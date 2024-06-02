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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用，烤鴨三吃，南科下午茶_菜單

2024-06-02 21:00:00 冠婷｜生活趣 人氣：132
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：764篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

八方緣櫻桃烤鴨庄
phone06-585-8385
place台南市善化區中山路312號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用，

善化餐廳推薦_八方緣櫻桃烤鴨庄─南科下午茶，老饕激推爆肉系巨型「櫻桃烤鴨潛艇堡」、淋上獨家特調波克醬「波克烤豬潛艇堡」、夏日新品「好涼鴨」、爽嗑鮮嫩爆汁「櫻桃鴨切盤」，開放內用可帶外食，在附近買杯飲料配潛艇堡、櫻桃烤鴨，已滿足_附菜單，南科下午茶外送、台南烤鴨餐廳、烤鴨三吃

 

目錄索引

1. 關於八方緣櫻桃烤鴨庄

2. 交通指引_八方緣櫻桃烤鴨庄

3. 八方緣櫻桃烤鴨庄環境開箱

3.1 八方緣櫻桃烤鴨庄_接待區

3.2 八方緣櫻桃烤鴨庄_製餐區

3.3 八方緣櫻桃烤鴨庄_用餐區

4. 八方緣櫻桃烤鴨庄餐點分享

4.1 人氣TOP1 櫻桃烤鴨潛艇堡

4.2 人氣TOP2 波克烤豬潛艇堡

4.3 人氣TOP3 櫻桃鴨切盤

4.4 夏日新品 好涼鴨

5. 消費資訊

5.1 八方緣櫻桃烤鴨庄評價

5.2 八方緣櫻桃烤鴨庄菜單

6. 善化餐廳推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

 

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「善化餐廳推薦_烤鴨三吃」

「南科下午茶_南科下午茶外送_台南烤鴨餐廳」

 

八方緣櫻桃烤鴨庄在哪裡

八方緣櫻桃烤鴨庄位於台南市善化區中山路312號，近善化市場、善化區公所，附近有公車站、汽車收費停車場。

 

八方緣櫻桃烤鴨庄環境_餐點特色

「溫馨舒適用餐空間_可帶外食」

「每天新鮮現烤 x 宜蘭櫻桃鴨 x 黃金比例烤豬」

「櫻桃鴨新吃法：巨無霸櫻桃烤鴨潛艇堡」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：公車-善化站_走路2分鐘

機車：附近停車空間_中山路

汽車：168Parking 、城市車旅-光明路_走路4分鐘

 

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善化市場、善化區公所附近_機車停車空間_汽車收費停車場

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選址於台南市善化區中山路312號的八方緣櫻桃烤鴨庄，就在人潮眾多的善化市場附近；週邊有機車停車空間、汽車收費停車場。

 

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烤鴨餐廳門口

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平日工作結束後的晚餐時間，到八方緣櫻桃烤鴨庄回味美味記憶點深刻的潛艇堡。

 

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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 八方緣櫻桃烤鴨庄_接待區

點餐區

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確認要點餐的餐食，在此區點餐、結帳。

 

號碼機

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結帳後可參考號碼機，確認餐點是否已完成。

 

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看看剛出爐的櫻桃烤鴨，那個鴨皮的色澤實在太美麗！

 

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現點現切櫻桃烤鴨切盤。

 

 

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質感用餐空間

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八方緣櫻桃烤鴨庄開放內用了，可攜帶外食！

每人低消一份餐點即可在餐廳內附設冷氣的舒適空間享用潛艇堡、烤鴨。

 

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確認號碼，到號到製餐區取餐。

 

4人桌

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兒童座椅

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提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

 

洗手間

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附設洗手間，提供給顧客使用。

 

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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 人氣TOP1 櫻桃烤鴨潛艇堡

櫻桃烤鴨潛艇堡 149元

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每一口都可以吃到口感細嫩帶點肉汁的鴨肉、爽脆鮮甜的生菜，搭配帶有些微甜感的美乃滋，與帶點些微咬勁、越嚼越香的潛艇堡，一次擁有多層次的美味享受。

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 人氣TOP2 波克烤豬潛艇堡

波克烤豬潛艇堡 149元

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將潛艇堡切開後放入大量的新鮮生菜、鋪上大量黃金比例烤豬肉，最後再擠上獨家特調波克醬、灑上蔥花點綴。

 

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可以吃到秘式烤豬肉的獨特香氣、帶點肉汁不乾柴口感蠻紮實的，搭著自帶迷人醬香味、酸甜波克醬，細嚐在嘴裡交織的豐富層次香氣。

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 人氣TOP3 櫻桃鴨切盤

櫻桃鴨切盤 半鴨 390元

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每一份櫻桃烤鴨切盤都會附上：鴨油、鮮榨檸檬汁、胡椒粉，可搭配櫻桃烤鴨一起享用，增添整體風味層次。

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用，

火候與時間控制適中烤製出爐的櫻桃烤鴨，每一塊鴨肉就是這麼多汁！

一口咬下感受櫻桃烤鴨特有的細嫩肉質，與分佈均勻的油脂，加上在嘴裡散發的鴨油香氣，火烤後油而不膩的脆皮口感，讓人一塊接一塊吃起來，完全停不下來。

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 夏日新品 好涼鴨

好涼鴨 250元

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今夏必吃就是這款~
大量優質新鮮時蔬佐海量烤鴨肉Ft.獨家好涼醬汁的「好涼鴨」。

 

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一口接一口，細嚐多種食材堆疊的豐富層次感，經過醬汁、秘式辛香料襯托最愛上層樓的鴨香味。

 

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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金

_低消：每人一份餐點

 

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八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用，

善化餐廳推薦，這家櫻桃烤鴨庄好寵粉，開放內用「可帶外食」，到八方緣櫻桃烤鴨庄路上，順路買杯無糖茶飲配烤鴨。

點了肉肉控激推的巨型烤鴨潛艇堡、波克烤豬潛艇堡，夾入海量每天新鮮現烤櫻桃鴨、肥瘦黃金比例噴香烤豬，即刻享用現點現做的「爆肉巨型烤鴨潛艇堡」，好過癮。八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用，

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 八方緣櫻桃烤鴨庄菜單

八方緣櫻桃烤鴨庄善化門市菜單.jpg

善化餐廳推薦_八方緣櫻桃烤鴨庄菜單，來源：八方緣櫻桃烤鴨庄善化門市FB粉絲頁，2024_05

 

八方緣櫻桃烤鴨庄_巨型櫻桃鴨潛艇堡，善化餐廳推薦，開放內用， 善化餐廳推薦相關資訊

 

八方緣櫻桃烤鴨庄

設施：洗手間、兒童座椅

類型：善化餐廳推薦_南科下午茶_南科下午茶外送_台南烤鴨餐廳_烤鴨三吃

⏰ 營業時間

一~五  10：30~21：00

六、日 10：00~21：00

📍  地址：台南市善化區中山路312號

📞 電話：06 585 8385

(有與外送平台UberEats、FoodPanda合作，方圓5公里內的朋友們在家、在公司也可以吃到現點現做的巨無霸烤鴨潛艇堡、波克烤豬潛艇堡)

 


檢視較大的地圖

 

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八方緣櫻桃烤鴨庄FB粉絲頁

八方緣櫻桃烤鴨庄IG

 

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文章標籤
八方緣櫻桃烤鴨庄 善化餐廳推薦 南科下午茶 南科下午茶外送 台南烤鴨餐廳 烤鴨三吃
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冠婷｜生活趣

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