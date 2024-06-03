位於大肚藍色公路旁,有一家google評論一星的景觀餐廳-『嵐會館』

但是來用餐過後,餐點美味、服務一流、環境優質..怎麼還會被評為一星呢??!!

原來是嵐會館期望能成為米其林一星餐廳,而請大家給評一星~

雖然來用餐後,『嵐會館』的環境與餐飲帶給我和友人是五星級的感受!!





◼︎環境

經過浪漫的藍色公路,跟著導航會來到一條小徑...店家也都有設立招示牌





猶如私人行館般的『嵐會館』,很適合帶重要的人來用餐~





附有汽、機車停車場,來用餐不用擔心停車問題~





此次因行程趕不及白天來,用餐的時間已是夜晚時分

有浪漫打燈的庭院,想必白天or傍晚到訪一定別有一番風味~





1F的室內座位很多~







坐在戶外用餐也很舒適~



可愛的店家line QRcode

想了解店家的朋友也可以直接拿手機掃圖的QRcode哦~



2F座位也很多,不管1F還是2F都很適合團體聚餐



『嵐會館』也是寵物友善餐廳,諾大的環境,很適合帶家人&毛孩們一起來用餐遊玩

而且也好適合來求婚or戶外婚禮!! 有需求的男女朋友、新人們可和店家洽詢~

◼︎餐飲

『嵐會館』是以單點岩燒料理為主餐的用餐方式,+$300可升級套餐

Menu



和友人都有加價升級套餐,套餐內容有~前菜、沙拉、湯品、麵包(可續用)、甜點、飲品





奶油法式麵包(附抹醬)



烤得香酥的麵包,一籃的份量給很多~

可單吃也可抹醬,附的抹醬吃起來鹹甜,吃完一片還會再吃一片,麵包和抹醬都是可續用

前菜 烏魚子串佐蘋果片&紅酒燉牛肉任選一

我們就各選一道share著吃~



烏魚子串佐蘋果片

第一次看到青蒜可做得這麼漂亮,擺飾在烏魚子上,讓前菜變得好優雅





紅酒燉牛肉

一碗紅酒燉牛肉的前菜感覺就很超值~

牛肉大塊又多!! 軟嫰好咬~ 和濃郁醇厚的湯頭舀起一起吃,美味順口





沙拉 (附胡麻醬、優格醬)

鮮蝦沙拉用新鮮的蔬食和小番茄,清爽開胃~





湯品 蘑菇蛤蠣濃湯、藥膳雞湯擇一

湯品很特別的有藥膳雞湯可以選擇,若是帶家中長輩來用餐,喝不慣西式濃湯,藥膳雞湯也是老少咸宜的選擇

藥膳湯很香喝起來甘甜, 雞肉鮮嫰不柴又大塊,蛤蜊濃湯料多香濃~ 2種湯品都好喝到最後一口刮盤子了



酥脆的烤麵包沾著濃湯一起吃變得柔軟可口





主餐 美國冷藏菲力牛、乾煎法式櫻桃鴨胸

『嵐會館』主打岩燒料理,用天然岩板炙烤,能保持高溫又能保持肉質、鎖住原汁原味





美國冷藏菲力牛

店家特選牛肉肉質部位最柔嫩不帶脂肪的菲力牛,最適合煎烤~

在岩板上的菲力吱吱作響~ 店家會附上盤子,怕過熱的話..可先放置在盤子上,想吃幾分熟可自己控制~

煎烤後的菲力牛吃起來鮮嫩,適合喜愛細細咀嚼品味肉質的人

乾煎法式櫻桃鴨胸

鴨胸外皮可煎烤至酥脆再放置在店家附的盤子,想吃較嫰口的鴨胸即可食用...

若想吃有嚼勁些的鴨胸肉,可再放回岩板上烤至想吃的熟度

這樣可以吃到鴨胸皮酥肉軟,再沾些所附的巴薩米克醋,酸甜口感讓肉質美味提味不少~

主食還有附配菜~ 想直接吃or在岩板上再回烤都可以

享受自己在岩板上炙烤的感覺好有趣~





醮醬 奶油洋蔥醬&巴薩米克醋

飲品

飲品選擇很多~有果汁、咖啡、無酒精氣泡水特調

我們選了很符合現在夏日的氣泡水特調~熱帶果漾、薰衣草檸檬~

餐後甜點 法式特濃焦糖烤布蕾





敲開脆脆的焦糖總有種療癒感~

清脆的焦糖和帶有奶香的烤布蕾一起入口

綿密細緻的口感中有的焦甜香味,為豐盛的餐點落下完美的終場

嵐會館

LINE:@linefood

【地址】台中市大肚區華南路35巷121號

【營業時間】週一~日 11:00~22:00 (周二三公休)

低消一杯飲品／一成服務費／僅收現金／停車場