板橋江子翠【小喬新疆羊肉串】人潮爆棚，來了幾次生意都很好，想吃最好先預約
雖然店名為新疆羊肉串，但其實不只串烤，還有大盤雞、砂鍋羊肉、涼麵等美食，推薦大盤雞必點！
小喬新疆羊肉串，香辣過癮大盤雞、紅燒羊肉湯，板橋江子翠美食!
小喬新疆羊肉串位於巷弄內，若不是熟客或正好經過不太會發現
生意真的很好，用餐時間一到店家就滿滿人潮，接著就要拿號碼牌等待了！
由江子翠捷運站步行過來約3-5分鐘，附近有收費停車場
ADD:新北市板橋區仁化街84號
TEL:02 2259 6585
營業時間:17:00-00:00
看看這人潮，真的很誇張，來了兩次用餐都是這樣的畫面
還有一次想來吃，結果等待的人潮太多就沒有等了！
店家可以訂位，強烈建議一定要先訂位，下班時間很多上班族來聚餐
小橋新疆羊肉串菜單及價格
羊肉串及牛肉串一串40元，一次至少四串，可以混搭
大盤雞有整隻雞及半隻雞可選擇，內用酌收服務費5%
羊肉串及牛肉串我們各點了兩串，另外還點了一串豆干
是新疆孜然風味，我們家大顆呆把拔特別喜歡
紮實的肉串經炭火燒烤後灑上滿滿的孜然香料，肉香、孜然香氣十足
厚實的口感讓人意猶未盡
自助區有醬料、洋蔥及辣椒粉可以自取，喜歡的千萬不要錯過了
紅通通的辣椒粉看起來就很帶勁，吃起來更是香辣過癮
但也不會辣過頭，香氣更上一層樓
我們家鈞鈞很愛吃甜不辣，所以都會點上一份
這裡的甜不辣是用炸的，還蠻大片！
涼菜部分點了小黃瓜及涼拌土豆絲，一份都是50元
爽脆開胃
上回我們點清燉羊肉湯，這會就改點紅燒羊肉湯，有大小可選擇
這是小份的，小份的適合單人170元
但我們兩大一小還有點大盤雞，所以小份就很足夠！
是羊排肉，還蠻多塊，吃起來滿足
湯頭也很濃郁順口
這是半隻雞的大盤雞，份量就很多了
半隻適合三至五人享用
紅通通的看起來就很火辣，辣度可以調整
忘記我是點微辣還是小辣了，總之不會太辣，很剛好的辣度
但怕辣的孩子是沒辦法吃的
除了雞肉之外，還有土豆、青椒、蔥花等配菜，滿滿一盤看起來相當滿足
每盤都會附贈一份手工拉麵
拉麵相當勁道，吸附滿滿辣豆瓣醬吃起來很過癮，會一口接一口
就是這盤大盤雞，讓我們短時間內就來吃過兩次
在台灣也很少見到這樣的美食，有興趣的可以去吃！
注意！！
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