客燒 lzakaya｜台中評價4.8顆星人氣居酒屋，20款以上特殊雞部位任你選!

近期吃到最喜歡的居酒屋就是這家，在GOOLGE擁有4.8顆星好評的【客燒 lzakaya】，剛開店不久就瞬間客滿生意超好，主打台中少見的特殊雞肉串燒，供應多達20款以上特殊雞部位，像是雞佛、雞生蠔、雞菲力、雞頸肉等，還有許居酒屋常見的經典料理通通有九，每一道表現都好吃不雷推薦給大家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【客燒 lzakaya】位於台中市西屯區精明路，鄰近勤美和精明商圈，外觀看起來充滿濃濃日式氛圍，開車可停放於附近的東興立體停車場(20元/半小時)。

▼【客燒 lzakaya】進店就能感受到道地日式氛圍，分為吧台區和多人的座位，用餐起來舒適不擁擠，二樓還有獨立的包廂區座位，生意很好開店不久就瞬間客滿，建議大家要提前訂位唷。

▼【客燒 lzakaya】主打以日式炭火燒烤的串燒，吃起來有股獨特的迷人炭香，再搭配秘製醬料和灑粉更夠味~

菜單

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餐點介紹

小菜(免費招待)

▼每桌都會招待一份小菜，清脆的高麗菜淋上特製醬料很爽口！

雞菲力(一串) 💰90元 雞生蠔 (一串) 💰90元 雞腳筋 2串💰100元 明太子雞肉(一串) 💰80元 雞頸肉(一串) 💰80元

▼主打20款以上的特殊雞肉串燒，可以吃到許多不常見的部位，強力推薦大家每隻雞僅有兩塊的雞生蠔，是雞背部靠近大腿的部位，吃起來格外軟嫩且多汁，還有充滿嚼勁的雞腳筋，隨著咀嚼時能感受到Q彈脆度!

雞佛(一串) 💰100元 雞肝(一串) 💰80元 雞心繫管(一串) 💰80元

▼喜歡內臟類的朋友也能大滿足，雞佛、雞心繫管、雞肝通通有，都處理得很好沒有奇怪腥味，最愛肥美的雞佛擁有爆汁口感，雞肝吃起來也不會粉粉~

雞肉丸(兩串) 💰180元

▼店家純手工製作的雞肉丸，趁熱享用會有香甜肉汁，沾上蛋液後滑順度和口感都更升級，!

剝皮辣椒豬(兩串) 💰120元 豬肉番茄(兩串) 💰100元

▼除了雞肉串燒也有其他的選擇，充滿新意的剝皮辣椒豬和豬肉番茄，剝皮辣椒帶有微微辣度很開胃，番茄豬肉串的蕃茄超大塊，大口咬下還會爆汁，兩款的表現都相當不錯！

綜合生魚片(7片)💰350元

▼綜合生魚片包含鮭魚、鮪魚、海鱺，每一塊都厚度十足，肉質軟嫩細緻，吃起來新鮮度很夠，沾著醬油和芥末享用好過癮。

生蠔(一顆) 💰140元

▼超大顆的生食級新鮮生蠔，肉質飽滿滑嫩， 完全沒有腥味，可以擠上檸檬風味更佳!

玉米天婦羅💰280元

▼讓人欲罷不能的玉米天婦羅，將玉米粒炸到金黃酥脆，吃起來口感卡滋又有趣~

山藥明太子 💰160元

▼山藥明太子切得超級厚，頂頭鋪上滿滿滿的明太子醬，一咬下去爽脆又過癮!

炸紫蘇蝦捲💰

▼榮登我最愛的炸紫蘇蝦捲，外層的麵衣卡滋酥脆，帶有獨特的紫蘇香氣，咬下是彈牙飽滿的蝦肉內餡，沾上蘿蔔泥和日式醬汁更夠味!

番茄沙拉💰90元

▼結合創意元素的番茄沙拉，居然把整顆番茄端上桌，搭配爽口的紫蘇梅醬點綴，吃起來酸甜多汁又開胃~

炸花生甜串💰90元

▼最後別忘了來份炸花生甜串，將炸麻糬淋上黑糖液再搭配花生粉，軟糯口感中有著濃郁香氣，超邪惡組合讓人口水直流!

YEBISU生啤酒💰180元

▼來到居酒屋當然少不了來杯生啤酒，店家選用的是YEBISU生啤酒，是清爽順口的風味路線！

用餐心得

如果吃膩了普通常見的串燒店，想必這家【客燒 lzakaya】能為你帶來不同驚喜，不只環境很有日本街頭的氛圍，餐點的表現更是讓人驚艷，還有許多特殊的雞肉部位串燒，很適合三五好友來小酌微醺一下!

店家資訊

客燒 lzakaya

粉絲團 : 客燒 lzakayaFB

電話 : 04-2326-9958

地址：台中市西屯區精明路11號

營業時間：17:30-24:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food



