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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與串串香火鍋，麻辣鮮香超地道！

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與串串香火鍋，麻辣鮮香超地道！

2024-06-03 17:50:00 小珊珊 人氣：224
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1265篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

聚面
place台北市大安區延吉街131巷37號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

還在找最地道的串串火鍋嗎？不用找了就在這兒！004拍手

串串香就是將竹籤上串著食材一把放入滾燙的湯底進行涮煮，很特別的吃法，是嗜辣者的小天堂〜

 

台北延吉街現在也有正宗的四川麻辣串串香可以吃了，重點是一個人也可以吃麻辣串串香

聚面】位於國父紀念館站1號出口靠華視與延吉街口，是新開幕川味面食X串串香火鍋專賣店

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

小編其實拍攝的時候是第一次吃這種！讓人非常期待〜015啊

中式略帶文青感的復古麵店，有一點像小吃店又有一點像餐館，有一點中國風，卻也帶著台灣味

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

最吸睛的就是這台復古版的攤車，這裡負責煮單人獨享的麻辣串串，不用擔心跟別人共鍋了！

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

座位區分為一樓及地下室二區可以自由選擇，最酷的是有地下室用餐區，蠻適合多人團體

，有點類包廂區，隱密性較高，如果人多用餐區音量會比較大，也可以避免干擾其他用餐客人

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

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聚面菜單

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【點餐方式】

①掃描桌上掃描桌上QR code 點餐②選擇鍋底③挑你喜歡

串串部分自己來挑選，而火鍋、麵食、飲品、其他特色小菜則是用手機點餐送到桌

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

這裡不收服務費，所以餐具、醬料需要自取唷！

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

10元串串嗑到爽！121狂笑

冷藏櫃裡就是各式串串啦〜

跟一般自助火鍋店一樣，自己去冷藏櫃裡挑選想吃的蔬菜或肉品

冰箱裡整齊羅列新鮮食材，選擇相當多元，從肉品、內臟類、火鍋料、季節蔬菜通通有！

絕對讓你陷入選擇性障礙XD

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

不小心就點了一大桌，其實我們只有兩個人用餐啊…….

因為價格太便宜失心瘋拿了不少哈哈068笑

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【川辣香土豆】

好吃到轉圈圈〜093跑圈

辣土豆絲是我在川菜餐廳很喜歡點的前菜，超開胃！

平常不太喜歡馬鈴薯的我，第一次吃到這道菜超愛，真的清脆酸辣爽口啊！

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【醬蘿蔔】

常常到大陸去旅遊吃美食的朋友都知道，他們常在上菜的時候會放一碟醬蘿蔔

口感清爽而脆口，淡淡的蘿蔔香，鹹鹹的微酸然後甜甜的，讓人食指大動

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【西紅柿雞蛋面】

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

吃一口就會愛上！！！035喜

這碗西紅柿雞蛋面味道一絕，蕃茄的鮮甜、炸蛋的紮實、麵條的飽足以及湯底的濃郁

，結合真的無比合襯！

湯頭濃郁的蕃茄香氣，並帶來一絲微酸的風味，怎會這麼好喝啦〜016飄過

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

Q彈的麵條吸飽番茄醬汁，麵條不錯，口感挺好，絕頂美味讓人嚐過就愛上！

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【老北京二八麻醬面】

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北京人喜歡吃醬，其麻醬不可缺，尤其是二八醬

麻醬香味濃郁而不突兀，混合着微鹹微甜的味道，口感清爽越吃越上癮！

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【串串香火鍋-四川麻辣鍋底】

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

「串串香」是四川地區特色小吃之一，和吃火鍋差不多

只不過它是將不同的食材菜品串在一根根竹籤上，放進滾燙的火鍋中煮熟

又麻又辣的辛香韻味，堆疊出濃郁香氣與層次口感，醇厚卻不油不膩

，辣味順爽不刺激，帶勁又過癮！028揪耳朵

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

串串燙一下就好，四五串一起擼着最爽

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

接下來我就介紹幾樣必拿

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

無骨排骨酥，辣中帶著麻與香氣，吃過就在舌尖蔓延開來，忍不住一口接一口021渴望

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

麻辣牛肉，牛肉有醃製過，香氣逼人的香氣，讓你吃出層次分明的口感005感動

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

蔥香椒麻雞，令人回味無窮的椒麻香氣，愈吃愈唰嘴！128開心

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【小酥肉】

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

小酥肉也是桌桌必點，直接吃就很香，也可以沾著麻辣鍋底吃

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

外酥內嫩小酥肉，金黃薄皮酥脆口感，肉質扎實飽滿多汁

；放進麻辣鍋煮3分鐘，會吃到軟嫩帶有麻香的肉條

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【九曲紅梅】

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

酒瓶裡裝的不是酒而是玫瑰洛神茶，茶色也宛如為酒色，偽裝成酒的茶，喝再多也不會醉XD

喝起來回甘持久，滋味醇厚，令人難以置信的順滑口感，並帶有淡淡的甜味

吃麻辣鍋配烏梅汁已經不夠了，要搭九曲紅梅才是絕配！360回眸冷笑

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

小珊珊碎碎念：

台北麻辣串串鍋推薦！133頂

新奇好玩的用餐方式讓大家都好開心，麻辣串串一串只要10元，平價美味的消費也很滿意338太好啦

辣度友善平常不吃辣的小編也愛上，尤其喜愛吃辣的朋友會更愛這裡〜

聚面。延吉街新開幕的10元串串香！來自四川最傳統的川味面食與

 

【Info】

聚面

▶地址：台北市大安區延吉街131巷37號

▶營業時間：11:30-15:00/17:00-22:00

▶預約電話：0924 112 286

▶官方粉絲團：聚面

X提供WIFI  X一成服務費  X寵物入內

 

文章標籤
聚面 串串香火鍋 川味麵食 串串香 四川麻辣串串香 串串 串串火鍋 串串鍋 10元串串香 延吉街美食 延吉街平價美食 延吉街新開 四川串串香
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小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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