在劍潭站附近的澳洲早午餐～好吃到我一個月排隊兩次！

☑️ 不限時，部分座位有插座

☑️ 只能現場候位，進去門旁邊有個登記小本本，登記下去就對了

＊這兩次週末的排隊經驗是，前面大概6-10組，等待時間為1-1.5小時

＊小建議：如果是三個人，又覺得坐吧台肩並肩也可以，可以先跟店員說不一定要等大桌～會加快候位時間

但不口以進去又要求換大桌位置喔！！(搖手指)

▼從劍潭站走路五分鐘就到，外觀低調，門口有菜單可以先看好要吃什麼

（對面有一間老老的麻醬麵店，中午也是大排長龍，老闆還要叫號碼的那種，真的好令人好奇！！）

▼外面的候位區有六七個座位可利用

入座後帶著菜單自己去櫃檯點餐～桌上有用餐流程可以參考

低消是每人一杯飲料，或是一個餐



▼雖然店內客滿，但我覺得上餐速度滿快的！！

餐具、調味、紙巾都是自取，用完餐自行將餐盤收到回收區 👌

▼大盤子早午餐-炙烤嫩煎牛排 $310

這個超～～好～～吃～～～而且覺得份量算很大

牛排是有嚼勁的、咬下去Juicy，是基本款的牛排但我對好吃的基本款毫無抵抗力🤤跟酥脆的蒜片一起吃實在太讚

配生菜、薯條、太陽蛋、酸種麵包

酸種麵包吃完好想單點來吃，上面塗奶油烤成酥酥脆脆，有點像餅乾的口感，還會越咬越香！

▼大盤子早午餐-香料澳客雞腿排 $300

雞腿外皮烤的脆脆的，調味也不會太重，不過肉質偏油，吃到最後還是有一點點小膩。

▼伯爵茶千層蛋糕

伯爵茶和奶油乳酪的比例很平均，20層千層的口感紮實卻又入口即化，覺得相當好吃～

▼經典巴斯克乳酪蛋糕

奶味香濃，濕潤焦香，好適合放在整餐的最後收尾。

覺得餐點和用餐氣氛還有服務都很棒！好想常常來吃！

唯一的問題就是要等很久 😭 下次應該會再早一點來！！



📍HI MATE!

台北市士林區前港街17號1樓（點擊直接轉GoogleMap）

02 2883 9926

週二到週日 10:00-17:00（週一公休）

FB：https://www.facebook.com/himate2021

IG：https://www.instagram.com/himatebrunch/

*營業時間可能會變動，建議直接看FB,IG

主要更新地點為IG @rtyuiop22223

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（攝影/美食/住宿 ）