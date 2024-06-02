

山中客廳本店在陽明山，是只有預約制的私宅接待所，

新據點「善島」就在善導寺站，臨近華山，

藏在要轉彎再轉彎的小巷弄中，一個午後突然的空擋就前往探訪。

店內的幽暖燈光、座位間足夠的距離，

讓想安靜工作跟同伴聊天的人，可以隱身於自己的小空間；

同時又充滿自在的氣氛、和老闆們與來訪者們自然的互動，互不打擾又互相關聯著。







蜜香紅茶和荔枝烏龍茶很清爽，

莓果巴斯克則是非常喜歡！！酸甜適中，滑順濃郁的乳酪香氣，中間還有一點冰沙口感～

覺得山中客廳，把山的安穩情緒帶入城市，打造成提醒自己要善待生活的小島。



📍山中客廳．善島

週四到週日 12:00-20:00

台北市紹興北街31巷15弄6號1樓

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