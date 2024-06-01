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台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵，高雄拉麵推薦_菜單

2024-06-01 23:37:00 冠婷｜生活趣 人氣：142
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冠婷｜生活趣

發表篇數：760篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

台灣陽春拉麵
phone07-3837883
place高雄市三民區正忠路428號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

三民區拉麵_台灣陽春拉麵─高科大美食，高科大建工校區附近巷弄，一點都不陽春的爆料系拉麵，每日熬煮「虱目魚豚骨湯頭」，份量有限早點來吃_附菜單，高雄拉麵推薦、高雄三民區美食、三民區晚餐

 

目錄索引

1. 關於台灣陽春拉麵

2. 交通指引_台灣陽春拉麵

3. 台灣陽春拉麵環境開箱

3.1 台灣陽春拉麵_接待區

3.2 台灣陽春拉麵_製餐區

3.3 台灣陽春拉麵_用餐區

3.4 台灣陽春拉麵_自助區

4. 台灣陽春拉麵餐點分享

4.1 人氣TOP1 特盛陽春拉麵

5. 消費資訊

5.1 台灣陽春拉麵餐點評價

5.2 台灣陽春拉麵菜單

6. 三民區拉麵相關資訊

6.1 品牌資訊

 

 

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 關於台灣陽春拉麵

台灣陽春拉麵在哪裡

台灣陽春拉麵位於高雄市三民區正忠路428-8號，近高雄科技大學建工校區、高雄高工，附近有公車站、輕軌捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。



台灣陽春拉麵環境_餐點特色

「小巧溫馨_簡約風格用餐空間」

「每天熬煮_虱目魚豚骨湯頭_每日自製炭燒叉燒肉_份量有限」
 

交通_停車資訊

大眾運輸：輕軌_高雄高工站，走路10分鐘；公車_皓東路口，走路2分鐘

機車：附近機車停車格_皓東路17巷、大昌二路

汽車：附近汽車收費停車格_大昌二路

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 交通指引_台灣陽春拉麵

高科大建工校區附近_輕軌高雄高工站_機車停車格_汽車收費停車格

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

選址於高雄市三民區正忠路428-8號的台灣陽春拉麵，在高科大建工校區附近的巷弄裡，附近有輕軌站、機車停車格、汽車收費停車格。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

搭乘輕軌到高雄高工站下車後，走路10分鐘內即抵達台灣陽春拉麵。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵環境開箱

拉麵店門口

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

台灣陽春拉麵店門口可供機車暫時停放；汽車可停放於大昌二路上的汽車收費停車格。

 

營業時間

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

台灣陽春拉麵營業時間為：

一~日 17：00~21：00，每週四公休。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵_接待區

付款方式

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

在台灣陽春拉麵店內用餐或外帶拉麵，可使用：現金、LinePay、全支付等方式付款。

 

當日限定

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

菜單上看不到的當日限定拉麵，喜歡嚐鮮的朋友們可以參考。

 

麵條選擇_湯頭客製化

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵_製餐區

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

看得到整體整潔狀況、製餐過程的開放式製餐區，維持的相當整潔，讓喜歡台灣陽春拉麵的饕客們可以吃得美味、吃得安心。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵_用餐區

用餐空間

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

在簡約、明亮的空間裡，簡單設置幾張2人桌、4人桌。

 

4人桌

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

 

洗手間

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

貼心設置一間整潔、維持清新的洗手間。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵_自助區

餐具自助區

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

用餐時會使用到的湯匙、筷子、水杯；可添加拉麵層次的蒜角、手炒辣椒，可在此區取用。

 

飲水機

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

可自行盛裝水飲用。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵餐點分享

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 人氣TOP1 特盛陽春拉麵

特盛陽春拉麵 270元

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

海苔 / 虱目魚漿 / 鵪鶉蛋 / 溏心蛋 / 叉燒 / 豆芽菜 / 蒜泥 / 紫洋蔥碎 / 蔥花

有直麵、中直麵可選擇，可客製化調整麵條軟硬度、湯頭鹹淡。


 

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

每天自製炭火烤製的噴香「叉燒肉」保有肉汁不乾硬、軟Q吃得到虱目魚肉鮮味的手作「虱目魚漿」、外滑嫩內流心的「溏心蛋」、不乾口有滷汁香氣的入味「鵪鶉蛋」、爽脆清甜的「豆芽菜」，增添湯頭風味層次的蒜泥、紫洋蔥碎、蔥花，堆在麵條上滿滿的。

 

吸附湯頭香氣的中直麵是軟Q有麵勁的，推薦可以選擇台灣口味湯頭，香氣飽滿、鹹度嘟嘟賀、不鹹口。

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金、LinePay、全支付

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵餐點評價

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

三民區拉麵，走進輕軌高雄高工站附近巷弄裡的高評價高科大美食─台灣陽春拉麵，吃晚餐。

在走溫馨路線、舒適的用餐空間裡享用現點現燙麵條、擺入多種食材的澎派系特盛陽春拉麵，細嚐多種食材經過火侯時間淬鍊的醇厚滋味，吃著入味的鳥蛋、銷魂的半熟溏心蛋、每天手工製作的限量叉燒肉、吸附湯頭香氣依舊軟Q有麵勁的麵條，一口接一口短短不到15分鐘已完食。台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 台灣陽春拉麵菜單

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵

三民區拉麵_台灣陽春拉麵菜單，攝於2024_05月

 

台灣陽春拉麵_一天只賣4小時，三民區拉麵，不陽春的爆料系拉麵 三民區拉麵相關資訊

 

台灣陽春拉麵

設施：洗手間、飲水機

類型：三民區拉麵_高科大美食_高雄拉麵推薦_高雄三民區美食_三民區晚餐

⏰ 營業時間

一~日 17：00~21：00 (週四公休)

📍  地址：高雄市三民區正忠路428-8號

📞 電話：07 383 7883

 


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文章標籤
台灣陽春拉麵 三民區拉麵 三民區拉麵推薦 高科大美食 高雄拉麵推薦 高雄三民區美食 三民區晚餐
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