The畔cafe&dining
左盼右盼👀
不如一起相約到The 畔
座落於龍潭大池旁的歐式景觀餐廳🥗The畔cafe&dining☕️
是桃園第一間擁有百坪草坪的歐式景觀餐廳。
經過時不說他是間餐廳，
我還真以為是哪戶人家的高級歐式別墅呢😆
寬敞明亮的用餐環境，
不會過於浮誇的微奢華內部裝潢，
用起餐來特別有文青氛圍感：）
最喜歡可以直接欣賞到整片龍潭大池美景的落地窗設計～
隨著唯美光線撒落在餐點上✨
為餐點增添了幾分姿色～
再配上美不勝收的龍潭大池美景～
完全體驗了一場視覺與美食的奢華饗宴 😌
店內還有許多令人耳目一新的特色裝置區，
每個角落都看得出店家在設計上的用心💯
🥗The畔cafe&dining☕️的餐點沒有華而不實的名稱，
有的是實至名歸的純樸原味呈現～～～
道道精緻用心實在👍
讓你吃的安心與飽足👌
主廚特製碳烤豬肋排
超巨大的的豬肋排一上桌就是一陣驚呼連連😮
這樣的份量著實超值實在～
軟嫩不乾柴的肉質配上獨家調製的BBQ醬為肋排帶來吮指好滋味😋
蒜味中卷墨魚燉飯
比起外面的墨魚燉飯，
The畔cafe&dining的墨魚燉飯粒粒分明黝黑發亮的飯，看起來就很開胃～
吃起來的層次感比外面豐富了許多～
飯上鋪滿了的主廚特別調理過的中卷~
吃起來特別鮮美彈牙😋
手工熬煮龍蝦醬寬扁麵
寬麵完全吸收了秘製濃蝦醬🦐
品完濃郁的香氣會一直在口中縈繞～
蝦子各個Q彈鮮甜，
蝦子的數量給的毫不吝嗇👍👍👍
喜歡吃蝦蝦的你千萬不要錯過‼️
美式雞翅佐莎莎醬
外層炸得酥酥脆脆，
裡面卻多汁鮮嫩🤩
搭配微辣微酸甜的莎莎醬～
很是ㄕㄨㄚˋ嘴😋
讓不愛吃肉的我忍不住多吃了幾隻😁
冰淇淋提拉米蘇
帶有濃濃奶香的提拉米蘇～
稍微退冰後有著入口即化的冰淇淋口感，
好吃到讓我跟友人一直爭相搶著吃，
一不小心就秒殺了阿😆😆😆
綠葡萄戚風
喜歡戚風的鬆軟感蛋糕
配上新鮮的綠葡萄與微酸藍莓～
繃出一種初戀般的酸甜好滋味👌
特別喜歡上面鋪著的幕斯～
不甜不膩十分順口😋
西西里咖啡
苦中帶酸的微大人味，
意外的很是順喉的風味👌
海鹽焦糖拿鐵
撒上椪糖的海鹽焦糖拿鐵，
帶來甜而不膩的絲滑感～
山芙蓉香柚果茶
夏日風情就是在形容這杯～
酸甜解膩又無咖啡因👍
很適合在這炎夏來上一杯消暑解渴👌
想不到約會、聚餐、包場的絕佳地點嗎？
那就到相伴於龍潭大池的絕美歐式餐廳🥗 The畔cafe&dining☕️ 吧😉
🥗The畔cafe&dining☕️
🏠桃園市龍潭區金龍路8巷22號
☎️03-480-5008
⏰11:00~21:00
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