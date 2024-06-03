還在找最地道的串串火鍋嗎？不用找了就在這兒！
串串香就是將竹籤上串著食材一把放入滾燙的湯底進行涮煮，很特別的吃法，是嗜辣者的小天堂〜
台北延吉街現在也有正宗的四川麻辣串串香可以吃了，重點是一個人也可以吃麻辣串串香
【聚面】位於國父紀念館站1號出口靠華視與延吉街口，是新開幕川味面食X串串香火鍋專賣店
小編其實拍攝的時候是第一次吃這種！讓人非常期待〜
中式略帶文青感的復古麵店，有一點像小吃店又有一點像餐館，有一點中國風，卻也帶著台灣味
最吸睛的就是這台復古版的攤車，這裡負責煮單人獨享的麻辣串串，不用擔心跟別人共鍋了！
座位區分為一樓及地下室二區可以自由選擇，最酷的是有地下室用餐區，蠻適合多人團體
，有點類包廂區，隱密性較高，如果人多用餐區音量會比較大，也可以避免干擾其他用餐客人
聚面菜單
【點餐方式】
①掃描桌上掃描桌上QR code 點餐⇨②選擇鍋底⇨③挑你喜歡
串串部分自己來挑選，而火鍋、麵食、飲品、其他特色小菜則是用手機點餐送到桌
這裡不收服務費，所以餐具、醬料需要自取唷！
10元串串嗑到爽！
冷藏櫃裡就是各式串串啦〜
跟一般自助火鍋店一樣，自己去冷藏櫃裡挑選想吃的蔬菜或肉品
冰箱裡整齊羅列新鮮食材，選擇相當多元，從肉品、內臟類、火鍋料、季節蔬菜通通有！
絕對讓你陷入選擇性障礙XD
不小心就點了一大桌，其實我們只有兩個人用餐啊…….
因為價格太便宜失心瘋拿了不少哈哈
【川辣香土豆】
好吃到轉圈圈〜
辣土豆絲是我在川菜餐廳很喜歡點的前菜，超開胃！
平常不太喜歡馬鈴薯的我，第一次吃到這道菜超愛，真的清脆酸辣爽口啊！
【醬蘿蔔】
常常到大陸去旅遊吃美食的朋友都知道，他們常在上菜的時候會放一碟醬蘿蔔
口感清爽而脆口，淡淡的蘿蔔香，鹹鹹的微酸然後甜甜的，讓人食指大動
【西紅柿雞蛋面】
吃一口就會愛上！！！
這碗西紅柿雞蛋面味道一絕，蕃茄的鮮甜、炸蛋的紮實、麵條的飽足以及湯底的濃郁
，結合真的無比合襯！
湯頭濃郁的蕃茄香氣，並帶來一絲微酸的風味，怎會這麼好喝啦〜
Q彈的麵條吸飽番茄醬汁，麵條不錯，口感挺好，絕頂美味讓人嚐過就愛上！
【老北京二八麻醬面】
北京人喜歡吃醬，其麻醬不可缺，尤其是二八醬
麻醬香味濃郁而不突兀，混合着微鹹微甜的味道，口感清爽越吃越上癮！
【串串香火鍋-四川麻辣鍋底】
「串串香」是四川地區特色小吃之一，和吃火鍋差不多
只不過它是將不同的食材菜品串在一根根竹籤上，放進滾燙的火鍋中煮熟
又麻又辣的辛香韻味，堆疊出濃郁香氣與層次口感，醇厚卻不油不膩
，辣味順爽不刺激，帶勁又過癮！
串串燙一下就好，四五串一起擼着最爽
接下來我就介紹幾樣必拿
無骨排骨酥，辣中帶著麻與香氣，吃過就在舌尖蔓延開來，忍不住一口接一口
麻辣牛肉，牛肉有醃製過，香氣逼人的香氣，讓你吃出層次分明的口感
蔥香椒麻雞，令人回味無窮的椒麻香氣，愈吃愈唰嘴！
【小酥肉】
小酥肉也是桌桌必點，直接吃就很香，也可以沾著麻辣鍋底吃
外酥內嫩小酥肉，金黃薄皮酥脆口感，肉質扎實飽滿多汁
；放進麻辣鍋煮3分鐘，會吃到軟嫩帶有麻香的肉條
【九曲紅梅】
酒瓶裡裝的不是酒而是玫瑰洛神茶，茶色也宛如為酒色，偽裝成酒的茶，喝再多也不會醉XD
喝起來回甘持久，滋味醇厚，令人難以置信的順滑口感，並帶有淡淡的甜味
吃麻辣鍋配烏梅汁已經不夠了，要搭九曲紅梅才是絕配！
小珊珊碎碎念：
台北麻辣串串鍋推薦！
新奇好玩的用餐方式讓大家都好開心，麻辣串串一串只要10元，平價美味的消費也很滿意
辣度友善平常不吃辣的小編也愛上，尤其喜愛吃辣的朋友會更愛這裡〜
【Info】
【聚面】
地址：台北市大安區延吉街131巷37號
營業時間：11:30-15:00/17:00-22:00
預約電話：0924 112 286
官方粉絲團：聚面
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