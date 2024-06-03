桃園神社文化園區換上新造景了！即日起至9月1日，大家可以來這裡欣賞百面「鯉魚旗海」

你可以看到3公尺長的巨型鯉魚旗，拍照打卡超級好看

這個夏天，來桃園神社文化園區，秒飛日本，感受濃濃的夏日風情吧

桃園神社一年一度的「鯉魚旗海盛典」又來啦！日本每年5月5日的男兒節，最具代表性的就是鯉魚旗

鯉魚在激流中奮力向上，最終躍過龍門成為龍，象徵男孩們的勇敢、堅強和成長

這個盛典非常適合親子共遊，不僅能感受濃濃的日式氛圍

桃園神社文化園區

開放時間：周二至日（含國定假日）09:00-18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段200號

鯉魚流光祭り：2024/04/20~2024/09/01

桃園忠烈祠（中門以內的場域）：週一休館，週二至週日9:00-17:00

桃園神社文化園區：周一休館，週二至週五10:00-18:00，週六日10:00-19:00

3尺高的鯉魚旗真的超吸睛，拍照打卡絕對不能錯過！

來到桃園神社，不僅能欣賞到這些美麗的鯉魚旗，還能拍出超美的照片，讓你的朋友圈瞬間爆紅

還有導覽圖幫你輕鬆找到忠烈祠步道的入口

連廁所都充滿古色古香的日式氛圍，細節到位，讓你感受到濃濃的日本風情

日式石燈

在桃園神社，除了寬敞的空地適合帶小孩來踏青，假日還有精彩的假日市集等你來逛

這裡是親子共遊的絕佳去處，讓小朋友盡情奔跑玩耍

同時還可以享受市集上琳琅滿目的商品和美食，一趟旅程，滿足你的視覺和味覺

桃園神社最新舉辦的免費打卡活動「緣結び風鈴」，不僅完整還原了日本神社的參拜文化

還有夢幻唯美的繪馬牆和風鈴迴廊等你探索

來到這裡，彷彿一秒間穿越到日本，身臨其境感受到的美好氛圍，猶如置身夢境般令人驚艷

不要錯過這個難得的機會，快來桃園神社感受日本的神秘魅力吧

桃園神社的拍照亮點之一是「風鈴迴廊」，是網美必拍的打卡點

可以將願望寫在由御祈禱頒布所提供的「祈福短冊(木片)」上，然後將短冊繫在風鈴上，許下您的心願

這個儀式不僅能讓您感受到神聖的氛圍，還能將您的祝福隨風飄送，實現夢想

除了風鈴迴廊，你還可以在桃園神社租借日式和服來拍照

讓你身臨其境地感受日本傳統文化，穿著和服，搭配神社獨特的風景，絕對是拍照的絕佳選擇

來桃園神社千萬不能錯過全台唯一的神社豆花「井上豆花」

這裡的寒天豆花口感滑嫩咕溜，簡直是夏日裡的一大享受

原味、抹茶、芝麻三種口味供您選擇，搭配清涼的糖水，絕對是消暑的最佳良伴

在參道進入鳥居後，你會發現桃園神社的手水舍位於參道左側

在向神明參拜之前，請務必進行簡單的「除穢儀式」

使用手水舍的清水潔淨身心，這個儀式是神聖的傳統，讓你在進入神社之前得以純淨心靈

開始參拜時，別忘了投下香油錢、輕輕搖動繩鈴，然後按照「二拜二拍手一拜」的儀式來

如果你對神社參拜的禮儀不太熟悉，沒問題！現場會有專屬的參拜指南，讓你輕鬆上手

當你踏進神社內會發現一個叫做忠烈祠的地方

這裡是一個非常特別的地方，你可以尊敬地參觀，但請注意，忠烈祠是禁止拍照的哦

即使不能拍照，你仍然可以深切感受到這個地方所蘊含的敬意和故事

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