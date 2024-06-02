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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 隱密的城中咖啡廳，回歸山林般的簡單與自然｜山中客廳．善島

隱密的城中咖啡廳，回歸山林般的簡單與自然｜山中客廳．善島

2024-06-02 22:11:00 草西 人氣：118
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窩客好文

草西

發表篇數：36篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

山中客廳·善島
place台北市中正區紹興北街31巷15弄6號1樓31巷15弄6號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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山中客廳
山中客廳本店在陽明山，是只有預約制的私宅接待所，
新據點「善島」就在善導寺站，臨近華山，
藏在要轉彎再轉彎的小巷弄中，一個午後突然的空擋就前往探訪。

 

山中客廳

 

 

店內的幽暖燈光、座位間足夠的距離，
讓想安靜工作跟同伴聊天的人，可以隱身於自己的小空間；
同時又充滿自在的氣氛、和老闆們與來訪者們自然的互動，互不打擾又互相關聯著。
山中客廳
山中客廳
山中客廳

 

 

蜜香紅茶和荔枝烏龍茶很清爽，
莓果巴斯克則是非常喜歡！！酸甜適中，滑順濃郁的乳酪香氣，中間還有一點冰沙口感～

山中客廳

山中客廳

山中客廳

 

 

 

山中客廳

 

山中客廳

覺得山中客廳，把山的安穩情緒帶入城市，打造成提醒自己要善待生活的小島。

 


📍山中客廳．善島
週四到週日 12:00-20:00
台北市紹興北街31巷15弄6號1樓
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=61559625330257&locale=zh_TW
IG: https://www.instagram.com/shandao2024/
*營業時間可能會變動，建議直接看FB,IG
 

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

主要更新地點為IG @rtyuiop22223

https://www.instagram.com/rtyuiop22223/

（攝影/美食/住宿 爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

 

 

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