雙人套餐1199元起，肉類品質有水準，餐點好吃有質感，另有生啤或調酒，用餐環境寬敞又舒適，非常適合帶重要人士來用餐

撰文。拍攝／呂萱萱

位於新店區中正路上，鄰近大坪林、裕隆城，捷運七張站步行約十分鐘可到

用餐環境很舒適，天花板飾有許多繽紛的油紙傘，看起來非常熱鬧。每個座位的間隔很寬敞，不會讓人覺得很擁擠

店家使用鑄鐵烤盤，蓄熱及加熱的速度算滿快的， 而且排煙設備做得非常好，吃完身上也不會有烤肉味哦

↑每個人都會附上烤肉醬汁及檸檬汁，可以沾肉片很解膩

↑這是套餐日式小菜，今天是醃白蘿蔔，脆脆的很清爽

澳洲M9和牛橫隔膜：擁有大理石般油花，一口咬下充滿牛肉的鮮甜，肉質極度細緻

澳洲M9和牛牛肋：肉質極為豐腴，但沒有日本和牛的油膩感，非常可口

Choice牛胸腹：脂肪較多，口感較為Q彈，味道濃郁美味

Choice霜降牛五花：取自牛隻肩胛的部位，肉質柔嫩細緻，香甜還會回甘，搭配生菜好吃不油膩

↑招牌牛舌：品嚐得到油脂，卻沒有油滋滋的膩，加入滿滿的蔥花很提味

↑奶油蒜醬雞腿：奶油蒜醬要一同放在烤盤上，等融化後，再沾烤好的雞腿，奶蒜香十足，真的很好吃

↑黃金六兩松阪豬：肉腥味淡薄，質甜美而不膩、瘦肉不澀且嫩中帶脆

↑包肉生菜：強力推薦一定要點，不管搭配任何肉品，都超級好吃！

日本生食級干貝，口細嫩鮮甜又多汁，實在有夠鮮

藍鑽白蝦的鮮度也非常的不錯，滿滿海味，咬起來會彈牙

↑櫛瓜的份量還滿多的，切成薄片很好烤，記得不要烤太久哦，烤軟就可以吃了

↑酒蒸蛤蜊 ：蛤蜊圓滾滾的又多汁，甜美的海味融入了酒蒸後，口感淡雅又鮮甜

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