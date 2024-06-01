#幸福味覺果乾

#水蜜桃乾一絕

#天然營養零食

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市面添加物環繞的零食中，想讓小孩讓家中長輩吃純天然無添加的健康食物。

如何讓幸福味覺渲染一天的好心情，《 #曠野文農 》的果乾作為零食或是水果營養補充，正是木偶的心頭好，從產地選材、烘焙手法、口感美味及價格優惠都超精彩。

最高等級嚴選台灣在地優質水果製成

古法改良製程低溫烘焙48小時

口感驚豔細緻還原水果原貌

《曠野文農》口味選擇多元，都是一級強悍的台灣水果鮮滋味。

片片厚切，實在又Q彈的咬勁，彷彿牙尖的躍動舞曲，盡顯天然水果的原始芳香。

先挑選三種木偶最愛的果乾跟大家分享介紹哦～

開箱全圖文介紹：https://kielkiel.com/%e6%9b%a0%e9%87%8e%e6%96%87%e8%be%b2/

#水蜜桃鮮果乾

選用奢華的梨山水蜜桃，將水蜜桃特有的少女夏日時光濃縮在今時片刻。

家中長輩們，就連96歲的阿祖都很愛這款香氣馥郁、方便咀嚼品嚐的水蜜桃乾。

#蘋果鮮果乾

梨山出品的優質蘋果，低溫烘烤的技法用在蘋果上，更突顯其軟糯密彈的口感。

最愛蘋果的啾啾，看到都會吵著要吃，小小的嘴巴漾開滿滿幸福笑意超喜歡。

#蕃茄鮮果乾

來自美濃的蕃茄，紅嫣如畫，留下南部豔陽天穿透過的痕跡。

咬開爆漿的瞬間，融合幾近初戀的酸甜嚼勁，是我個人非常喜歡的一款。

很適合在已經工作半天的午後，做一個溫柔的提神零食，頓時能讓思絮獲得一種清透的視野。

單吃好吃，搭配氣泡水、咖啡、茶飲，又能瞬間提升華麗，飲料一族不可錯過的小動作大加值好喜歡

這次木偶跟《曠野文農》合作的團購優惠超精彩，除了 #市場最低優惠價 外，還有 #滿額贈跟免運 ，共有十種果乾可任選搭配，喜歡的朋友不要錯過難得好機會哦～

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團購時間 ：5/31-6/13

預計出貨日期：收到款項後，將於2-5個工作日內寄出。

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