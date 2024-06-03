板橋滷味推薦_點點辣─致理科大美食，讓人喝到一滴不剩的醇厚白湯，嚴選多達接近60種食材、大骨火侯時間淬鍊的濃醇香，「自助式白湯滷味」加點闆娘牌手炒辣椒更對味！每天熬煮湯頭有限，早點來買避免撲空_附菜單，新埔民生美食、新埔民生捷運站、板橋晚餐推薦

目錄索引

1. 關於點點辣

2. 交通指引_點點辣

3. 點點辣環境開箱

3.1 點點辣自助式食材區

3.2 點點辣製餐區

4. 點點辣白湯滷味分享

5. 消費資訊

5.1 點點辣白湯滷味評價

5.2 點點辣菜單

6. 板橋滷味推薦相關資訊

「板橋滷味推薦_致理科大美食」

「新埔民生美食_新埔民生捷運站_板橋晚餐推薦」

點點辣在哪裡

點點辣位於新北市板橋區四維路118號，近新埔民生捷運站、致理科大、板橋四維公園，附近有捷運站、公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

點點辣白湯滷味特色

「手熬白湯_自助式滷味_加熱滷味」

「限量_每天新鮮熬煮醇厚白湯」

「嗜辣控_闆娘牌手炒辣椒」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_新埔民生捷運站，走路4分鐘；公車_捷運新埔民生站，走路3分鐘

機車：附近機車停車空間_四維路

汽車：大漢停車場，走路3分鐘

致理科大、板橋四維公園附近_新埔民生捷運站_機車停車空間_汽車收費停車場

選址於於新北市板橋區四維路；隱身於致理科大、板橋四維公園週邊的點點辣，附近有捷運站、機車停車空間、汽車收費停車場。

質感招牌_白湯滷味

選用跟白湯同樣色系的白色做為招牌底色，設計的點點辣招牌蠻有質感的，走到附近會被招牌、白湯香氣吸走注意力。

白湯滷味攤

自助式點餐

自行夾取想吃的食材，交給老闆 → 結帳。

想詢問食材價格，老闆會很熱心地回答。

自助式食材區

擺放白湯滷味食材的容器維持得相當乾淨，讓喜歡白湯滷味的朋友們可以安心地夾取想吃的食材。

接近60種食材

一旁的食材價格表均有清楚標示每一樣食材的價格，可以參考。

多樣化副食

韓國拉麵、蒸煮麵、王子麵、鍋燒意麵、冬粉、寬冬粉，攏總伍~

時令蔬菜

以當季的時令蔬菜為主，前處理都做得蠻確實的，清洗得相當乾淨、分包裝，方便夾取。

現點現煮_白湯滷味

夾取要吃的食材 → 確認內容 → 結帳 → 開始料理白湯滷味。

🥘花椰菜、白蘿蔔、娃娃菜

在煮製過程中完美吸附白湯香氣、自然清甜再升級。

🥘大溪豆干

多了一重湯頭香氣，依舊可以吃到蘊藏在軟嫩口感中的純粹黃豆香。

🥘大豆皮、米血糕

到自助式滷味攤必點的肯定有它們。

口感軟糯吃得到淡淡米香、無腥味的米血糕；軟嫩細緻、無油耗味有淡淡豆香味的大豆皮。

🥘豬肉片

嚴選優質豬肉片，煮製火侯時間控制得嘟嘟賀，保有軟嫩口感、飽滿鮮美肉汁。

🥘寬冬粉

寬冬粉會分開放必免太軟爛，到家打開白湯滷味後再加進去搭著白湯一起吃，滑嫩軟Q、讚的。

購買日期：2024_05月

付款方式：現金

板橋滷味推薦，晚餐時間到距離新埔民生站不遠；新開幕的致理科大美食─點點辣，夾幾樣食材吃吃看。

這次夾取的蔬菜系列、肉品、火鍋完美拍檔系列、副食，可以吃到每一樣食材在加上一重醇厚白湯香氣後，更上層樓的美好滋味，可以感受到闆闆闆娘在食材挑選上、處理過程的用心，之後有在附近會想再來點幾樣喜歡吃的食材回味。

板橋滷味推薦_點點辣菜單，攝於2024_05月

點點辣

類型：板橋滷味推薦_致理科大美食_新埔民生美食_新埔民生捷運站_板橋晚餐推薦

⏰ 營業時間

一~六 17：00~23：00 (週日公休)

📍 地址：新北市板橋區四維路118號

📞 電話：0975 519 198



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