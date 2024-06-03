台中新店報報！桌上有辣椒 不僅店名可愛，販售餐點更是台中較少見的中東料理，主理人曾在國外學習中東料理，運用多款香料入菜，幻化成台灣人也能接受口味，每道200元起，還能＋80元升級套餐，就享沙拉、濃湯、甜點，澎湃又划算，這次吃到優格烤雞與炸中東蔬菜球都好吃，甜點米布丁也令人驚艷，想一嚐中東料理的朋友，先來一起看看

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桌上有辣椒 台中中東料理

桌上有辣椒 就位在台中西屯路上，因店面在轉角處，看前往方向位於哪側，需多留意一下店面，有可能不小心就錯過，周邊也設有停車場，開車前往的朋友停車不成問題唷

桌上有辣椒

地址：台中市西屯區西屯路二段56號

電話：04 2312 0458

時間：11:00-14:00；17:00-21:00

桌上有辣椒 店內環境

店內採光明亮，座位以四人為主，廚房為開放式，可直接看到老闆料理過程，店內也有與外送平台配合，外送點餐的人還不少

桌上有辣椒 菜單

桌上有辣椒 以中東料理為主，以眾多香料入菜，單價200元起，加80元即可升級套餐，附贈沙拉、湯品與甜點，整體價位相當實惠

桌上有辣椒 餐點

紅扁豆濃湯

黃澄澄濃湯可不是南瓜，而是在台少見的紅扁豆熬煮，富含高量的植物性蛋白質，紅扁豆濃湯可是土耳其的國民湯品，入喉質地細緻淡雅甜味，撒上北非綜合香料 ，輕盈香氣點綴，更提升整體風味

青椒、茄子、甜椒，可是中東料理中常出現的蔬菜，經油炸後炙燒，增添香氣外，再淋上巴薩米克醋，蔬菜的甜味，多份醇厚酸甜點綴，爽口好吃

烤南瓜、四季豆，佐上白色醬汁、綜合香料 、南瓜子點綴，原先還以為是優格，但這可是中東芝麻醬來著，讓烤蔬菜多份白芝麻香氣，甜味也更豐富

大蒜辣椒鮮蝦寬扁麵

將蒜頭、辣椒、檸檬汁加入蝦高湯調製成特製醬汁，加入寬扁麵中細細煨煮

上桌前再刨滿起司，增添香氣與濃郁度

Ｑ彈寬扁麵吸滿醬汁，軟硬度洽恰好，蝦高湯的鮮香，佐以宜人辣度與蒜香氣，麵體入口相當涮嘴，飽滿蝦子也已去殼，懶得撥蝦的我輕鬆大快朵頤

炸中東蔬菜球

一顆顆圓球，可不是牛肉丸，是中東特色菜餚 Falafel 炸中東蔬菜球，將鷹嘴豆磨碎，加入洋蔥、巴西里，增添香氣與色澤，我對鷹嘴豆沒太多好感，但這樣製作方式，口感表現好喜歡，外酥內鬆軟，搭上中東芝麻醬，多份醇厚風味，越吃越討喜

搭配一旁粒粒分明的薑黃飯，與紅扁豆製作的咖哩醬，每口都有著蔬菜甜感與豐富香氣，整體吃下來相當飽足

優格烤雞

先將雞腿肉，用優格醃製，抹以香料於外層燒烤料理，最後再淋上中東芝麻醬點綴，緊實彈牙的雞腿肉，帶著濃郁的香氣，單吃就非常夠味，沾點紅扁豆咖哩一起品嚐，肉質風味更添濃郁，品嚐每口都是驚喜的的異國風情

桌上是真的有辣椒，店家自製叄巴醬，可要小心辣度，有著蝦醬的鮮香與濃郁，尚在我能接受辣度範圍，搭配餐點一起品嚐，更添風味唷

甜點 米布丁

來自於中東甜點米布丁，我覺得更像是鮮奶燉飯，柔和香甜的風味，搭上楓糖的甜蜜，每口滋味都好療癒

上方萌萌圓球是椰棗堅果球來著，將椰棗混合杏桃、葡萄乾、南瓜子、葵花籽、核桃及椰子絲，像焦糖甜蜜的椰棗，帶著堅果豐富口感與香氣，更降低整體甜度，值得細細品味

桌上有辣椒是台中少見的中東料理，運用大量香料製作，因應飲食習慣，有稍稍調整成更適合台灣人口味，整體品嚐下來，餐點風味都在很能接受的範圍裡，味道精緻不會過有距離感，表現水準之上，尤其是炸中東蔬菜球，外酥內鬆軟的口感，真的好喜歡，重點價位平實，落在兩百元左右，推薦加購套餐，還有烤蔬菜、濃湯及甜點，飽足又實惠，想嚐鮮中東料理的朋友，這間推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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