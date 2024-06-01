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這麼好吃竟然沒人分享？酥內餡還會爆漿，內用享古早味紅茶無限暢飲

2024-06-01 14:55:00 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：361
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：262篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 斗六市

造訪商家：

冒煙雞蛋糕
place雲林縣斗六市文化路606號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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冒煙雞蛋糕跟坊間的雞蛋糕不一樣，1個15元起～皮酥又香，內餡還會爆漿！有卡士達、黑糖麻吉、奶酥、鮪魚洋蔥、黃金泡菜…等，多達十多種鹹甜口味。內用享古早味紅茶無限暢飲，用餐不限時，還有冷氣可以吹～

撰文。拍攝／呂萱萱

哇嗚～要不然當地人介紹，還真沒想到斗六竟然有這麼好吃的創意雞蛋糕！

↑ 先大家看特寫，跟一般坊間小小沒內餡的雞蛋糕不一樣，它真的比較大！！！小朋友或食量小的女生，吃二個就很有飽足感了

  • 營業地址：雲林縣斗六市文化路606號（Google地圖
  • 營業電話：0931226277
  • 營業時間：下午4點到晚上10點

↑附上菜單給大家參考， 雞蛋糕一個15元起，多達十多種鹹甜口味

 

每日都有限定版
這是菜單上沒有的哦

內用空間超級大，選用國小生的課桌椅，再搭配鮮豔的彩色塗鴉牆，用餐氛圍令人感到輕鬆

若要找地方洽談公事或聊天，不用花幾百幾千元去咖啡廳了，因為內用點餐有提供紅茶無限暢飲，也沒有用餐時間限制哦！（老闆真的超佛心）

 冒煙雞蛋糕，都是現點現做，還好等待時間的也不會太算久

為了講求口感品質，老闆還確定溫度ok才開始製作

這跟我之前看到的雞蛋糕不一樣，擠上一整坨的粉漿，再入餡料，看老闆的製作過程超療癒der~

看滿到溢出來的配料，老闆真的是加料不手軟~這些內餡口味都是老闆自己製作的哦

主打當日新鮮手打，不使用以預拌粉、不添加乳化劑，以純牛奶跟新鮮雞蛋為主，我在旁邊一直聞到濃郁奶蛋香，口水都快流下來了…

不得不說，這冒煙雞蛋糕， 個頭還滿大的，拿在手上的份量跟重量相當有誠意

每種餡料的口感都不一樣，以下就分別跟大家介紹囉

↑ 古早原味：皮酥口感鬆軟，吃得到香噴噴的蛋奶香，如果不愛加內餡的朋友，直接吃原味也很讚的

↑香甜卡士達：餡料超飽滿，要不是我輕輕拿著，內餡早就大爆漿液出來了

熱騰騰的一口咬下， 香濃的內餡填滿唇齒每個角落，真的是美味不膩口

↑黑糖麻吉：皮酥鬆軟蛋糕體，搭配黑糖麻糬的ＱＱ口感，香甜可口雙享層次超讚的

↑手作奶酥：口感微微鹹的奶酥，與奶香十足的雞蛋糕，搭配的微妙微肖，完全沒有違合感

↑雙倍起司：如果你是起司控，這口味一定要點！鹹香起司，真的是牽絲牽到滿～

↑鮪魚洋蔥：洋蔥的鮮甜與鮪魚的組合在一起，非常適合不愛吃甜食的朋友，絕對是下午想吃點鹹食的不二選擇

↑起司雞蛋燒：濃郁的蛋香加上會牽絲的起司，口感鹹香，越吃越涮嘴

↑黃金泡菜：泡菜的鹹香十分的誘人，搭配雞蛋糕真的太有創意了！吃過真的會讓人著迷唷

↑ 今日限定：巧克力及抹茶（每日的限定版口味都不同）

巧克力除了內餡，就連蛋糕體也是巧克力口味，不會太甜膩，吃得到淡淡的可可香

內餡抹茶裡還有麻糬，咬起來QQ軟軟，口感相當豐富

↑除了雞蛋糕，店家還有招牌『法式焦糖烤布蕾』現點現烤超級香

布蕾口感綿密又絲滑，濃郁奶香搭配有甜味的脆口焦糖表皮，真的好好吃唷

原文連結

https://evanchiny.com/yunlin-eggcake/

 




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