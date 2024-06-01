桃園復興區的「巴陵古道」原本為舊時泰雅族人在山區建造的部落通道，隨著北橫公路興建及年代久遠逐漸沒落，桃園市政府將拉拉山服務中心到巴陵大橋這一段古道串聯，循著山線建造棧道與繩橋，並且將巴陵地區這一帶的自然風貌縮影於四個館中呈現(蝴蝶館、甲蟲館、闊葉林館、地質館)，打造出巴陵古道生態園區重現巴陵古道的豐富自然生態，讓遊客悠遊在森林之中享受大自然的擁抱。

巴陵古道生態園區｜景點資訊

巴陵古道生態園區位在桃園市復興區拉拉山遊客中心的旁邊，導航即可抵達，遊客中心旁邊有免費停車場，停車後可以先到裡面補充茶水及上廁所，裏頭環境也相當乾淨，沿著建築物外面的天橋越過馬路，便可以看見生態園區的入口。這裡是戶外親近大自然的免費景點，遊客不會很多所以堪稱是一處森林小秘境

從遊客中心走天橋下去就是入口處，站在短短的橋上還能俯瞰山林風光，一片綠油油空氣也很清新

巴陵古道生態園區有新設置的棧道，全長約1.28公里，還有最為特殊的探索繩橋，園區內保留了原始森林的風貌，走在步道上除了可以看見許多豐富的植物種類，穿梭於樹林之間的繩橋更是讓民眾能近距離觀察樹冠層生態，另外結合了蝴蝶館、甲蟲館、闊葉林館及地質館，一邊健行還能一邊吸收新知，是一處適合大眾或親子一同深度體驗大自然的戶外景點

園區免門票，開放時間為上午8點到下午5點，進入時請務必留意回程時間，下方為巴陵古道的示意圖，說明從拉拉山遊客中心進入後的各個景點，每一個景點的距離都不會很長，但是會有高低坡度的落差，也就是說進入步道是沿途下坡，但回程方向就是緩坡爬升，所幸步道與石階鋪設得很好並不會太難走，森林步道後面可以連接到巴陵隧道、巴陵大橋，整體規劃還不錯

一入園區就來個下降的階梯，不過算是走起來算是寬敞輕鬆，喜歡這種遊客不會太多太擁擠的景點，尤其置身在綠色森林裡，耳旁盡是蟲鳴鳥叫，大口大口的深呼吸都覺得非常暢快舒服

才開心走3分鐘還不到一百公尺，馬上便會看見蝴蝶館、甲蟲館的指標，心裡想這步道真是親民友善啊

巴陵古道生態園區｜蝴蝶館

蝴蝶館門口有一個跟人一樣高的大型蝴蝶意象裝置，館前入口也是蝴蝶造型彩繪，顯得相當別緻可愛，來到這裡的遊客和小朋友都會拍照打個卡

小小的蝴蝶館精巧豐富，館內收集了北橫、拉拉山地區的代表性蝴蝶標本，種類相當繁多，一次看見這麼多漂亮的蝴蝶讓大小朋友們都驚呼連連，在這裡可以透過圖文說明好好的認識他們

穿過蝴蝶館出口的地方又是另外一個戶外的蝴蝶生態園區，在這邊每年3-5月就是最佳的賞蝶季節，可惜我們到訪的季節不對，所以沒能看見翩翩飛舞的蝶兒，能夠近距離觀賞到美麗蝴蝶一定非常興奮，但是記得要好好維護自然生態，千萬別去捕捉它喔

巴陵古道生態園區｜昆蟲館

離開蝴蝶館不到3分鐘，我們沿著石磚階梯往下走就到了昆蟲館，館外空地是用來復育甲蟲的，旁邊栽種了獨角仙最喜愛的光臘樹做為棲息之處

昆蟲館外面也有一個可愛鍬形蟲的大公仔，它還會比耶呢 😄小朋友都好喜歡跟它拍照喔，因為甲蟲是很多小男生的偶像呀，我們家兩個就是昆蟲迷

甲蟲館室內不大，由一座閒置的涼亭改造而成，裡面展示了拉拉山地區甲蟲標本，種類之多也讓人大開眼界，平常在野外森林不容易發現的甲蟲，這裡用比較簡易的圖文說明了他們的生長環境、特徵和習性，讓一般民眾可以加以認識

當天剛好有家長帶著小男孩前往，小男孩目不轉睛盯著玻璃櫃裡的鍬形蟲，好像發現寶庫似的，一定是覺得它們非常帥氣吧

除了台灣本土的鍬形蟲，另一側牆面也展示了世界各地分布的甲蟲，真是收穫滿滿

▼鍬形蟲的生長演化過程

逛完了昆蟲館接著會走木棧道穿梭在林間，這一小段落差會稍微大一點，不過距離並不會太長，用輕鬆的腳步和心情漫步其中，欣賞多樣的樹林和蕨類植物，儘管解放身心好好享受大自然的沐浴

園區為了不破壞原始生態，順應著地理環境用人工搭建了高架木棧道，走在其中可以近觀樹冠層的生態，步道完善乾淨而且維護得很好

兩旁的樹木高聳、野草茂盛，好像走在半空中的感覺，彷彿伸手就可以抓住樹枝當泰山了，還有奇特的樹枝景觀

▼探索生態繩橋

這步道中最厲害的就屬這一座探索繩橋，其實它離地面足足有12公尺高，也僅能容單人通過，經過繩橋之時不會太搖晃，走起來感覺很安心，如果不想走繩橋，其實下方也是有替代的步道啦，不過我覺得這一段一定要體驗一下，畢竟懸在森林當中的吊橋很有趣也有冒險的刺激感

從甲蟲館到闊葉林館說長不長，也只有100公尺左有距離，不過這一段的森林貌相比較豐富，山區的樹蔭林立可遮陽，走起來並不會太熱

巴陵古道生態園區｜闊葉林館

抵達闊葉林館外，首先會看見一處同心圓的年輪階梯，觀察樹木的橫切面可以算一算樹木的年齡喔

▼闊葉林館

闊葉林館運用樹木、仿真模型的動植物來展現巴陵古道的生態，也有豐富的文字與圖片說明，讓遊客能夠身歷其境的感受

最後還有一個地質館，讓我們繼續前進吧，這一段會比較長一些，大約將近200公尺，不急不徐慢慢走，難得享受滿滿的芬多精

走著走著剛好看到長著菇菇的枯木，有一種奇特的自然美，為她拍一張寫真吧

巴陵古道生態園區｜地質館

好不容易來到步道最尾端的地質館啦，我覺得它的建築外觀很特殊也很有設計感，是仿地層岩石的來展現其意象

館內介紹了山區常見的各種岩石，如石灰岩、真岩、砂岩、礫岩、玄武岩、沉積岩…等等，感覺又復習了一次以前念書時的地球科學呀

「從岩芯看地質」利用岩層的分布說明了地質的分布及結構，來這裡還能上地理課真不錯

另一側的觀景窗最吸引人注意，這裡不但可以欣賞外面的山川河流景色，其實仔細看玻璃上還有手繪圖案，而窗戶前的小平台也有地質學家研究地形所用到的一些測量與觀察工具

玻璃上的手繪圖案是對照著窗外的景觀所畫，讓遊客可以一邊欣賞風景一邊了解山川河流的地質構造，這個設計很特殊吧

參觀完四個館後再步行一小段至終點，會有一個小小的景觀平台，可以俯瞰山谷風光，視野遼闊風景絕佳，北橫著名的巴陵大橋與巴陵吊橋就橫跨著大漢溪，此刻駐足於此微風輕拂，自在漫遊於林間之後眼前一片豁然開朗，令人心曠神怡

巴陵古道生態園區 免門票，不但有豐富的自然生態，還有四個館場供民眾參觀，是一處很棒又寓教於樂的景點，步道完善且能享受森林芬多精，不妨安排假期前往一遊吧，還能順遊 巴陵大橋、巴陵二號隧道、巴陵一號隧道、巴陵橋、巴壟紀念柱

請看介紹 桃園復興景點》拉拉山必經之北橫公路最美的巴陵大橋｜順遊巴陵一號、二號隧道、巴陵橋、巴陵驛站、巴壟紀念柱

巴陵古道生態園區｜資 訊

■ 地址 : 桃園市復興區華陵村7鄰29號

■ 全年開放，免門票

■ 開放時間 08:00-17:00

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