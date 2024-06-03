中正區必吃的美食小吃，涼麵45元起，還有味噌湯麵/泡飯等精緻麵食，只要少少的銅板，就能輕鬆飽足一餐！

撰文。拍攝／呂萱萱

位於青島東路上，鄰近台北車站、成功高中、台北商業大學，捷運善導寺四號出口步行約二分鐘可到，開車可停旁邊的青島國宅停車場

大部份皆以外帶居多～內用空間雖然不大，但還好翻桌率還滿快的，所以內用也不會等太久，

↑附上菜單讓大家參考，餐點以涼麵為主，還有乾麵跟其它湯品，均一都是幾十元的銅板價，不用花太多錢就可以填飽肚子了

何家大碗公涼麵， 在地經營超過12年，是附近學生及上班族的愛店

所有的餐點，都是現點現煮真材實料，就連醬汁都是店家自製的哦

綠藻涼麵是店家的特色，一般在外面很難吃得到，麵條彈牙又可口，再搭配店家特調的醬汁，口感清爽而不油膩

大碗公的涼麵才55元，麵條很Ｑ又有咬勁，每一口都有麻醬香，真的好吃！

綜合湯的配料超豐富，味噌底湯配合蛋、貢丸、海帶…等，吃完很有飽足感

泡菜口感微酸微甜，但不會辣，麵條是粗粗有咬勁的烏龍麵，裡面的肉片也很多塊，這樣一大碗才90元，真的很佛心價耶

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