還在找最地道的串串火鍋嗎？不用找了就在這兒！

串串香就是將竹籤上串著食材一把放入滾燙的湯底進行涮煮，很特別的吃法，是嗜辣者的小天堂〜

台北延吉街現在也有正宗的四川麻辣串串香可以吃了，重點是一個人也可以吃麻辣串串香

【聚面】位於國父紀念館站1號出口靠華視與延吉街口，是新開幕川味面食X串串香火鍋專賣店

小編其實拍攝的時候是第一次吃這種！讓人非常期待〜

中式略帶文青感的復古麵店，有一點像小吃店又有一點像餐館，有一點中國風，卻也帶著台灣味

最吸睛的就是這台復古版的攤車，這裡負責煮單人獨享的麻辣串串，不用擔心跟別人共鍋了！

座位區分為一樓及地下室二區可以自由選擇，最酷的是有地下室用餐區，蠻適合多人團體

，有點類包廂區，隱密性較高，如果人多用餐區音量會比較大，也可以避免干擾其他用餐客人

聚面菜單

【點餐方式】

①掃描桌上掃描桌上QR code 點餐⇨②選擇鍋底⇨③挑你喜歡

串串部分自己來挑選，而火鍋、麵食、飲品、其他特色小菜則是用手機點餐送到桌

這裡不收服務費，所以餐具、醬料需要自取唷！

10元串串嗑到爽！

冷藏櫃裡就是各式串串啦〜

跟一般自助火鍋店一樣，自己去冷藏櫃裡挑選想吃的蔬菜或肉品

冰箱裡整齊羅列新鮮食材，選擇相當多元，從肉品、內臟類、火鍋料、季節蔬菜通通有！

絕對讓你陷入選擇性障礙XD

不小心就點了一大桌，其實我們只有兩個人用餐啊…….

因為價格太便宜失心瘋拿了不少哈哈

【川辣香土豆】

好吃到轉圈圈〜

辣土豆絲是我在川菜餐廳很喜歡點的前菜，超開胃！

平常不太喜歡馬鈴薯的我，第一次吃到這道菜超愛，真的清脆酸辣爽口啊！

【醬蘿蔔】

常常到大陸去旅遊吃美食的朋友都知道，他們常在上菜的時候會放一碟醬蘿蔔

口感清爽而脆口，淡淡的蘿蔔香，鹹鹹的微酸然後甜甜的，讓人食指大動

【西紅柿雞蛋面】

吃一口就會愛上！！！

這碗西紅柿雞蛋面味道一絕，蕃茄的鮮甜、炸蛋的紮實、麵條的飽足以及湯底的濃郁

，結合真的無比合襯！

湯頭濃郁的蕃茄香氣，並帶來一絲微酸的風味，怎會這麼好喝啦〜

Q彈的麵條吸飽番茄醬汁，麵條不錯，口感挺好，絕頂美味讓人嚐過就愛上！

【老北京二八麻醬面】

北京人喜歡吃醬，其麻醬不可缺，尤其是二八醬

麻醬香味濃郁而不突兀，混合着微鹹微甜的味道，口感清爽越吃越上癮！

【串串香火鍋-四川麻辣鍋底】

「串串香」是四川地區特色小吃之一，和吃火鍋差不多

只不過它是將不同的食材菜品串在一根根竹籤上，放進滾燙的火鍋中煮熟

又麻又辣的辛香韻味，堆疊出濃郁香氣與層次口感，醇厚卻不油不膩

，辣味順爽不刺激，帶勁又過癮！

串串燙一下就好，四五串一起擼着最爽

接下來我就介紹幾樣必拿

無骨排骨酥，辣中帶著麻與香氣，吃過就在舌尖蔓延開來，忍不住一口接一口

麻辣牛肉，牛肉有醃製過，香氣逼人的香氣，讓你吃出層次分明的口感

蔥香椒麻雞，令人回味無窮的椒麻香氣，愈吃愈唰嘴！

【小酥肉】

小酥肉也是桌桌必點，直接吃就很香，也可以沾著麻辣鍋底吃

外酥內嫩小酥肉，金黃薄皮酥脆口感，肉質扎實飽滿多汁

；放進麻辣鍋煮3分鐘，會吃到軟嫩帶有麻香的肉條

【九曲紅梅】

酒瓶裡裝的不是酒而是玫瑰洛神茶，茶色也宛如為酒色，偽裝成酒的茶，喝再多也不會醉XD

喝起來回甘持久，滋味醇厚，令人難以置信的順滑口感，並帶有淡淡的甜味

吃麻辣鍋配烏梅汁已經不夠了，要搭九曲紅梅才是絕配！

小珊珊碎碎念：

台北麻辣串串鍋推薦！

新奇好玩的用餐方式讓大家都好開心，麻辣串串一串只要10元，平價美味的消費也很滿意

辣度友善平常不吃辣的小編也愛上，尤其喜愛吃辣的朋友會更愛這裡〜

【Info】

【聚面】

地址：台北市大安區延吉街131巷37號

營業時間：11:30-15:00/17:00-22:00

預約電話：0924 112 286

官方粉絲團：聚面

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