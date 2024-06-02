桃園77藝文町，前一陣子來桃園有經過一次，就在胖達心裡就留有很棒的印象，

有著日式建築，讓人一秒踏入京都的臨場感。上次胖達來的時候裡面尚未有廠商進駐，

而就在前一陣子~胖達很喜歡的咖啡廳也在77藝文町開始試營運囉~!

「ComeTrue Coffee 成真咖啡」讓你免跑到日本京都~在藝文町就讓你身臨其中~!

ComeTrue Coffee 成真咖啡 桃園藝文町店

走近77藝文町，就可以看到成真咖啡的招牌在門口打招呼囉!

成真咖啡-桃園藝文町店，外觀風格完全跳脫其它門市，

透過藝文町的文化優勢，直接營造出獨樹一格的日式風。

*藝文町內還有貼心的指示牌~!

*門口前還有可愛的小立招，而在門簾身後的推門~

推開後就可以進入ComeTrue Coffee店內囉!

成真咖啡 桃園藝文町店 環境介紹

進入店內後，會需要先脫鞋喔!左右兩邊皆有鞋櫃可以放置。

步上台階之後，服務人員會引導入座；走入座位期間，

宛如走進了一間偌大的和室，空間分配感受起來非常舒服。

桌椅安排的很貼心，基本上都是雙人座位，人多很方便去做併桌。

*櫃台處有放上ComeTrue Coffee成真咖啡的自有品牌商品喔!喜歡的朋友可以選購~~

*在鄰近櫃台邊走道的左右邊有回收台與自助區檯面

*桌上會先備好分食盤、餐具、水杯、飲用水、紙巾~

成真咖啡 桃園藝文町店 菜單

入座後服務人員會遞上一張點餐的QR CODE與夢享卡會員的介紹卡；

掃描QR CODE點選連結就可以進入點餐畫面~按順序就可以進入點餐的畫面囉~!

每一道餐點旁邊還附有圖示可以參考，超級貼心!!!

點完後需要再到櫃台確認餐點並結帳喔，才算完成點餐流程!

*現場也有提供紙本餐點MENU(需要詢問服務人員拿取喔!)

餐點種類極為多樣，有超熱門的「舒芙蕾」、「彩虹飯」、

「早午餐」、「創意咖啡」……等

這次跟胖達一起用餐的朋友，其女兒是台日混血~

剛好有她在日本超愛的舒芙蕾，日暖妹妹直接點起來~!!

最後我們夯步啷噹點了「溫泉蛋日式牛肉早午餐」、「花見炙燒鴨胸」、

「熔岩焦香布蕾」、「日式京都抹茶舒芙蕾」、「杜鵑」、

「生巧克力那堤」、「小農荔枝乾奶茶」。

*期待舒芙蕾上桌的「日暖」~

成真咖啡 桃園藝文町店 熔岩焦香布蕾

金黃色的布蕾醬，如岩漿般從舒芙雷的頂端流下，

布蕾醬經過火焰的炙燒，一股焦糖香在桌上四溢；

切開的橫切面看得見鬆軟的蛋糕體，一匙入口~柔軟綿密，

加上淋附在外層的布蕾醬吃到超濃的蛋奶味與焦糖香，風味極為濃郁。

成真咖啡 桃園藝文町店 日式京都抹茶舒芙蕾

抹茶醬覆蓋整個舒芙蕾，其抹茶香氣悠然而上，

享用之下更有了身處於日本的帶入感。舒芙蕾的綿密鬆柔，

搭配紅豆與白玉的質地，鬆軟與Q彈，豐富了口感層次，

茶香濃郁不苦澀，絲滑而不膩。

成真咖啡 桃園藝文町店 溫泉蛋日式牛肉早午餐

超豐盛的早午餐，上方除了有紅火焰的生菜之外，還有附上一些提味的芝麻葉；

兩片烤過的麵包上方有醃製入味的醬燒牛五花與超水嫩的溫泉蛋，外表吹彈可破，

夾層還有一股柑橘風味的醬汁；醬燒的鹹甜、蛋香與最後的酸甜~

感受到許多風味的層次堆疊。

令人驚奇的還有香檸酪梨沙拉與一球覆蓋著巧達起司的馬鈴薯泥，

在馬鈴薯泥中還有裹入切碎的培根，其綿密的口感中還附上一絲嚼勁與鹹香~很不錯吃。

成真咖啡 桃園藝文町店 花見炙燒鴨胸

蘋果切成超長的薄片，視覺上看起來超有質感，

雖然是薄薄的長片，卻清脆甜美；

搭配在旁的煙燻鴨胸，肉質軟嫩不柴，外皮Q彈，

灑上的一層黑胡椒，大大提高了肉的風味，

其最底層還有蜂蜜+檸檬所調成的醬汁，特解膩~沾上生菜一起吃~~超加分!

成真咖啡 桃園藝文町店 杜鵑

杜鵑，曾經於2010年亞洲咖啡賽獲得冠軍!值得一品再品的咖啡!

杜鵑由白桃+洛神+最上層的黑咖啡所組成，分明的層次~也帶來口味的鮮明。

白桃的甜、洛神的酸、咖啡的微苦甘醇，在拌勻後，

入口有白桃引出第一層的風味，漸漸的酸與苦漸漸萌發，口感溫順不過於強烈。

*超美的層次

*朋友點的生巧克力那堤&小農荔枝乾奶茶

成真咖啡 桃園藝文町店 結語&相關資訊

成真咖啡ComeTrue Coffee在台灣也有非常多家的分店囉!

而桃園藝文町店更是具有特色的其中一家~!除餐點豐富之外~

每一道的滋味也都還不錯喔!必推的首屬「舒芙蕾」系列的餐點啦!

有來桃園的朋友很值得來嚐嚐看~也享受在這77藝文町帶來的日本氛圍。

下面也分享店家的相關資訊給各位朋友~~

店名: ComeTrue成真咖啡 桃園藝文町店

地址: 桃園市桃園區中正路77巷20號

電話:03-332-6898

成真咖啡 官網 : 點我進入

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