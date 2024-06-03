外國人喜歡朝聖的地方「台北西門町」

台北最熱鬧的「西門町」，也是吸引外國人朝聖的觀光景點，西門鬧區以西門徒步區為中心，並由中華路、康定路、漢口街與成都路，以及充滿美式風格的西門町美國街等；還有多樣美食聚集在此，如港式料理、台式料理、美式料理、飲料冰品、咖啡廳、酒吧等各式餐點。每逢假日這裡總是人潮不斷，把騎樓與街道擠得水洩不通。無論吃的、用的、穿的、玩的，各種流行時尚、新奇有趣的商品，這裡應有盡有，可說是臺北最熱鬧的地區。

西門町 夜晚霓虹燈閃閃，簡直是個不夜城

連我都想在這裡徹夜不歸

推薦西門好視角，且最新開幕的日式飯店

相鐵GRAND FRESA 台北西門

位於台北中華路熱門精華區

相鐵飯店就位於台北西門町捷運站3號出口旁

人來人往，住在這裡，實在太方便了

「相鐵GRAND FRESA台北西門」

相鐵集團自1917年成立，至今已超過百年，是許多遊客旅日首選住宿之一，自疫情結束國門開放後，西門町迎接大量觀光客人潮，於是日本相鐵集團在2024年2月2日插旗台北西門町，「相鐵GRAND FRESA台北西門」主攻觀光客和商務客，看好觀光客都奔向西門町，其中以韓國觀光客為最多，再來是日本及泰國旅客，且飯店全館安裝凈水系統，以及智慧型服務系統，讓住在本地的人也想來體驗呢 !!

所以我來了，大廳在2樓

大廳走日系簡約風，設有多張沙發椅讓旅客休息

哇，卡哇伊 還有紀念品專區 都是日本空運來台

而這一隻相模鐵道吉祥物「相喵」可不賣喔

只賣小隻可愛的吉祥物（そうにゃん）

由於旅客來至各地，所以相鐵提供便利的自助櫃台機，可以快速入住與退房

而一般櫃台提供的是1對1，而且是24小時服務

還有一種既便利又可享受許多好康

就是入住前先加入相鐵俱樂部會員(免費)

嘻嘻，現在加入會員訂房，立即贈送一份會員禮喔

sweet 爆米花，讓人有種小確幸，讚 !

加入 飯店俱樂部會員有很多優惠喔

特別好奇先來到3樓，自助洗衣間服務區

2樓接待大廳對外開放參觀，(3樓給入住旅客使用，沒有開放)

因為現在外國旅客和商務客越來越多有長住的需求

於是飯店提供旅客有更多的自助便利性

包括洗衣機、烘乾機、製冰機、烤箱

還有小型智能便利販賣機，有吃的喝的與消夜點心

全部用行動支付，真方便

相鐵飯店房間介紹 :

位於熱鬧西門商圈，且鄰近捷運出口，以觀光及商務客為主，全館房間數約200間，共有5種房型，分別為標準、豪華雙人房（大床、兩小床）、精緻雙人房（一大床）、以及西門雙人房（一大床），且所有客房坪數皆達10坪以上。其中豪華、西門房型設有大片落地窗，能盡享180度西門町的美麗夜景，若是家庭或團體客，亦有連通房、豪華家庭房等選擇，可以加床房間數亦多達171間，為旅客提供舒適的住宿服務。

這次入住是有180°西門町美麗夜景的房間，超期待

哇，大大的衣架間，真寬敞

打開抽屜，還有兩件白色睡衣喔

房內空間大，並配備美國頂級寢具 Serta 生產的床

房內還備有空氣清淨機，讓人備感舒適與放鬆

舒適的沙發椅和小圓桌

客房 Wi-Fi，讓商務旅客隨時好辦公

智慧型控制系統說明 真是完整的智能服務

茶几上有兩瓶水和阿里山茶包與職人咖啡包

床桌上出現一個別致的小置物盤，讓人印象深刻

日式飯店的衛浴是採乾濕分離

而衛生間有 獨立洗手台，感覺空間不小

哇，這一大片紅色窗簾加上化妝鏡，可美呀

透明的淋浴間就在旁，梳洗一次完成

我則喜歡這化妝鏡的亮光，好像在拍網美照呢!

當一片落地窗打開簾幕，就是一個尖叫聲

眼前不就是西門町霓虹閃爍的夜色

「相鐵GRAND FRESA台北西門」

飯店鄰近紅樓、總統府、台北中山堂等歷史地標，各種時尚品牌、街頭潮流、平價精品，在這通通都有，好逛又好買，所以熱鬧的西門町真是越夜越美麗!

於是趁著夜色，再度下來中華路上

一樓就是 武藏野森咖啡3號館 西門店

感覺在這迷濛的夜色裡

就是要來一杯咖啡吧，讓人沉醉

在 相鐵飯店 提供的精緻客房，旅客享有輕鬆舒適的住宿

讓人放慢腳步 有種沉浸式的體驗

(走進西門町的街坊巷弄，來場西門町獨有的文化體驗)

飯店早餐就在一樓的「武藏野森咖啡」

提供四種早餐自由選擇，包含我最愛的法式吐司 超期待

餐館 散發著木質香調的療癒空間

我已能感受這晨間美好的時刻

四種蔬食早餐看起來都分外可口

每一種都讓人想嚐嚐

而我則胃口大開又自費加選一份滋養可口的

酪梨醬水煮蛋早餐+單點法式吐司

飯店提供的早餐搭配飲料 也有多項選擇

有冰熱咖啡、熱有機綠茶、冰熱紅茶、奶茶

咖啡館也是新開幕的餐廳，而且面對西門町路口的大片玻璃窗的個人座位

窗外人來人往，裡面卻顯得悠然自在呀

這種放我的感覺，讓人很Relax與嚮往

住宿 相鐵飯店 加「武藏野森咖啡館」的早餐

兩個都來自日式企業，服務一致，親切有禮 讚!

「相鐵GRAND FRESA台北西門」於今年2月在熱鬧西門町開幕，提供到台北旅遊以及商務辦公的旅客一個極佳地點的住宿選擇。並且加入「相鐵飯店俱樂部會員」享有獨家福利，還可提前入住和延遲退房，尤其相鐵飯店以提供智能化的服務和舒適的住宿空間，還能盡享180度西門町夜景的機會，不要說國外旅客，連住在台北的我都期待這樣的體驗，飯店亦鄰近西門町商圈，更是吃喝玩樂應有盡有的旅遊觀光勝地，好逛好買又好玩，來吧，您有多久沒來西門町了，愛就跟我一起快樂GO喔 !!

相鐵飯店-台北西門 (網路照片)

官網

飯店地址：台灣台北市中正區中華路一段57號

電話TEL：（+886）2-2331-6203