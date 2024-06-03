喜歡咖哩嗎? 靜 超喜歡~ 尤其這次要特別 推薦新莊美食 之一的「喜歡咖哩」，有新莊最強咖哩之稱的「喜歡咖哩」不僅咖哩主餐受大人、小孩喜歡，『中原店』日式風格的環境，讓整間咖哩專賣店像是走進日本食堂般，打造出平價、輕鬆、親和力十足的氣氛。

最有意思的莫過於店內設計出，有如日本大阪天滿市場般，融合炸物+想喝一杯，可以第一杯50元的銅板價，選看要梅酒、啤酒還是沙瓦，重點是~~超大杯，無敵划算，柚子沙瓦真的太好喝了 另外印象非常深刻的就是店家的氛圍，這是一個下了班能好好放鬆的地方，店裡的氣氛很活潑，店員很有活力，讓下了班的疲憊感直接被歡樂救贖！

「喜歡咖哩」(中原店) 從一進門到用餐完畢都能感受到店家及服務員的用心，不僅賣食物、還賣服務賣到心坎哩，用餐最後還會送上-幸運籤詩餅乾 fortune cookie-這完全打中版主的心，不管是從美國電影裡還是姊姊的婚禮小物，Fortune cookie 一直都帶給 靜 滿滿的意義。收到籤詩裡的好運及鼓勵，更加持了生活的正能量，這對上班族而言，很重要啊！

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

「喜歡咖哩」在新莊目前有兩間分店，另一間是位在不遠處，大約20分鐘路程的〈中港店〉新莊中港路269號，中港店比較偏家常料理，沒有炸物等日式感，但好吃的咖哩及日式炒麵在新莊早已有響亮名聲，吸引許多忠實顧客

而〈中原店〉特別獨樹一格，帶入了許多日本元素，並打造出有如日本食堂的熱鬧親切感，炸物及酒類也很平宜近人，非常適合我們這樣的上班族，下班小酌一杯，放鬆一下。尤其是能在這樣明亮帶有日本風情的餐廳喝到日式沙瓦配點炸物及咖哩，太有了~這魅力。一入夜不特別說這是咖哩飯店，還以為是居酒屋酒場哩~



「喜歡咖哩」(中原店) 就位在新莊熱鬧不凡的中原路上，緊鄰所謂的新莊歐洲村，未來的台北信義區，這邊有許多新建案，馬路也特別的寬~鄰近輔仁大學，離新莊捷運站也不會太遠，沿著新莊體育場、中港大排裝置藝術散步過來~算是十分愜意，或是騎Ubike也很方便，「喜歡咖哩」(中原店) 門面的設計就很有日本風，一盤入魂~大大的字樣，乍看之下還以為是賣迴轉壽司的~ 哈哈

【喜歡咖哩】新莊美食 新莊咖哩 新莊小酌喝一杯

營業時間：週一~週日 11:30~14:00 / 17:00~20:30

電 話：02-2996-9276

地 址： 新北市新莊區中原路145-1號

粉 絲 團： https://www.facebook.com/Lovetoast0607

I G： https://www.instagram.com/lovecurry0056

店面外頭張貼了外帶式的餐點，以咖哩飯及炒麵為主，獨立窗口點餐，很方便



傍晚 17:00 營業時間一到~就先來卡位，眼睛為之一亮，好熱鬧的店裝飾，利用日本漫畫雜誌風格，貼滿整面牆，很有日本居酒屋的感覺



桌位以二到四人為主，也方便人多併桌，寬敞明亮~不感到擁擠



好可愛的門簾裝飾，霸氣柴柴乾一杯。不過話說柴犬可是被指定為日本的天然紀念物，所以柴犬算是日本代表性的犬種，所以像是電影《再見，可魯》、《心動奇蹟》、《柴公園》描述的都是柴犬的故事，忠心程度令人催淚~~ps 《忠犬小八》是日本秋田唷~兩種長得很像~有時還真會認不出來~哈哈~



看完柴柴後~目光立馬被一旁的手繪浮世繪給吸引，還是店員自己畫的唷！，什麼?!!! 一杯沙瓦只要５０塊 ，而且還是大杯的唷！這不禁讓人想到之前在台北很紅的 one shock bar，意思就是以shock為主，想喝什麼酒類就是 50/shock ，吸引很多外國人下班花個銅板價去喝幾杯shock，放鬆 聊天，而在日本大阪天滿市場內，也有這樣的在地特色，「喜歡咖哩」(中原店) 就這樣的引進來，打造出很日式的飲酒樂趣。



《人生短暫，至少要享盡美酒》這超符合版主的個性~ 莫待無酒徒傷悲啊！一個金幣一杯酒，理性飲酒，活得久久，第一杯只要５０元

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

不僅是沙瓦，啤酒、梅酒也可以選，啤酒還是三得利頂級生啤，非常好喝的啤酒，其實有時候微量的小酌，能將當日的疲憊感及負能量趕走，就像是為明日充電般，店家的幽默也在菜單上彰顯的淋漓盡致，非常有趣！

喜歡咖哩-中原店 菜單 線上電子菜單

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

幾點重要聲明在菜單一開始就寫得很清楚，像是：餐廳以現金支付；咖哩飯可以免費加飯及醬一次；每人100低銷（可愛的人不用低銷）疑～難怪沒跟我收（那是因為光酒版主就超過低銷了）～哈哈哈～



啤酒賣的也不貴，還有分大、中、小，三種ml數，通常 靜 是好大杯等級起跳的啦~不過太想喝沙瓦了~所以先來個紳士杯就好，以免炸燒啤炸到飯吃不下~

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

點套餐的話店家會附上湯品，好好喝的牛蒡湯，非常暖身開胃又順口~飲料也直上~人在興奮時就特別想要來杯啤酒潤潤喉

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

『懂喝啤酒嗎?』哈哈哈 懂喝的人就知道，生啤酒的精髓在於上面漂浮的那層泡沫，有著完美比例細緻綿密的泡沫，能讓啤酒的風味和香氣更加分，而有著「神泡達人」之稱的三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S 就是帶有超完美泡沫的好喝生啤。

綿密細緻泡沫，搭配醇厚濃郁的口感，成就三得利頂級生啤酒的究極之道，尤其這款三得利頂級生啤酒不是用一般天然水或礦泉水釀造，而是選用100%日本深層天然水，讓製成的啤酒風味純淨，口感特別滑順。

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

再來一杯柚子沙瓦~這樣第一杯只要５０真的太划算了~而且是真的有濃度的唷！使用的是 京都伏見 山本本家 為基酒，融合柚子及檸檬味，超級好喝~也是店內第二強的沙瓦~

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咖哩豬排飯上桌，濃郁咖哩香氣撲鼻，還有搭上玉子燒及輕蔬食，咖哩飯的份量乍看女生吃差不多~不過男生不用怕吃不飽，因為可以免費加飯及咖哩醬一次唷！真的可以吃很飽～



「喜歡咖哩」的咖哩不是那種中東辛辣感特別重的咖哩，反而特別有種甜味，原來特調的醬汁裡頭蘊含煮爛的馬鈴薯，是蔬果的原味，店家還有介紹店內的螺旋蛋包更是獨具特色，口感豐富，保證回味無窮。吸引著 靜下次一定要來吃吃看~今天吃不了這樣多款的料理了啦！



炸豬排現點現炸，外表金黃酥脆，光看這裹上的均勻麵衣，就曉得這沒有在亂炸的，且外觀也不會讓人感到油膩，跟一般的豬排相比，原以為口味會但一點～但其實不會唷！這豬排香酥好吃，肉質彈軟適中，是塊好豬排。



豬排橫切紋理分明，還帶有些微的脂肪，肉質軟嫩、緊實、有嚼勁，加上略帶Q 彈的筋肉，口感層次非常豐富



豬排配上咖哩飯真的是天生絕配，粒粒分明的白飯在咖哩的包覆之下，鹹中帶甜，濃郁好吃～



稠狀濃郁的咖哩～令人真的會想加飯，真的不用客氣，可以免費加飯一次唷～店家還會問要大碗的還小碗的～



覺得吃不夠~直接給它加飯上去就對了~



緊接著《自家製漢堡排日式炒麵》升級套餐＋起司厚蛋 好迷人的香氣～這道也是「喜歡咖哩」(中原店) 的熱門招牌，

上頭撒上滿滿會跳舞的柴魚片～隨著熱氣舞動著～



霸氣的撕開起司蛋～～～夭壽的拉絲～～滿滿的起司好誘人啊！



太喜歡了～這起司厚蛋～濃郁的起司香氣配上柴魚、海苔粉及章魚燒醬，吃起來就像日式大阪燒的味道啊!

一塊接著一塊的起司厚蛋，光這塊蛋版主都要飽了~配上啤酒其實很搭~



日式炒麵吃起來跟台式炒麵就是不一樣，麵條比較乾一點，但重點就是在那精華醬汁，拌炒均勻，整個麵條吸收了醬汁，微鹹微甜，增添炒麵口感及層次，非常好吃~



麵中還有肉絲及洋蔥一同拌炒~真的跟大阪燒非常像~



底層還有大量的高麗菜絲，增加可感及解膩~但個人是覺得不太膩就是了~高麗菜絲反而讓人有均衡營養的感覺~哈哈



自家製的牛肉漢堡排，夭壽~有夠大顆!!! 真材實料~



外頭炸得金黃酥脆，而且好圓好可愛~



裏頭扎實飽滿的肉餡，帶汁又軟嫩~這漢堡排真的打趴一票美式餐廳的漢堡~



漢堡排的份量真的很大，餡料滿滿 也非常適合慢慢吃配點小酒~



一旁附的醃蘿蔔，挺清爽開胃的~脆度也很好~用來解膩很剛好~



不過想解膩~還是靠自己最愛的啤酒才是一絕~~人說：微醺能讓生活出現彩虹，所以小酌宜情，搭配美食是最舒爽的時刻

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

吃飽飯足~簡單的兩款餐點飽的版主不要不要的~尤其炒麵的份量真是大~~在配上這大杯的沙瓦跟中杯的啤酒，炸起來~肚子都撐了，但這樣一點點的微醺感~真的令人感到很快樂~

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

用完餐店家會送小禮物唷！好驚喜～正是我也很喜歡的幸運餅乾 fortune cookie，想當年姐姐結婚時，也是費盡心思地把幸運餅乾做成婚禮小物，想了上百種的籤詩，把祝福及好運帶給所有貴賓。

幸運餅乾（英語：fortune cookie），又稱幸運籤餅、籤語餅、幸福餅乾、占卜餅等，就是脆餅內包有類似箴言或是隱晦的預言字條，有時也印有「幸運數字」（用於抽獎或是彩票等），就自己的認知幸運餅乾應該來自國外，美國電影常看到，算是餐廳裡的餐後甜點，實際的源起就不知道了~

話不多說~先吃再說~喔YA！中籤耶！

第一個就抽到飲品兌換券～太適合 靜了～下次來換酒~哈哈哈~不虧是我的 Lucky cookie



〈今日的妳將在人際交往中收穫善意，如同品嘗喜歡咖哩時的那份心〉很讚的籤詩，光是與店員的熱情互動，就已如同籤詩般的實現籤詩啦~



下班時間~其實看到不少上班族前來用餐歇歇~~吃吃美食聊聊公事也好~~心情抒發也罷~ 「喜歡咖哩」(中原店) 確實將氣氛打造的很好，讓人很舒壓，即便是明亮的餐廳~依舊有酒場般的活力及輕鬆感。



入夜後的「喜歡咖哩」(中原店) 正值下班時間，開始有了排隊人潮，平日的夜晚對附近上班族及住家來說，像是一盞閃耀的明燈吸引著，不論是前來品嘗日式咖哩及美食，還是把酒言歡悠哉小酌，此時的放鬆時刻，皆是放下腳步為今日畫下短暫的休止符！喜歡這樣的氛圍嗎？還是喜歡日本的你(妳)～很推薦來「喜歡咖哩」(中原店) 感受充滿日本的歡樂氛圍！

《警語：喝酒不開車．開車不喝酒．未滿１８歲請勿喝酒．嚴禁酒駕》

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【喜歡咖哩】新莊美食 新莊咖哩 新莊小酌喝一杯

營業時間：週一~週日 11:30~14:00 / 17:00~20:30

電 話：02-2996-9276

地 址： 新北市新莊區中原路145-1號

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