冒煙雞蛋糕跟坊間的雞蛋糕不一樣，1個15元起～皮酥又香，內餡還會爆漿！有卡士達、黑糖麻吉、奶酥、鮪魚洋蔥、黃金泡菜…等，多達十多種鹹甜口味。內用享古早味紅茶無限暢飲，用餐不限時，還有冷氣可以吹～

撰文。拍攝／呂萱萱

哇嗚～要不然當地人介紹，還真沒想到斗六竟然有這麼好吃的創意雞蛋糕！

↑ 先大家看特寫，跟一般坊間小小沒內餡的雞蛋糕不一樣，它真的比較大！！！小朋友或食量小的女生，吃二個就很有飽足感了

↑附上菜單給大家參考， 雞蛋糕一個15元起，多達十多種鹹甜口味 每日都有限定版

這是菜單上沒有的哦 內用空間超級大，選用國小生的課桌椅，再搭配鮮豔的彩色塗鴉牆，用餐氛圍令人感到輕鬆

若要找地方洽談公事或聊天，不用花幾百幾千元去咖啡廳了，因為內用點餐有提供紅茶無限暢飲，也沒有用餐時間限制哦！（老闆真的超佛心）

冒煙雞蛋糕，都是現點現做，還好等待時間的也不會太算久 為了講求口感品質，老闆還確定溫度ok才開始製作

這跟我之前看到的雞蛋糕不一樣，擠上一整坨的粉漿，再入餡料，看老闆的製作過程超療癒der~

看滿到溢出來的配料，老闆真的是加料不手軟~這些內餡口味都是老闆自己製作的哦

主打當日新鮮手打，不使用以預拌粉、不添加乳化劑，以純牛奶跟新鮮雞蛋為主，我在旁邊一直聞到濃郁奶蛋香，口水都快流下來了…