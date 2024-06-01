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港頌 您的麵包製作中｜隱身東海商圈的人氣手工烘焙坊，打造全台首創港式風味爆餡可頌!  - 肉依小姐吃什麼

2024-06-01 13:53:00 肉依小姐吃什麼 人氣：216
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：656篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 龍井區

造訪商家：

港頌
place台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2024.05.31

港頌 您的麵包製作中｜隱身東海商圈的人氣手工烘焙坊，打造全台首創港式風味爆餡可頌! 

 
 
 
 
 
 

相信大家都有吃過常見的可頌，但你吃過港式口味的可頌嗎，隱身於東海巷弄中的港頌 您的麵包製作中，由熱愛烘焙的道地香港老闆打造，將招牌鹽可頌結合家鄉料理風味，從叉燒滑蛋、辛辣炒雞、沙嗲到咕嚕蝦球等香港名菜， 通通夾入香噴噴的酥脆可頌當中，是我從未吃過的超酷新組合!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

港頌 您的麵包製作中位於台中市龍井區臺灣大道五段，就在熱鬧的東海大學商圈當中，隱身於巷弄裡相當神秘，開車可停放於附近的收費停車場。

港頌 您的麵包製作中由熱愛烘焙的道地香港人創立，主打各式各樣的手作麵包，嚴選日本鐵人粉，比利時發酵奶油，法國雷島鹽之花等頂級食材製作，打造出更加美味有層次的口感。

菜單

餐點介紹

叉燒滑蛋鹽可頌💰85元
▼單吃就很美味的鹽可頌，隨著咀嚼散發獨特的鹽之花鹹甜感，配上港式經典的叉燒滑蛋，滑嫩的牛奶滑蛋與叉燒打造出豐富口感，吃起來有著蠔油、紅蔥、老抽爆炒香氣!

港式辛辣炒雞鹽可頌💰90元

▼重口味會愛的港式辛辣炒雞鹽可頌，鹹香中帶有些許的辣勁，同時伴隨著花椒的香氣，雞腿肉炒得很入味，搭配洋蔥、蒜頭、蔥很有加分效果!

港式咕嚕蝦球鹽可頌💰90元
▼小朋友會愛的港式咕嚕蝦球鹽可頌，裏頭有青紅椒、鳳梨、蝦子食材，每一口都爽脆又彈牙，酸酸甜甜相當開胃解膩!

港式沙嗲香菇牛肉鹽可頌💰90元
▼創意沿用香港經典早餐沙嗲牛肉麵，結合酥脆的鹽可頌麵包體，一咬下濃郁花生沙嗲香撲鼻而來，搭配牛肉及香菇吃起來很有飽足感!

用餐心得

原本以為可頌只適合搭配甜餡料，沒想到結合香港風味這麼搭，港頌 您的麵包製作中打造全台首創的港式可頌，每一口都鹹香又涮嘴，滿滿餡料咬下瞬間會炸開，整體來說很讓人驚豔，推薦大家可以來試看看!

店家資訊

港頌 您的麵包製作中

粉絲團 :  港頌 您的麵包製作中 FB 

電話 : 04 3609 8985

地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄1號

營業時間： 14:00-22:00(周末休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

 



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