對大海的嚮往，總在不經意間觸動。身處台北，想親近大海，台鐵宜蘭線一搭，心願即可達成。那麼就循著上回遊宜蘭大溪的模式，提早一站下車，到宜蘭大里看海吧！

↓列車穿出新草嶺隧道，左側車窗豁然開朗，晴天的太平洋波光粼粼。如影隨行的，是龜山島——話說4/3那天大地震，隨即傳出龜山島斷頭的消息，實際上是小規模坍方，頭並沒有斷，虛驚一場。

↓大里，位於石城與大溪之間，寧靜的臨海月台更是憑添那麼些悲歡離合況味，使得多部戲劇選擇在此取景，包括《名揚四海》、《那一年的幸福時光》…….等等。而台灣首部獲得威尼師影展金獅獎的電影《悲情城市》，最後一幕，就是在大里車站月台上拍攝——當然，今昔對照，如今月台是修葺重建過的。

↓偷偷給可靠的列車長來一張。

↓目光越過月台，噢，是我希望的碧海藍天。

↓大里車站今天正進行些工程，感覺有那麼些雜亂。

↓以一個多數班次過站不停的三等小站來說，候車室算是大的。

↓一出站，面前一張《車站周遭景點導覽圖》繪製得超清楚，連我這個路痴看了，都一目瞭然，胸有成竹了。

↓熟悉的背山面海濱海公路景象。

↓出站後右轉沿著鐵軌旁人行步道走，如果願意，可以在這邊等列車經過。

↓人行步道向下通過地下涵洞，右轉穿過鐵軌下通往海岸、大里老街和大里漁港；左轉則可抵達大里遊客中心及大里天公廟。

↓右轉，噢，差點要說，久違了，太平洋。

↓圓石岩岸，圍繞出一個海灣。

↓咦？遠處大圓石間，有位海女不知在採集些什麼？

安～安～靜～靜，呼呼風響與陣陣濤聲，簡直變成白噪音，海岸似乎被我一個人給包場了，右手邊向海住戶，也不見半個人影。腦海中忽然想起，不知道哪首歌是這樣唱的：「…….長長的，長長的，寂寞海岸線。高高的，高高的，蔚藍的天，是不是，到了離別的秋天.......。」

↓就這麼筆直走到大里漁港。

安～安～靜～靜，相較於大溪漁港漁貨進港、人跡雜沓的忙碌熱鬧景象，大里漁港大中午連個人影也無。僅隔一站，反差如此巨大。

當然，停泊的漁船是漁港仍使用中的證據。

↓連老鷹都來低空盤旋。

↓啊！有艘漁船進港，終於見到位外籍船工。

↓漁港邊有棟顯眼的建築，是大溪食品工業公司。

↓牆壁上的卡通圖案似乎正在修補。

回頭走入海邊的小社區——車站導覽圖稱之為「大里老街」，但我覺得更像個經過歲月洗禮，漸漸被遺忘的小聚落——街長不長，戶數不多，好些屋子甚至人去樓空，年久失修的落寞之感。

↓最顯眼的，有間派出所。

↓舊海堤邊住家，隨時都能望見海，過的真的是看海的日子。

↓清朝時期，這兒曾是旅人來往熱鬧的街道，旅社餐館林立，或許因此才被稱為老街。吼，忽然發現唯一一間營業中的雜貨店，趕快買瓶飲料！

話說早上做了件蠢事：在車站小7買了一瓶氣泡飲，結果火車來了，人上車，飲料卻留在月台候車椅上，火車開動，猛然想起——來不及了！

↓發現一隻白底橘貓。

↓沒剪耳，附近一定還有別隻，找找看。

↓果然，這邊一隻三花(玳瑁)貓。

↓又一隻橘貓，鼓鼓的臉，超卡哇伊！

↓怎麼忽然裝起可憐來？

↓哈哈！是被問到多煩？竟特別立這樣的標語？

↓車站月台天橋就在那邊，難道還有別條地下道？

↓不知是野生還是特意栽種的「厚葉石斑木」，白花紅蕊，開得正好。

↓再踱步海邊，龜山島還在那兒。晴天的海面波光點點，實在非常療癒。

↓趴在地上以咸豐草為前景來一張，將波光放大。

↓點點波光化為寶石，散落碧海，鑲嵌於紫花後。

↓小小酢醬草，讓我玩了好久。

↓回頭，一列火車進站。

↓肚子餓了，到天公廟覓食。穿越地下涵洞，回到濱海公路。

↓大里遊客中心。

↓慶雲宮，俗稱天公廟，主祀由福州供奉來臺的玉皇大帝，是鄉民的信仰中心。每年農曆的正月初九是當地慶典之日，遠來的香客絡繹不絕。廟旁的小徑，則是通往「草嶺古道」的一個起點。

↓面對太平洋的廟宇，應該要上二樓往海面拍的。

↓廟側設有「傳統美食區」。

↓非假日，大部分攤位都沒營業，但價目表琳瑯滿目的5號攤有營業就夠了。

↓炸物熟食居多，海味看起來都頗可口，銅板價的在地小吃。

↓我一個人，小吃都點個半份解解饞即可。

↓海菜餅。

↓要知道這是地瓜就不點，結果也是打包帶回家。

↓隔壁攤有賣新鮮的海菜，春季限定產物，入夏後就採不太到了。

↓老闆娘以麵糊炸一點請我吃，簡單的椒鹽調味，酥酥脆脆超煞嘴！

↓再買一個石花凍，嗯……滋味相當耐人尋味XD

↓好了，時間差不多，重新走地下人行道回大里車站。咦？剛剛經過怎麼沒發現，壁角生長著少見的黃花酢醬草。

↓區間車來了，結束宜蘭大里半日遊。

和上次宜蘭大溪之行一樣，停留時間2小時，然而在大里卻是出乎意料地悠閒多了，可以靜靜地面對無敵海景發呆，整個太平洋像被我一個人給包了，對海洋的渴望，大大得到滿足。如果您也喜歡這樣一個人的海，那麼隨時偷個浮生半日閒，宜蘭大里，總在那兒等著您。

延伸閱讀：

《【宜蘭大溪】這樣玩：大溪漁港、國小，蜜月灣，人少的看海秘境，隱藏版的櫻木花道平交道》

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