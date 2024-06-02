在IG上看到就想來吃的烏龍麵~

『子梧桐』有很少見的竹簍涼麵,清爽之外..還是老闆自己手工製麵

『子梧桐』位於精誠三街巷弄中



自己來過2次,停車不便,需找一下車位

一次是騎機車,巷弄內不太敢停車,怕造成通行的影響,要在附近先停好車再走過來

另一次來則是搭公車,在"忠明國小"站下車步行過來不到10分就到了

利用公共交通工具是最環保又方便到達的



來到『子梧桐』,很有日式的fu



就像到了日本用餐一樣~

座位比我想像中的還多... 但用餐時間座無虛席,晚到還得需要候位一下





店內會販售些高湯,有需要也可以購買回家~



Menu



咖哩烏龍麵 $200、鮮菇香積排 $100

第一次去吃時,約莫快1點時到,竹簍涼麵就已經賣完沒吃到😢

只好點了咖哩烏龍麵來吃~



咖哩烏龍麵

來用餐時是過年前,天氣雖然不冷,但喝咖哩湯頭也好熱呼呼好舒服~

湯料好多,但有像炸杏鮑菇,豆皮、蔬菜~ 烏龍麵條滑順彈牙





鮮菇香積排



這應該是我第一次吃素的雞排,店家炸得金黃酥脆吃起來軟嫰,口感很好~



竹簍涼麵 $200



第二次提早來,終於吃到竹簍涼麵,份量上蠻多的

相對於烏龍麵,涼麵是較細的麵體,沾著店家調好的沾醬,附的芥末醬不會太辣



鍋燒烏龍麵 $250

友人點的鍋燒烏龍麵滿滿的蔬食~





鮮菇香積排 $100、白菜豆皮捲 $90



白菜豆皮捲



爬文時有人推白菜豆皮捲,所以就點來吃了..白菜滷的很軟

營業日時只營業2個半小時,營業時間不長..但很值得來吃的手工素食烏龍麵~

子梧桐日本傳統手工烏龍麵



https://www.facebook.com/koaogiri

【店址】台中市精誠路5-8號1樓

【TEL】04-2320-4389

【營業時間】週一~六 11:30–14:00 (週日公休)