雖然第一張放貓貓很犯規，但這裡真的充滿貓貓，簡直天堂！！

息作咖啡原本的店址是在台北東門站附近，但開在台北時一直沒去造訪過，

後來從都市的巷弄，在2023年中遷移到這個南澳小村落。



因為路途遙遠所以提早出門，抵達時還有半小時才到開店時間，

於是我們在附近隨意走了一下，

這裡是前往蘇花的路上，要刻意左轉繞進來才會到的地方，靠近東澳灣，春夏季盛產飛魚。

小村落依山傍水而居，自備小巧的登山步道，一所沒有圍牆的小學，沿路有樟樹和櫻花，

遠離喧囂、小孩出門玩耍隨性，完全不需要大人陪伴、房屋裡傳來卡拉ＯＫ的歌聲、連衣服都可以直接曬在外面~~







息作在這裡，前身是老房子雜貨店，改建成漂亮低調、不突兀的融入這裡的靜謐時光中。

（好想要這個春聯！！！）

（可能可以在窗外看到看風景的貓手）

▼入門前，會在類似玄關的小空間消毒雙手、消毒鞋底，如果後續有外出再進來，也要再次消毒手和鞋子～

「今天店裡有大狗狗喔！你們ＯＫ嗎？」

店主貼心詢問，才說完ＯＫＯＫ，就看到原本熱情迎接的大狗勾已平平穩穩的坐上沙發

▼座位可以自由選擇，目前僅開放一樓，一樓櫃台前這區是比較溫暖的木質色系；

右邊有一區是偏工業風冷色系，有一點自然光，還有很多書可供閱讀。



▼左邊櫃檯區域，和右邊區域有不太一樣的風格，可以自由選擇喜歡的地方～



店內貓咪都很肥嫩可愛，我真的會發瘋><

▼虎斑龍龍，經常在睡覺，一旦登場就是氣場強大！

▼三塊錢摳摳貓，存在感很高所以出鏡率最高，會霸佔客人的包包當成自己的睡墊，客人要離開拿包包他還會生氣XD

可能會坐在你的位置，或是喝你杯子裡的水❤️ 胸毛！極澎！極可愛❤️

▼水杯被臨幸ㄌ

▼抖內，似乎很喜歡窗邊的位置，會在窗簾裡看外面的風景，腳穿著很像山竹的白襪 ❤️

▼息作菜單，甜點每天不同，低消為一人一杯飲品。







▼鹹食的水餃我好喜歡！

高麗菜豬肉口味，很大顆又juicy，醬油鹹鹹甜甜的沾一點點就很夠味道！







▼甜點點了巴斯克蛋糕和布丁

巴斯克蛋糕濃郁綿密；布丁的口感和長相都偏奶酪感，底下的焦糖是大人系的苦甜滋味，整體不甜，平常一分糖或無糖人會愛

▼飲品為黑咖啡（冰）和梨山茶（熱）

黑咖啡很濃，梨山茶清爽溫潤，會回甘！

甚至忘記好好拍一下飲品，只有貓腳路過和貓咪上桌喝水前的照片ＸＤ

這張明信片很適合用來總結息坐，

店內從音樂到餐點，都自帶這種不疾不徐的氣氛，

吃飽喝足，天氣好就走到外面曬曬太陽；想發懶就找本喜歡的書窩著，偶爾貓咪會來踩踩腿。

感受與不同平常，真正慢慢的生活。



📍息坐 Shizen Coffee

272 宜蘭縣宜蘭市南澳鄉東岳路47號（點擊直接轉GoogleMap）

0981 538 108

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*營業時間可能會變動，建議直接看FB,IG



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