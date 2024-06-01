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台北中正-[時々珈琲 TokiDoki Coffee Roastery] 杭州南路上近東門站10分鐘，自家烘焙咖啡與蜂蜜奶油厚片吐司，不定期出沒豆柴店長，日系可愛文青外帶咖啡吧

2024-06-01 23:24:00 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：368篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

時々珈琲
phone0906-698085
place台北市中正區杭州南路一段115號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業

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位在杭州南路上的時々珈琲最早是在土城經營

搬家來台北之後很快就看到IG上一片洗版

從東門或中正紀念堂站走過來需要約10分鐘的步行路程

日系無印文青風外觀看了就很舒服

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主要以外帶咖啡吧為主的時々珈琲點餐櫃檯是個拉窗的設計

可以窺見沖煮咖啡的一舉一動

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騎樓下側邊的空間搭建成戶外的吧台座位

有屋頂遮蔭不用擔心颳風下雨又能享受自然風徐徐吹拂

木板牆上有提供插座可以利用充電

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小木板的標語超幽默令人莞爾一笑

店裡的高人氣豆柴店長是一隻名叫小白的黑毛柴犬

可惜這天店長本人沒有露面令人無從欣賞牠的風采

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櫃台內部空間水泥牆與金屬器材很有工業風格

高高懸吊的手寫黑板以中英文書寫了許多飲品價格

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最完整的紙本菜單直接貼在玻璃窗

也有提供幾款點心搭配

自家烘焙的咖啡豆跟濾掛包裝清爽設計感十足

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蜂蜜奶油吐司 80元

超級厚的厚片吐司外層有點像丹麥吐司的層層酥脆

簡單切成九宮格剛好一口大小

熱呼呼上桌遠遠就能聞到麵包的小麥香與蜂蜜的甜蜜

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外酥內軟的吐司富有彈性濕潤不乾澀

鹹香的奶油融化成液體與蜂蜜交融

不會過甜的甜度當療癒的下午茶恰好

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西西里檸檬珈琲 110元

在西西里跟荔枝之間搖擺的我最後因為酸度選了西西里

紙杯跟封膜上都有時々珈琲的Logo插畫

西西里檸檬喝起來酸甜度很平衡

帶點氣泡口感很清爽解膩

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熱拿鐵珈琲 (配方豆) 100元

趁著閉店之前多帶了一杯熱拿鐵

配方豆喝起來有點微苦比較厚實的Body

頂層奶泡綿密毫無孔隙空洞

奶味很濃郁甘甜感屬於奶香比咖啡更主角的拿鐵

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近期發現時々珈琲在信義區市府站附近又開了新的分店

同樣的木質感手繪風設計但更多內用室內座位

下次找時間想去探探究竟

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/17

花費: NTD290(吐司+西西里+拿鐵各1)

時々珈琲

FB粉絲團/IG

08:30-16:00 (L.O. 15:45)

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區杭州南路一段115號

電話: 0906-698-085


檢視較大的地圖

 

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Elisa

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