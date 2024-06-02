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好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI MATE !

2024-06-02 22:08:00 草西 人氣：109
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窩客好文

草西

發表篇數：36篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

HI MATE !
place台北市士林區前港街17號1樓17號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

在劍潭站附近的澳洲早午餐～好吃到我一個月排隊兩次！

 

☑️ 不限時，部分座位有插座
☑️ 只能現場候位，進去門旁邊有個登記小本本，登記下去就對了
＊這兩次週末的排隊經驗是，前面大概6-10組，等待時間為1-1.5小時
＊小建議：如果是三個人，又覺得坐吧台肩並肩也可以，可以先跟店員說不一定要等大桌～會加快候位時間
但不口以進去又要求換大桌位置喔！！(搖手指)

 

▼從劍潭站走路五分鐘就到，外觀低調，門口有菜單可以先看好要吃什麼
（對面有一間老老的麻醬麵店，中午也是大排長龍，老闆還要叫號碼的那種，真的好令人好奇！！）

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

▼外面的候位區有六七個座位可利用

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 

入座後帶著菜單自己去櫃檯點餐～桌上有用餐流程可以參考
低消是每人一杯飲料，或是一個餐

▼雖然店內客滿，但我覺得上餐速度滿快的！！
餐具、調味、紙巾都是自取，用完餐自行將餐盤收到回收區 👌

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 

▼大盤子早午餐-炙烤嫩煎牛排 $310
這個超～～好～～吃～～～而且覺得份量算很大
牛排是有嚼勁的、咬下去Juicy，是基本款的牛排但我對好吃的基本款毫無抵抗力🤤跟酥脆的蒜片一起吃實在太讚
配生菜、薯條、太陽蛋、酸種麵包
酸種麵包吃完好想單點來吃，上面塗奶油烤成酥酥脆脆，有點像餅乾的口感，還會越咬越香！

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 

 

▼大盤子早午餐-香料澳客雞腿排 $300
雞腿外皮烤的脆脆的，調味也不會太重，不過肉質偏油，吃到最後還是有一點點小膩。

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 

 

▼伯爵茶千層蛋糕
伯爵茶和奶油乳酪的比例很平均，20層千層的口感紮實卻又入口即化，覺得相當好吃～

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

▼經典巴斯克乳酪蛋糕
奶味香濃，濕潤焦香，好適合放在整餐的最後收尾。

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 

覺得餐點和用餐氣氛還有服務都很棒！好想常常來吃！
唯一的問題就是要等很久 😭 下次應該會再早一點來！！

好吃到一個月吃兩次 不限時的澳式早午餐店｜台北市士林區｜HI

 

 


📍HI MATE! 
台北市士林區前港街17號1樓（點擊直接轉GoogleMap）
02 2883 9926
週二到週日 10:00-17:00（週一公休）
FB：https://www.facebook.com/himate2021
IG：https://www.instagram.com/himatebrunch/
*營業時間可能會變動，建議直接看FB,IG

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

主要更新地點為IG @rtyuiop22223

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