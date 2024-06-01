位在杭州南路上的時々珈琲最早是在土城經營

搬家來台北之後很快就看到IG上一片洗版

從東門或中正紀念堂站走過來需要約10分鐘的步行路程

日系無印文青風外觀看了就很舒服

主要以外帶咖啡吧為主的時々珈琲點餐櫃檯是個拉窗的設計

可以窺見沖煮咖啡的一舉一動

騎樓下側邊的空間搭建成戶外的吧台座位

有屋頂遮蔭不用擔心颳風下雨又能享受自然風徐徐吹拂

木板牆上有提供插座可以利用充電

小木板的標語超幽默令人莞爾一笑

店裡的高人氣豆柴店長是一隻名叫小白的黑毛柴犬

可惜這天店長本人沒有露面令人無從欣賞牠的風采

櫃台內部空間水泥牆與金屬器材很有工業風格

高高懸吊的手寫黑板以中英文書寫了許多飲品價格

最完整的紙本菜單直接貼在玻璃窗

也有提供幾款點心搭配

自家烘焙的咖啡豆跟濾掛包裝清爽設計感十足

蜂蜜奶油吐司 80元

超級厚的厚片吐司外層有點像丹麥吐司的層層酥脆

簡單切成九宮格剛好一口大小

熱呼呼上桌遠遠就能聞到麵包的小麥香與蜂蜜的甜蜜

外酥內軟的吐司富有彈性濕潤不乾澀

鹹香的奶油融化成液體與蜂蜜交融

不會過甜的甜度當療癒的下午茶恰好

西西里檸檬珈琲 110元

在西西里跟荔枝之間搖擺的我最後因為酸度選了西西里

紙杯跟封膜上都有時々珈琲的Logo插畫

西西里檸檬喝起來酸甜度很平衡

帶點氣泡口感很清爽解膩

熱拿鐵珈琲 (配方豆) 100元

趁著閉店之前多帶了一杯熱拿鐵

配方豆喝起來有點微苦比較厚實的Body

頂層奶泡綿密毫無孔隙空洞

奶味很濃郁甘甜感屬於奶香比咖啡更主角的拿鐵

近期發現時々珈琲在信義區市府站附近又開了新的分店

同樣的木質感手繪風設計但更多內用室內座位

下次找時間想去探探究竟

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/17

花費: NTD290(吐司+西西里+拿鐵各1)

時々珈琲

FB粉絲團/IG

08:30-16:00 (L.O. 15:45)

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區杭州南路一段115號

電話: 0906-698-085



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