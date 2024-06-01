今天被女友拉來吃這家韓湘辣年糕，說在朋友IG限動看到感覺很不錯，想吃！查了菜單發現是很平價的韓式街頭小吃，嚐鮮門檻低，那就來吃看看吧！

▼韓湘辣年糕是一家位在五妃街的小店，店面不大但人氣頗旺，外送外帶內用的人潮不斷。

▼門口復古小綠椅，女友一直說好可愛，後來回家說忘記擺拍打卡了好可惜（因為吃比較重要🤣）

▼內用使用左邊的自助點餐機點餐。

▼外帶可以掃QR CODE點餐，不用擠在一起，速度更快。

▼內用吹冷氣～長型店面兩邊都有位置。（韓湘老闆娘說一樓坐滿了會開放地下室，也有冷氣，位子算多，難怪可以消化附近學生一下子湧入的人群）

▼因為價格滿平價的，結果最後無痛點了一桌！

基本的辣炒年糕、韓國魚板串一定要點，手搖便當我女友說好像很有趣，那也來一份，再來一鍋韓式大醬湯拉麵，最後是新品韓式松露炸醬麵，很好奇味道！也點了一份。

┃韓式大醬湯拉麵

▼很均勻的一鍋，有大醬湯、小白菜、玉米、雞蛋，還有我們很愛吃的韓國拉麵，麵體根根分明，吃起來QQ彈彈的很滑順，吸附著大醬湯的湯汁好順口！

┃辣炒年糕＋韓國魚板串

▼第一眼吸引我們的是餐盤，好亮麗的顏色但有種樸質感，讓人特別有股在家裡面吃飯的感覺。

▼辣炒年糕的辣度算比較高一點，但鹹辣鹹辣的吃起來很過癮，年糕吃起來也是QQ糯糯，整體口感很不錯！

▼韓國魚板串有厚，吃起來很滿足，第一口可以先吃原味，魚板味道濃郁；第二口可以沾上厚厚一層辣炒年糕醬汁來吃，又是不一樣的滋味，都好吃。

┃手搖便當

▼吃之前要先瘋狂shake30秒，讓裡面的料充分混合均勻。（女友shake完就說今日手臂運動達標了，誇張🤣）

▼午餐肉是加點的，厚度滿厚的，鹹香鹹香的吃起來很下飯。

▼搖過之後的便當，米飯均勻裹上辣醬，配上烤肉、韓式醃蘿蔔、泡菜一起吃，還有海苔和芝麻油香氣，真的超級開胃，平常簡單吃這樣一個手搖便當就很滿足了。

┃韓式松露炸醬麵

▼最後介紹新品，松露＋炸醬麵好吃嗎？這是我們一開始的疑惑，也是第一次在韓式料理店看到。（後來跟闆娘聊了一下，才知道這是韓國滿常見的料理，是闆娘實地到韓國取經帶回台灣）

▼吃的時候一定要充分攪拌攪拌，拌的時候松露香氣好濃郁，一直向鼻子飄上來！麵體也不太一樣，韓湘闆娘說是特別選用五木拉麵，麵體更粗一點，口感也更彈牙。

▼我們覺得松露和炸醬混合的比例很完美誒！吃起來不會覺得松露味道過重，也凸顯炸醬鹹甜鹹甜的特色，連我女友這位不太吃松露的人也覺得好吃，好難得！所以想嘗試松露卻又怕怕的人，可以來吃看看。

沒想到今天來吃平價的韓式小吃，居然吃到了松露，突然覺得變奢華的一餐😆整體來說，韓湘辣年糕就是一家可以日常吃、天天吃的韓式料理，因為價位也不貴，還能滿足想吃韓式的胃！還沒吃過的朋友推薦你吃看看！

韓湘辣年糕五妃店

訂餐專線：06 213 7015

地址：台南市中西區五妃街303號

營業時間：11:00-21:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054588752603

外送外帶點餐QR CODE

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