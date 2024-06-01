捐完血，肚子一整個超級餓，所以中午就跑來一直想吃吃看的炙肉高手蒙古烤肉吃到飽好好補補！除了自己搭配菜色與調味的無限吃蒙古烤肉，每人只要再加３９元，就能升級成有火鍋的火烤兩吃，這對小資族、愛聚餐的年輕人來說真的很划算欸！
不過我們今天沒有點火鍋，天氣太熱吃完出來整個人會超不舒服，所以火鍋就等冬天再吃了吧！
炙肉高手蒙古烤火肉店面很大、用餐環境十分敞亮，店門口就可以停數輛機車，旁邊也有自己的汽車停車格。
▼蒙古烤肉自助吧
服務人員帶位入座後就可以自行到自助吧取菜了。
第一步是拿黑色的碗來裝肉肉，提供：雞、豬、牛、羊、豬五花這五種肉品。
接著就是夾自己喜歡的蔬菜配料，湯匙菜、高麗菜、圓白菜、麵條、豆芽菜、豆干、紅蘿蔔絲、青甜椒、海帶絲、牛番茄……等等，種類不少，就看自己喜歡怎麼搭配怎麼來，也不需要一口氣就拿很多，反正可以一碗接著一碗吃，每碗都用不同的肉品去搭，變著樣兒吃亦頗有樂趣。
▼蒙古烤肉醬料區
不知道怎麼配醬料比較合適，那就先照著表上的來，之後再依自己口味做增減。
我自己是吃比較清淡，所以有羊肉才會加米酒，其他只會加鳳梨塊、檸檬汁和蔥、蒜，頂多再加點適和這款肉品的醬料增香、或加新鮮辣椒點個辣這樣。
▼炒炒炒～
選好菜調好味兒，夾上座位號碼夾子，放在炒檯前，就可以轉往熟食、飲料區去邊嗑邊滑手機等上菜啦！
炒炒炒，用餐尖峰時段，餐點一碗接一碗的來、他們一碗接一碗的炒，反正鐵板區的人員手就沒看見停過，辛苦了！😅
生食和熟食的碗是分開盛裝的，所以不用擔心這種最基礎的食安問題。
▼綜合蔬菜炒羊肉
第一回合當然先吃滿滿蔬菜墊個胃！
羊肉一點點，高麗菜、小白菜裝到尖起來，調味料我只用了檸檬汁、鳳梨塊、米酒和１／３匙高手醬而已，清清淡淡就好。
▼香辣沙茶彩椒炒牛肉
第二輪想吃青椒炒牛肉，不過總不好意思在吧檯那邊只挑青椒，所以都夾，反正多點甜味而已，蒜２匙、沙茶１／３匙、檸檬汁３匙，一點點辣椒…本來想說用黏在勺子上的一點點就好，結果一扣，整坨給我掉下來！！！😱😱
當下整個人腦子瞬間空白很想死！吃的時候辣到快哭，肚子很餓一直催、嘴巴很辣吞超慢，不得已只好拿開水來邊洗邊吃，蠢到爆啊我！😫
總之就是，新鮮辣椒很辣、勺子在檯面扣乾淨了再舀自己想要的量！要不然翻車了還不是得自己默默吞…😭
▼沙茶白菜炒羊肉
自己亂搭的白菜炒羊肉也不錯吃欸！這次真的只有一點點辣，香香辣辣再配碗白飯剛剛好～
▼火鍋自助區
火鍋自助區的食材是不能用在蒙古烤肉裡的，會炒不熟。
但是中間的甜點、水果，就算沒有點火鍋，依然可以自行取用。
▼火鍋醬料自助區
火鍋的醬料和湯底在這兒，湯底旁還有洗手檯可以給大家清潔。
▼熟食區
熟食有炸甜春捲、雞塊、薯條。
另一側還有肉臊、麻辣鴨血和白飯。
▼飲料、冰品區
飲料、咖啡、冰沙、開水都有提供，餐具都在藍色籃子裏。
提供四種口味的冰品。
▼收費標準提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
用餐空間很明亮，座位亦不擁擠，吃飯不會有壓力。
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炙肉高手蒙古烤肉吃到飽
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地址：高雄市三民區九如一路473號
營業時間：週一～五１１：００～１５：００，１７：００～２２：００
週六、日１１：００～２２：００
電話：07-3853358
拍攝日期：2024.05.24
§自費§
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