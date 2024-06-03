寶宏乳酪PowerRed

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平常想吃點焗烤又懶得出門的時候，就可以在家裡備一些焗烤用的起司來用，

這次要跟大家分享的好用焗烤起司，就是 寶宏乳酪

在準備好的料理上淋上自己喜歡的醬料，保持料理的濕潤度~

接著均勻的鋪上起司~

寶宏乳酪 最吸引人的地方，就是他是天然乾酪刨絲而成的，

並且融合了產自阿根廷和紐西蘭的兩種乾酪，所以他吃起來的口感會更加豐富喔~

送進烤箱烤到自己喜歡的樣子就行了~

香噴噴出爐

一道是使用可愛的娃娃菜，在外面捲上厚切培根，

簡單淋上 BRIANNAS 無糖油醋醬調味，焗烤後就可以開動。

娃娃菜和厚切培根在經過焗烤加熱後變得非常多汁，一切開滿滿的湯汁湧現

在你把厚切培根和千層的娃娃菜與外面那層酥香的焗烤起司一同咬下的時候，

你可以感受到起司與培根濃郁的交疊，可是因為內在擁有娃娃菜千層的飽滿湯汁一同噴發，

恰到好處的調和了他們在一起可能會顯得過於濃烈的基調，所以達到了一個美妙的平衡，變成很耐吃的風味。

而且切開的畫面是不是很美

另一道就是比較普通又常見的雞翅，底層鋪上了馬鈴薯，花椰菜，小番茄和毛豆仁，

淋上的是 BRIANNAS 墨西哥煙燻辣椒醬，不過這個醬是比較奶感的，所以大家不要太失手，

不然放太多我自己會覺得吃起來容易膩，除非你本身就是那種很喜歡加一堆起司，會吃起司鍋的那種人。

馬鈴薯和焗烤起司真是好朋友，喜歡這個組合

而且底層的配料吸收了雞翅的肉汁精華和往下流的醬料，完全不需要再另外調味，

如果手邊有玉米罐頭，我覺得那也很適合拿來當鋪底呢~

多加了焗烤起司加持的烤雞翅，相信不用我多說明，咬起來就對了

焗烤帶殼扇貝的話，建議直接從冷凍拿出來烤就可以了，

因為這樣他上面的包冰就能起到保護肉體的作用，可以讓烤出來的扇貝口感的保水度更優秀喔~

撒上一堆焗烤起司，進烤箱200度烤10分鐘就可以開吃囉~

焗烤真的好香喔，都要流口水了

搭配外層酥酥脆脆的焗烤起司，和扇貝的鮮嫩多汁剛好形成完美的互補，越嚼越香，真是絕妙的組合