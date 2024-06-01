知名全台獨創厚醬軟法早午餐店，推薦銷魂奶酥炸雞套餐、炭火吐司、粉漿蛋餅、特製軟法，就連古早味麵線也吃得到

撰文。拍攝／呂萱萱

誰說丹丹漢堡一定要去台南高雄吃，在桃園也吃得到囉！號稱桃園版丹丹的《Eat Here吃這炭火土司早午餐》除了有漢堡吐司，還有招牌厚醬軟法、蚵仔肉羹麵線，中西式一次吃到超滿足

鄰近平鎮的國民運動中心，社區大樓的樓下，不管是學生或是上班族都可以輕鬆飽足一餐的好地方

大面落地窗的採光很棒

另設有戶外用餐區

室內用餐區採輕工業風設計，黑色牆面搭、搭配上白色桌椅，看起來挺有朝氣的

這家生意非常好，尤其到假日常客滿，但還好翻桌率很快，人多也沒有等太久

付費方式除了現金也可LINE Pay支付，採線上點餐方式，不用排隊很方便

餐具自取，另有醬料可依個人喜好調配

店家採自助式回收，用餐完畢記得將廚餘分類好歸位哦

↑軟法是店家必點的招牌，口感膨鬆又柔軟，而且很有咬勁

上圖這張是『香蒜軟法』真的超級好吃！拜託你們來一定要點，蒜香醬融化在麵包外皮，口感吃起來軟嫩又溼潤， 實在有夠香的

↑鹹奶油厚奶酥軟法，鹹中帶甜、 軟Q有嚼勁，口感蠻令人驚艷的

↑酥炸雞腿排漢堡，口感有點像傳統炸雞排，口感鹹香，外酥內軟又多汁，再搭配漢堡，吃完很有飽足感

↑九層塔粉漿蛋餅，也是店家招牌之一，餅皮跟一般蛋餅不同，它比較厚，沒有任何粉感

咬起來軟中Q恰到好處，香氣濃郁的九層塔在口中擴散，很不錯

↑在早餐店能吃到蚵仔肉羹麵線，真的超級酷！可以滿足想吃中西式餐點的朋友

蚵仔直接川燙，沒有裹上太白粉麵衣，再配上肉羹真的很豐盛，麵線的湯底也不錯，鮮甜好喝，麵線也很Ｑ

飲品的部份，我們推薦『厚奶茶』，採用雨林認證紅茶葉為基底，搭配進口紐西蘭純奶粉製成，喝得到滿滿茶香，口感不甜膩，非常順口

原文連結 https://evanchiny.com/taoyuan-eathere4392225/

本人親自試用過後的體驗心得。每個人生活習慣、使用習慣、感受感觀不同，實際效果依每人體驗為主。



