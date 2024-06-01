冒煙雞蛋糕跟坊間的雞蛋糕不一樣，1個15元起～皮酥又香，內餡還會爆漿！有卡士達、黑糖麻吉、奶酥、鮪魚洋蔥、黃金泡菜…等，多達十多種鹹甜口味。內用享古早味紅茶無限暢飲，用餐不限時，還有冷氣可以吹～
撰文。拍攝／呂萱萱
哇嗚～要不然當地人介紹，還真沒想到斗六竟然有這麼好吃的創意雞蛋糕！
↑ 先大家看特寫，跟一般坊間小小沒內餡的雞蛋糕不一樣，它真的比較大！！！小朋友或食量小的女生，吃二個就很有飽足感了
- 營業地址：雲林縣斗六市文化路606號（Google地圖）
- 營業電話：0931226277
- 營業時間：下午4點到晚上10點
↑附上菜單給大家參考， 雞蛋糕一個15元起，多達十多種鹹甜口味
每日都有限定版
這是菜單上沒有的哦
內用空間超級大，選用國小生的課桌椅，再搭配鮮豔的彩色塗鴉牆，用餐氛圍令人感到輕鬆
若要找地方洽談公事或聊天，不用花幾百幾千元去咖啡廳了，因為內用點餐有提供紅茶無限暢飲，也沒有用餐時間限制哦！（老闆真的超佛心）
冒煙雞蛋糕，都是現點現做，還好等待時間的也不會太算久
為了講求口感品質，老闆還確定溫度ok才開始製作
這跟我之前看到的雞蛋糕不一樣，擠上一整坨的粉漿，再入餡料，看老闆的製作過程超療癒der~
看滿到溢出來的配料，老闆真的是加料不手軟~這些內餡口味都是老闆自己製作的哦
主打當日新鮮手打，不使用以預拌粉、不添加乳化劑，以純牛奶跟新鮮雞蛋為主，我在旁邊一直聞到濃郁奶蛋香，口水都快流下來了…
不得不說，這冒煙雞蛋糕， 個頭還滿大的，拿在手上的份量跟重量相當有誠意
每種餡料的口感都不一樣，以下就分別跟大家介紹囉
↑香甜卡士達：餡料超飽滿，要不是我輕輕拿著，內餡早就大爆漿液出來了
熱騰騰的一口咬下， 香濃的內餡填滿唇齒每個角落，真的是美味不膩口
↑黑糖麻吉：皮酥鬆軟蛋糕體，搭配黑糖麻糬的ＱＱ口感，香甜可口雙享層次超讚的
↑手作奶酥：口感微微鹹的奶酥，與奶香十足的雞蛋糕，搭配的微妙微肖，完全沒有違合感
↑雙倍起司：如果你是起司控，這口味一定要點！鹹香起司，真的是牽絲牽到滿～
↑鮪魚洋蔥：洋蔥的鮮甜與鮪魚的組合在一起，非常適合不愛吃甜食的朋友，絕對是下午想吃點鹹食的不二選擇
↑起司雞蛋燒：濃郁的蛋香加上會牽絲的起司，口感鹹香，越吃越涮嘴
↑黃金泡菜：泡菜的鹹香十分的誘人，搭配雞蛋糕真的太有創意了！吃過真的會讓人著迷唷
↑ 今日限定：巧克力及抹茶（每日的限定版口味都不同）
巧克力除了內餡，就連蛋糕體也是巧克力口味，不會太甜膩，吃得到淡淡的可可香
內餡抹茶裡還有麻糬，咬起來QQ軟軟，口感相當豐富
↑除了雞蛋糕，店家還有招牌『法式焦糖烤布蕾』現點現烤超級香
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