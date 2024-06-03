The畔cafe&dining

左盼右盼👀

不如一起相約到The 畔

座落於龍潭大池旁的歐式景觀餐廳🥗The畔cafe&dining☕️

是桃園第一間擁有百坪草坪的歐式景觀餐廳。

經過時不說他是間餐廳，

我還真以為是哪戶人家的高級歐式別墅呢😆

寬敞明亮的用餐環境，

不會過於浮誇的微奢華內部裝潢，

用起餐來特別有文青氛圍感：）

最喜歡可以直接欣賞到整片龍潭大池美景的落地窗設計～

隨著唯美光線撒落在餐點上✨

為餐點增添了幾分姿色～

再配上美不勝收的龍潭大池美景～

完全體驗了一場視覺與美食的奢華饗宴 😌

店內還有許多令人耳目一新的特色裝置區，

每個角落都看得出店家在設計上的用心💯

🥗The畔cafe&dining☕️的餐點沒有華而不實的名稱，

有的是實至名歸的純樸原味呈現～～～

道道精緻用心實在👍

讓你吃的安心與飽足👌

主廚特製碳烤豬肋排

超巨大的的豬肋排一上桌就是一陣驚呼連連😮

這樣的份量著實超值實在～

軟嫩不乾柴的肉質配上獨家調製的BBQ醬為肋排帶來吮指好滋味😋

蒜味中卷墨魚燉飯

比起外面的墨魚燉飯，

The畔cafe&dining的墨魚燉飯粒粒分明黝黑發亮的飯，看起來就很開胃～

吃起來的層次感比外面豐富了許多～

飯上鋪滿了的主廚特別調理過的中卷~

吃起來特別鮮美彈牙😋

手工熬煮龍蝦醬寬扁麵

寬麵完全吸收了秘製濃蝦醬🦐

品完濃郁的香氣會一直在口中縈繞～

蝦子各個Q彈鮮甜，

蝦子的數量給的毫不吝嗇👍👍👍

喜歡吃蝦蝦的你千萬不要錯過‼️

美式雞翅佐莎莎醬

外層炸得酥酥脆脆，

裡面卻多汁鮮嫩🤩

搭配微辣微酸甜的莎莎醬～

很是ㄕㄨㄚˋ嘴😋

讓不愛吃肉的我忍不住多吃了幾隻😁

冰淇淋提拉米蘇

帶有濃濃奶香的提拉米蘇～

稍微退冰後有著入口即化的冰淇淋口感，

好吃到讓我跟友人一直爭相搶著吃，

一不小心就秒殺了阿😆😆😆

綠葡萄戚風

喜歡戚風的鬆軟感蛋糕

配上新鮮的綠葡萄與微酸藍莓～

繃出一種初戀般的酸甜好滋味👌

特別喜歡上面鋪著的幕斯～

不甜不膩十分順口😋

西西里咖啡

苦中帶酸的微大人味，

意外的很是順喉的風味👌

海鹽焦糖拿鐵

撒上椪糖的海鹽焦糖拿鐵，

帶來甜而不膩的絲滑感～

山芙蓉香柚果茶

夏日風情就是在形容這杯～

酸甜解膩又無咖啡因👍

很適合在這炎夏來上一杯消暑解渴👌

想不到約會、聚餐、包場的絕佳地點嗎？

那就到相伴於龍潭大池的絕美歐式餐廳🥗 The畔cafe&dining☕️ 吧😉

🥗The畔cafe&dining☕️

🏠桃園市龍潭區金龍路8巷22號

☎️03-480-5008

⏰11:00~21:00

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