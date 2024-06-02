全家Family Mart的自有品牌 【植覺生活】有多種蔬食料理

舉凡全素、蛋素、奶素、植物五辛素...讓不同的素食者都能找到適合的餐點

「握沙拉」則是全家便利商店數年前就一直都有的鮮食商品，

這次五月底推出的新品為【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉

七彩繽紛的配色，且滿滿是蔬菜類，感覺相當健康!

喜歡 全家握沙拉 嗎? 歡迎參考

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商品名稱：【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉 NT 69

營養資訊：238 kcal/ 140 g ※植物五辛素；

※過敏原：豆、麩質、堅果 ；※含肉桂，懷孕者審慎食用

製造商：屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2024.06

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉

2024/05/29-2024/06/11上市的全家【植覺生活】 新品

內容物既有黃、綠、紅、紫等亮眼的配色，真的很難忽略、著實吸睛

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉 成分與營養資訊

成分：番茄、番茄汁、麵粉、水、胡蘿蔔、萵苣(福山萵苣)、甜椒、紫高麗、...等等

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉 拆封狀態

每盒內有兩半捲的握沙拉，份量是名副其實的「輕食」

不過價位卻很高(握沙拉系列都差不多這價格)，所以若非我有興趣的口味，還真不會想買來嘗鮮

對我來說絕對是頂多只能當1/3個正餐...

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉 拆封狀態

每個半捲的尾端都會有一張平面的方形塑膠紙包起來

不過沙拉捲本來就捲得不緊實，且塑膠紙也是鬆鬆地包著而已，拿的時候要留意容易就全散了

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉

內容：菠菜墨西哥餅皮、墨西哥風味番茄糊(我自己取名的)、紅甜椒段、黃色胡蘿蔔絲、紫色高麗菜絲、福山萵苣葉(大陸妹)

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉

添加菠菜粉的墨西哥餅皮呈現淡綠色，餅皮上塗抹一層跟餅皮差不多厚度的墨西哥風味番茄糊(我自己取名的)

然後再鋪上滿滿的黃色胡蘿蔔絲，以及數片(根)紅甜椒段、紫色高麗菜絲、福山萵苣葉，整捲配色鮮明豐富

墨西哥風味番茄糊(我自己取名的)主要是用番茄、番茄糊、鷹嘴豆、洋蔥、煙燻辣椒和多種辛香料等食材組成，像是用均質機「均質」過，質地呈濃糊狀、沒有水感，

吃起來有點像義大利麵番茄紅醬的味道，並且會在喉嚨浮現些微又緩和的辣感尾韻

墨西哥風味番茄糊(我自己取名的)中還有少少的黃灰色小顆粒，口感像香菇腳(香菇炳)，不過從商品的成分資訊來看，應該是以大豆蛋白、黃豆粉、豌豆蛋白等原料做成的素肉丁

其他的生菜類都算新鮮且保有食材的水分，沒有因為放冷藏保存而水分蒸散、變乾硬

▲【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉

整體而言，清爽且有味，蔬菜比例也是最多；配色也是目前全家的握沙拉系列中最繽紛的

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