去油脂瞬間炸出甜味，軟嫩又JUICY超級好吃，不用特別沾醬就很美味，推薦大家可以搭配生菜更解膩。

副食 : 鰻魚釜飯

▼好吃到想再來一份的韓國鰻魚釜飯，將蒲燒鰻魚與時蔬一起蒸煮，每一粒米飯都吸飽了湯汁精華，口感濕潤充滿甜味，鰻魚口感更是細緻近乎入口即化~

湯品 :主廚特製湯品

▼醇厚又甘甜的主廚特製湯品，以大骨慢火熬煮成濃厚風味，裏頭還能撈到不少的肉塊，一上桌就瞬間被大家喝光光！

飲品 : 玉米鬚茶

▼飲品提供的是韓國經典的玉米鬚茶，帶有獨特的迷人香氣，而且是無糖喝起來很解膩開胃~

用餐心得

顛覆我對韓式燒肉的傳統印象，【熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理】將韓式結合日式風味，打造出別具創意又特色的口味，加上多種不同吃法充滿層次感，不會有吃了很膩的負擔感，搭配專人代烤完全免動手，很適合閨蜜們想好好暢聊時來用餐!

店家資訊

熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理

粉絲團 : 熟菜豚屋 熟成豚X韓國創作料理 FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-LbRWD_uPRlZa8XFyf9g:inline-live-2a466/-MqSogVrWw5zcE31BcGF

電話 : 02 2778 1117

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄19號1樓

營業時間：17:00–23:00(平日)/12:00–14:30, 17:00–23:00(假日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food