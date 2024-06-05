「鮮芋仙」是以前學生時期滿喜歡吃的甜點店，雖然餐點的風格稍微有點不同，不過招牌的芋圓搭配珍珠與其他冰品就是夏日最消暑的組合。後來有一段時間關閉不少門市，這幾年又陸續重新拓展據點，其中更是在熱鬧的捷運中山站旁開一間「中山主題店」，裡面有超過18款以上的新品以及鑽石光造型的燈，搖身一變成為熱門的打卡餐廳，來中山商圈逛完街適合來這裡吃一碗甜點冰品當點心。

餐廳資訊

鮮芋仙 名稱 : 鮮芋仙(中山主題店)

電話 : (02)2550-8990

地址 : 台北市大同區南京西路18巷6弄1之1號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 12:00-22:00

官方網站 : 鮮芋仙-MeetFresh

粉絲專頁 : 鮮芋仙中山旗艦店

Instagram : 鮮芋仙(@meetfresh_taiwan)

從 捷運中山站 2號出口或6號出口步行3分鐘就可抵達，店門口的超大落地窗旁就展示著鑽石燈的擺飾非常顯眼

餐廳環境

大門進來就是櫃台點餐區，可以先找好位子後再來點餐

店內的空間滿寬敞的，其中最引人注目的就是上方的鑽石造型的彩燈非常繽紛

點餐的方式是先掃描QR-Code點餐再到櫃台去結帳，上餐的速度算滿快的即便客滿也不會等太久

內用是採取自助式的，吃完後記得要將餐盤放到餐具回收區

餐盤最吸引我的地方就是中間的玻璃採用以前古厝或是三合院玻璃窗上的玻璃，是一種將傳統代表性物品融入現代的生活中

菜單

餐點的選擇跟一般分店相比種類非常多樣化，還有夏季新品跟中山店限定的口味

除了冰品外還有下午茶小點心可以選，如果用餐的人數比較多就能多點幾種一同享用

如果不想吃冰品或是點心還有飲品可以選，招牌飲品就有點像是把冰品改成飲料的形式方便享用

餐點介紹

這次一共點了兩份餐點，一份夏日冰品跟招牌熱甜湯，雖然價格隨物價上漲不過用料還是滿實在的

第一份是「芋圓仔精選(熱)」，裡面所用的配料都是最經典的組合

「花豆」燉煮到非常軟嫩將裡面的豆香味都煮出來，「粉圓」非常Q彈有嚼勁

「芋圓」紮實彈牙吃起來會有淡淡的地瓜和芋頭香，吃到芋圓的口感完全跟以前一樣，即便過程中經歷波折但招牌的食材依舊保有原本的水準

「黑糖粉粿」是起來非常Q彈滑順，黑糖的甜度屬於微甜吃起來不會感覺到太大的負擔

甜湯的味道恰到好處，跟黑糖粉粿一樣不會過甜，天氣涼時喝上一口非常暖胃

第二份是「島灰漫波」意思就是豆花冰，用台語的方式來命名很有台灣人的風格

這份餐點的主角應該就是中間一球的「芝麻綿綿冰」，端上來的時候就能聞到濃濃的芝麻香

吃起來口感綿密芝麻香非常濃郁，吞下去後整個口腔都還能感受到芝麻的香氣

「豆花」吃起來非常紮實豆香味十足，搭配芝麻綿綿冰一起吃味道更加豐富

「奶茶冰沙」吃起來甜而不膩，跟芝麻搭配起來有互補的感覺讓甜味跟香味交織在一起

「珍珠」跟「芋圓」即便在冰品上依舊保有原本的Q度，吃起來不會有硬掉的感覺口感依舊非常好

後面開始就把所有料都搭配在一起吃，吃甜點最怕就是過甜會有膩感，但整碗的甜度都控制得剛剛好，全部吃完也不會有太甜的感覺也能達到夏日消暑的目的

結語

「鮮芋仙」可以算是從小吃到大的冰品，現在口味種類變得非常多，但招牌的食材都有完整保留住，芋圓不管是在熱品還是冰品吃起來都是十分彈牙，搭配不同口味的配料會有不同的風味，從以前一般的店面到這間中山主題店，可以感受到想要更用心經營這個招牌名字的價值。長長到中山逛街看到這間店都是滿滿人潮，這次終於有機會來品嚐看看，熱品跟冰品的選擇不管是冬天還是夏天來都有得吃，搭配特色口味讓顧客有更豐富的選擇。用餐時段人潮滿多的不過翻桌率很快，基本上不會等候太久就有位子可以座。