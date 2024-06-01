

餐廳名稱：夢碗粥 鹹粥餐車

消費時間：2024年05月

地址：959台東縣台東市鐵花路258號，旅人驛站鐵花文創二館停車場

電話：無

營業時間：每日 22:00-賣完為止

每人平均價位：80元

支付方式：現金

有無包廂：無

推薦菜色：鹹粥

官網：https://www.youtube.com/@Dream.porridge

在台東玩耍的第二天住旅人驛站鐵花文創二館，

旅館櫃檯小帥送我們一張旅人驛站美食享樂券，並大推夢碗粥好吃又更優惠！

晚上10點多覺得還不餓，

看餐車YT頻道確定有營業且表定營業時間到兩點拖到23:40左右才出門，



(故意放白天照片清楚些)

結果，走到旅館旁不到100公尺停車場門口柵欄位置，完全沒看到餐車的影子，也太熱賣了吧！



隔天晚上10:10就盯著YT頻道，確定有出攤，

22:20抵達餐車位置，居然已經開始排隊起來了，

稍稍等了一下，應該是準時22:30開賣，







先排隊買鹹粥(50元)，點好粥再拿小菜(30元/份)，

這兒也有說明旅人驛站-閃閃鐵花促銷專案，

使用美食享樂券折價50元外，再加贈小菜一份，



鹹粥是每日用大骨、魷魚、海鮮、香菇、蔬果，精燉6小時製作出美味高湯，

並使用在地台東米慢火燉粥，

前面這罐是辣榨菜，有吃辣的人可以試試！





旁邊四張椅子是內用區，

不過前面客人都是3碗、5碗的外帶，小菜也是4個、6個在拿，

也有直接來買幾樣小菜就走的大哥，









很快輪到我們囉，裝粥、夾筍絲、放滑嫩好吃的肉絲、滷得鹹香夠味的香菇絲，

最後撒上一些胡椒鹽、放上蔥花跟芹菜珠、魷魚塊，帶回旅館享用囉！



我們買完離開時，後面已有近10組客人了；





兩碗鹹粥(50元/碗)，小菜(30元/盒)：小黃瓜、豬耳朵跟...不知道什麼肉

小菜我個人覺得還好，也有可能最近口味改變，覺得小菜們味道偏淡，

不過仁夫覺得小菜味道是OK的唷；

另外一小盒是辣榨菜，也推薦有吃辣的帶一點吃吃，

榨菜本身不會過鹹，且真的有辣，增加鹹粥不同口感；





鹹粥超好吃，料滿滿的，

一開蓋想單獨吃吃白粥還有點困難地要往下挖，

單獨吃白粥，有微微鹹味，果然是用高湯煮的白粥，香氣很棒，

配料部分肉絲，應該稱肉條啦，鮮嫩好吃，

香菇滷得鹹味滿滿，最後還有撒上胡椒鹽，整體搭配味道好棒，

可以不用跟老闆另外拿椒鹽粉；

真的還好買了兩碗，不然可能會再讓仁夫自己再去買來吃。