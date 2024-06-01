餐廳名稱：夢碗粥 鹹粥餐車
消費時間：2024年05月
地址：959台東縣台東市鐵花路258號，旅人驛站鐵花文創二館停車場
電話：無
營業時間：每日 22:00-賣完為止
每人平均價位：80元
支付方式：現金
有無包廂：無
推薦菜色：鹹粥
官網：https://www.youtube.com/@Dream.porridge
在台東玩耍的第二天住旅人驛站鐵花文創二館，
旅館櫃檯小帥送我們一張旅人驛站美食享樂券，並大推夢碗粥好吃又更優惠！
晚上10點多覺得還不餓，
看餐車YT頻道確定有營業且表定營業時間到兩點拖到23:40左右才出門，
(故意放白天照片清楚些)
結果，走到旅館旁不到100公尺停車場門口柵欄位置，完全沒看到餐車的影子，也太熱賣了吧！
隔天晚上10:10就盯著YT頻道，確定有出攤，
22:20抵達餐車位置，居然已經開始排隊起來了，
稍稍等了一下，應該是準時22:30開賣，
先排隊買鹹粥(50元)，點好粥再拿小菜(30元/份)，
這兒也有說明旅人驛站-閃閃鐵花促銷專案，
使用美食享樂券折價50元外，再加贈小菜一份，
鹹粥是每日用大骨、魷魚、海鮮、香菇、蔬果，精燉6小時製作出美味高湯，
並使用在地台東米慢火燉粥，
前面這罐是辣榨菜，有吃辣的人可以試試！
旁邊四張椅子是內用區，
不過前面客人都是3碗、5碗的外帶，小菜也是4個、6個在拿，
也有直接來買幾樣小菜就走的大哥，
很快輪到我們囉，裝粥、夾筍絲、放滑嫩好吃的肉絲、滷得鹹香夠味的香菇絲，
最後撒上一些胡椒鹽、放上蔥花跟芹菜珠、魷魚塊，帶回旅館享用囉！
我們買完離開時，後面已有近10組客人了；
兩碗鹹粥(50元/碗)，小菜(30元/盒)：小黃瓜、豬耳朵跟...不知道什麼肉
小菜我個人覺得還好，也有可能最近口味改變，覺得小菜們味道偏淡，
不過仁夫覺得小菜味道是OK的唷；
另外一小盒是辣榨菜，也推薦有吃辣的帶一點吃吃，
榨菜本身不會過鹹，且真的有辣，增加鹹粥不同口感；
鹹粥超好吃，料滿滿的，
一開蓋想單獨吃吃白粥還有點困難地要往下挖，
單獨吃白粥，有微微鹹味，果然是用高湯煮的白粥，香氣很棒，
配料部分肉絲，應該稱肉條啦，鮮嫩好吃，
香菇滷得鹹味滿滿，最後還有撒上胡椒鹽，整體搭配味道好棒，
可以不用跟老闆另外拿椒鹽粉；
真的還好買了兩碗，不然可能會再讓仁夫自己再去買來吃。