桃園寵物友善湖畔景觀咖啡館/上百種桌遊咖啡廳/不收服務費/平日不限時/中原大學聚餐餐廳【玩逗樹咖啡中原店】駐唱歌手LIVE演唱/晚上立馬變身成酒吧!彩虹之吻好拍又好喝!(玩逗樹咖啡菜單)

中原大學旁(中原生態埤塘公園)湖畔咖啡館

白天用餐可散步公園賞花賞鴨看烏龜餵魚。晚間公園亮起繽紛霓虹夜燈超浪漫!

玩逗樹咖啡中原店

電話:0965-443-992

營業時間:11:00~23:30

地址:桃園市中壢區新中北路526號

粉絲頁: 玩逗樹咖啡-中原店

原文網址 桃園寵物友善湖畔景觀餐廳【玩逗樹咖啡中原店】百種桌遊咖啡館/不收服務費/平日不限時早午餐/中原大學聚餐餐廳/駐唱歌手LIVE演唱/晚上變身成酒吧!

4月帶妹妹來( 鍾小勤吃牛肉麵 /食記 點我 )

吃飽散步公園一圈走到玩逗樹咖啡店前方時，妹妹被眼前繽紛美麗花園給吸引

(拍了不少相片)直呼4、5月不用大老遠的跑到桃園北橫山區賞繡球花! 來中壢(中原生態埤塘公園)咖啡館旁就有超美超好拍小花園! 下次放假來桃園找姊姊(我)玩時想來(玩逗樹)用餐喝咖啡+賞花

回家後小紫查看店家粉專發現(玩逗樹)不單單是咖啡館喔!

店內場地、空間可租借(包區/包場)都可以! 也有結婚新人在此(包場)舉辦西式Buffet自助吧婚宴

在這裡『放鬆』有很多種選擇!

白天與夜晚氛圍大不同! 中午適合親子用餐/下午茶時光適合閨蜜約聚/晚上情侶約會還可點杯調酒微醺! 而且玩逗樹也是超多(中原大學師生)聚餐玩桌遊熱門餐廳首選捏!

包場費用與buffet餐食內容明細(等等放文末分享)

每個月會有兩天邀請街頭藝人(歌手)到店駐唱

每月(歌手LINE演唱)日期均不同! 請( 點我 )查看店家粉專當月活動資訊!

有歌手駐唱!內用免加價即可邊用餐邊聆聽動人心弦LIVE美聲!

看到粉專貼出5月『歌手駐唱日期』剛好妹妹有休假(小紫立馬預約5/18)傍晚時段來用餐~晚上可以接著聽歌太chill~啦

6月歌手駐唱日期: 6/1(如婷) 6/22(FRVNK)

最新好康報報:

整個6月份! 穿制服來玩逗樹玩桌遊享『桌遊買一送一』好康!

畢業季可以揪同學來玩桌遊。不是學生也一樣可以享『桌遊買一送一好康』揪同事一起穿著公司制服來玩桌遊，一樣同享此優惠! (每月活動不同)此活動僅限6月份。

這兒也是寵物友善咖啡館!

毛孩有上牽繩或禮貌帶(可)落地。

狗狗可上椅，但(不可以)上桌。萬一毛寶貝便溺了!主人記得協助做清理 ! 今天有數組客人帶毛孩內用或外帶! 友善空間~環境棒棒!

玩逗樹內用空間與消費須知:

不收服務費! (平日)用餐不限時 。 (假日)用餐限4小時 。 (假日)用餐+玩桌遊限6小時

用餐完畢(必須)自己將餐盤(餐具/垃圾)拿到『回收區』分類擺放!

寵物友善! 毛孩(貓狗)也有屬於牠們的餐食可以點食!

寵物伙食MENU 餐點是鮮食包(非現煮) 您可以在周邊商品區購買!

這杯彩虹之吻(調酒)每日18:00後才有供應!

調酒類(單點)第2杯半價優惠

18:30後『任選1杯調酒+桌遊暢玩』每人只需299元(超划算)

警語:未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障

免費好禮! 好康報報!

追蹤(玩逗樹)IG與(家香精油)IG；拍下您覺得公園內最美的地方! 發IG限動!

拿著手機畫面到『櫃檯』秀給店員查看! 立馬送限量『家香精油組』

玩逗樹咖啡中原店離中原大學超近! 咖啡館位在(中原生態埤塘公園內)湖畔旁。

公園內有兩格免費汽車停車格及數格免費機車停車格。

開車滿停(很正常)但!您免擔憂嘿!這兒停車很方便!

公園~路口(新中北路)馬路鈄對面有付費『中原大學第一停場』停車格很多! 不怕找不到停車位！

對了~此停車場 ( 不收現金喔) 採電子支付方式!

停1小時30元，入場停放1小時後(改以)每半小時計費15元(只能停汽車)無法停機車

公園內免費機車停車格前方是『中原生態公園公廁』洗手間走道走到底即是(玩逗樹咖啡館/門口)

玩逗樹咖啡中原店! 目前僅開放(下圖)這個餐廳大門讓饕客進出！

咖啡館其它區域(門)都深鎖(無法出入)so來用餐時別忘了『餐廳門口』位在洗手間這個方向喔!

全店(用餐空間)約可容納100人左右

入店! 不可以自己找座位入座! 需先到櫃檯詢問+等待服務生帶位!

禁帶外食~若帶外食酌收100元!

早早在月初就已先預約訂位

(進店到櫃檯告知預約大名)服務生立即帶位入座(遞menu) 請我們看完再自己到櫃台點餐、結帳

玩逗樹咖啡中原店(完整菜單)太多頁了! 小紫放文末詳分享

服務生幫我們安排(靠窗座位)超大片落地窗! 用餐+賞景

另一區落地窗座位則是可以賞花園美花!

內用~餐具與飲水(自取)

多人用餐餐點想分食!餐具區有木碗與小木盤可裝盛!

入座~點餐(前)須知(請詳閱):

不收服務費! 『有』低消。5歲以下小孩免低消

消費方式: 分成(下圖)只想吃東西/只想玩桌遊/我全部都要(3種方案)

入店純粹『只想吃東西』

(平日)用餐不限時。(假日)入座後限時4小時(時間超過)須再點一份低消餐食 (平日)用餐不限時。(假日)入座後限時4小時(時間超過)須再點一份低消餐食

入店不吃東西『只想玩桌遊』

(平日)每人桌遊費用250元(無限暢玩) (平日)每人桌遊費用250元(無限暢玩)

(假日/補班日/連假)每人桌遊費250元，入座後(限時4小時)續4小時每人+100元 (假日/補班日/連假)每人桌遊費250元，入座後(限時4小時)續4小時每人+100元

​​​​​​入店『​想用餐也想玩桌遊』

(平日)每人低消一杯飲料或一份餐點+(玩桌遊不限時)每人另加200元 (平日)每人低消一杯飲料或一份餐點+(玩桌遊不限時)每人另加200元

(假日)每人低消一杯飲料或一份餐點+(玩桌遊限6小時)每人另加200元)超過6小時須再次(點一份餐食) (假日)每人低消一杯飲料或一份餐點+(玩桌遊限6小時)每人另加200元)超過6小時須再次(點一份餐食)

免費加入『小種子會員』可集點換好康

入會立馬送『5點』 入會立馬送『5點』

單筆消費100元(可集)1點(以此類推) 單筆消費100元(可集)1點(以此類推)

常客只需付『500元入會費』成為『小樹苗會員』即享

租桌遊免押金 租桌遊免押金

玩桌遊 打9折 、吃吃喝喝 也9折 好康 玩桌遊、吃吃喝喝好康

一張卡一整桌同享折扣優惠喔! 一張卡折扣優惠喔!

(下圖)2024年會員集點兌換禮『明細』避免未來店家更新好禮內容(僅供參考)

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每週日~週四 晚上19:30~23:30玩桌遊『入場費』每人優惠價只需150元

點餐時在櫃檯看到『9折優惠』特約表

以下機關團體『結帳時』主動出示證明『均享』9折優惠!

我剛好有『中壢吃喝玩樂道相報特約卡』立馬省了不少$

您愛拍照打卡嗎？中原店有好多『打卡名言字卡』任您拍

親子用餐也有童書~免費閱讀!

驚~玩逗樹咖啡中原店『桌遊數量』比我想像的還多。

小紫沒細數~目測超過百種以上! 而且有很多剛拆封『超新桌遊遊戲』喔! 絕對可以滿足~不同年齡客群用餐玩桌遊歡渡FUN假時光之需求。

好久沒玩桌遊! 預約傍晚時段來就是想先用餐再接著聆聽今晚『歌手駐唱』LIVE歌聲!

所以我們選了『我全部都要』用餐+玩桌遊方案

除了餐費，每人再+200元桌遊費(今天是假日)用餐+玩桌遊(4+2小時)=總共可以在咖啡館內待『6小時』

玩桌遊『需付費』沒結帳前( 不可以)隨意拿取架上桌遊玩喔!

想找尋某款桌遊，可以翻閱櫃子旁的『目錄』

玩完~不玩時記得物歸原位(按照)盒子上的編號，將桌遊物品收進盒內(放回該編號之櫃子上)

太久沒玩! 怕拿到太難(有深度)桌遊!

店員若有空時(可以請其推薦適合您們玩的桌遊or指導如何玩)

我們的用餐座位視野棒棒!可邊用餐邊賞埤塘湖景

上週在店家粉專看到熱賣後暫時下架『咖哩飯系列』最近重新回歸於最新菜單中。身為咖哩控的我晚餐直接點咖哩飯吃! 最晚供餐到20:30

黃金炸豬排咖哩飯 $290元

漢堡/沙拉/咖哩系列餐食均可加價(升級)套餐或單品

升級內容分成:A.B.C.套餐或單點椒鹽雞腿捲、奶酪

看來看去(姊妹倆)一致覺得+189元升級『 C套餐』附飲料+甜點最划算! 比單點便宜很多很多!

每次到初訪咖啡館用餐! 若熱咖啡有拉花! 我都會想點一杯喝喝(美美拉花熱咖啡)還沒喝!讓人看了心情就愉悅~

C套餐飲料(我點)熱~焦糖瑪其朵 ( 原價170元/杯 )

玩逗樹(全店飲料)不限種類~續杯只需半價

(內用沒收服務費）續飲料還打5折~價格真佛心

剛看MENU內介紹:

玩逗樹咖啡豆皆由『專業』烘豆師精挑後烘焙。

本季咖啡豆配方來自(巴西/伊索比亞/瓜地馬拉)3個產區(中深烘焙)帶有堅果、巧克力、焦糖香氣!

焦糖瑪其朵咖啡~奶泡綿密喉韻順口不會苦!

除了美美愛心拉花，還利用焦糖繪製小花葉片! 美到我~每次喝拉花咖啡都讓(相機先食)捨不得立馬品飲!

日式豬排 炸粉酥脆! 餐盤內有半顆溏心蛋+花椰菜+紅甜椒+玉米筍佐餐

據說:玩逗樹熬煮咖哩時裡頭有添加樹上的魔法藥水讓加入咖哩塊熬煮後咖哩醬吃起來帶些微苦味! 提升香氣

咖哩飯 醬多多! 無論是豬排沾醬吃or白飯配咖哩醬吃(醬量)都很足!

我們吃不出廚師熬醬時添加的(咖啡香)

但~這日式咖哩醬味道醇香濃郁!帶著一瞇瞇細微辣感!滋味順口。來自宜蘭無毒栽種(蓬萊米飯)略帶黏性口感Q軟！

咖哩飯還有附爽口(沙拉與涼拌海帶絲)

一下下就被我整盤吃光光 (午餐沒吃~太餓啦)

妹妹點的培根起司牛肉堡 $360元+189元升級C套餐!

早午餐系列有:漢堡/潛艇堡/披薩/法式吐司可選擇!。供餐到晚上20:30 (等於)從中午到晚上都可吃到brunch

這培根起司牛肉堡太... 浮誇啦!

(起司)就像岩漿瀑布般(狂流而下)將培根與漢堡肉給覆蓋住! 餐盤內有生菜沙拉/水果/脆薯與漢堡主食~蠻豐盛der

(推薦給)起司控~這道

服務生隨餐附了一雙(一次性手套)拆開是大家吃手扒雞時使用的免洗手套!

直接整個拿起來(大口咬食)

這牛漢堡肉大約2公分厚!口感很揪C~表層煎恰恰!內部牛絞肉帶著淡淡胡椒香;肉質嫩香(不乾不硬)搭著煙燻香氣培根肉與洋蔥番茄丁及香濃(溶岩起司)滋味真的很迷人

水耕生菜沙拉酸V佐醬很開胃!

大根脆薯! 外酥內鬆綿! 除了沾佐經典番茄醬。沾佐漢堡狂流起司醬『超』好吃!

玩逗樹中原店『甜點』網路沒有MENU可查看

每日限量供應! 今日甜點

甜點櫃前方會放置當日販售的甜點『圖片』立卡! 讓客人點選

甜點若(單點)均一價 $120元/份 今天有6款可選擇!

我和妹妹都有加價升級C套餐，各可選1份甜點吃

莓好時光 莓果生乳酪

酸V滋味~像極了戀愛fu!

新鮮藍莓(酸中帶甜) 莓果生乳酪口感滑順(酸中帶甜)不甜膩也不會有澀感!底層的消化餅乾酥脆! 咀嚼時還吃到微微砂糖顆粒脆甜感!(剛好可以平衡莓果酸)

邊吃邊分泌唾液! 卻又停不下甜點叉! 這就是手作甜點迷人魅力所在之處!

妹妹點的金巧哥哥 金箔榛果巧克力塔

外表灑了金箔糖霜做點綴! 表層螺旋狀巧克力! 看似硬脆~其實是軟質榛果巧克力味蕾。

塔皮酥脆! 夾層包夾(堅果巧克力脆片) 甜甜榛果巧克力搭著酥脆堅果、滿嘴可可香

點餐加價升級C套餐(附任選飲料1杯+甜點*1)

氣泡飲 魔女的魅藥 (若 單點1杯150元 )

這是荔枝+玫瑰糖漿特調氣泡飲!

記得『先』攪拌均勻再開喝!

友善環境店家! 吸管選用原生蒲草製作的一次性植物吸管!天然又環保

淡淡的粉色系氣泡飲! 帶著荔枝果香~順口不甜膩

咖啡館內空間大! 桌與桌間保有適當距離!

假日生意很好! 建議您可以提前預約訂位!

櫃檯有一包包，包好的切塊麵包! 1包10元

親子家庭用餐~可以買一包帶著小寶貝到(店外面)埤塘餵魚、餵烏龜

窗邊座位搭暖色燈光晚上特有fu! 挺浪漫的感覺

多人聚餐、記得提前預約訂位喔!(有些座位區)可以客製化為您併桌

每個月至少會有『兩場』歌手到店駐唱!

19:00~21:00 兩小時LIVE演唱時光! 聽歌真的免加價! 別忘了給予鼓勵及打賞!!

今晚是清甜可愛(如婷)妹妹一連串動人歌聲! 陪伴大家

傍晚來玩逗樹早早吃晚餐! 聽歌時又嘴饞啦! 點了一份生物多樣性炸物拼盤 $360元 (約4~6人份)

剛看多桌客人都有點(下圖)美美漸層色彩飲品

一問: 這杯可說是玩逗樹近期超夯人氣『彩虹之吻』樹上調酒 $200元/杯

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

點酒飲搭配餐點可折50元=(生物多樣性)炸物拼盤現折50元

酒品特調 18:00後(才有供應)才喝的到

藍、綠、黃、橘、紅一層層堆疊交織! 色澤繽紛~猶如天空(藍)、夕陽(橘)及彩虹般迷人吸睛！

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

甜甜果香(酒精濃度不高)冰涼順口(好看又好喝)妹超喜歡

生物多樣性拼盤 (甜不辣/脆薯/雞米花/雞塊)

雞米花 (只差加九層塔與椒鹽粉)否則立馬變成鹹酥雞啦!

雞米花 外酥內嫩很入味、趁熱吃~吃的到肉汁!

雞塊 熟度嘟嘟好! 內部雞肉不會乾

脆薯 和妹妹剛剛點漢堡早午餐附的薯條口感一樣! 邊聽歌小酌配炸物(好放鬆~好紓壓)

IG限動打卡送的(家香精油) 有4種茶香+花果香(香氛味)

有別於西方精油那種濃郁香氣! 獨創加入『東方茶香』以茶葉香為『主軸』給予不同迷人(前中後)香氛韻味!

很好聞且味道芬芳!

沒想到『四季春茶/金萱烏龍/鐵觀音/蜜香紅茶』也能製作出這麼好聞的擴香精油

(真的是台灣之光)

這四款帶著茶香(家香精油)香氛味! 非常適合買送爸爸or媽媽(在客廳、房間、玄關、書房)等地方使用!聞著帶著東方茶香、花香、果香(香氛味)心情很放鬆!

玩逗樹咖啡中原店商品架上有賣『家香精油』擴香小花瓶/精油/茶香蠟燭等...商品。您可直接選購，外縣市朋友也可以官網訂購!

官網: https://www.jiashiangtw.com/

玩逗樹中原店~空間非常寛廣! 可說是一間『複合式咖啡館』

隨著不同客群包區、包場需求! 也可變身成公司、團體慶功宴場地or新人結婚西式用婚宴or派對場地!

超適合多人聚餐與約聚玩桌遊!

在這裡(玩桌遊)可以很嗨很大聲! 很chill的歡度聚會時光

(下圖) 這區~包區

內用不收服務費!

離店前別忘了將餐桌上的餐具、垃圾等...全部端到『自助回收區』。廚餘及吸管(倒)一旁桶內!垃圾放進回收區的垃圾桶

玩逗樹咖啡中原店MENU

避免未來店家菜單內容或餐食單價更新。2024-5月菜單(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準!

早午餐、沙拉menu

咖哩餐食menu

咖啡、茶飲、奶茶menu

特調飲品與氣泡飲menu

現打果汁menu

現泡熱茶menu

炸物menu

酒精飲品menu （未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障）

(下圖) 18:00後供應

中原生態埤塘公園 晚上超有fu~非常適合情侶散步約會

埤塘湖畔~夜間變化著不同燈光很浪漫! 最近有來逛中原夜市回家前路過常會順路進來欣賞湖畔夜景發發呆!

白天咖啡館外~小花園目前繡球花正盛開!

不想專程衝台北陽明山或桃園北橫賞繡球花! 來玩逗樹用餐、喝咖啡、下午茶即可順便拍美花+公園散散步

玩逗樹中原店『包場與buffet餐食』費用表(僅供參考)

(若有包場、包區需求)請您主動打電話去洽詢嘿!

公園內『鍾小勤麵食館』牛肉麵~免費無限續麵與續湯。內用豆花與桶裝飲料(自助吃到飽)

食記 中壢免費加麵加湯牛肉麵/內用豆花飲料自助免費吃【鍾小勤麵食館】小菜開胃涮嘴選擇多元。中原大學旁湖畔景觀餐廳/鍾小勤菜單

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