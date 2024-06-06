中壢．時常咖啡Often Cafe

位在中壢環中東路黃昏市場後的時常咖啡Often Cafe

有著極為吸睛的旋轉門和歐式復古懷舊風格的裝潢

光從外觀看到那旋轉門即可感受到咖啡館的與眾不同

店內採深色木質系的歐美復古懷舊設計，不僅吸睛也很有質感

座位以2-4人為主，每個區域都有不同的特色但都很好拍

提供咖啡、茶、米飯、早午餐、輕食漢堡及手作甜點

無服務費，低消為一杯飲料或餐點，如遇客滿則有90分鐘用餐限制

整體價位有偏高些，但初訪這天所點的餐點，每一款都好吃沒有雷

喔~對了，時常咖啡也是間寵物友善餐廳，也歡迎帶毛孩到店裡用餐

時常咖啡Often Cafe_地理位置

時常咖啡光是門面外觀就很吸睛呀

因為出入口不是玻璃門也不是自動門，而是旋轉門！！！

有旋轉門的百貨公司或什麼文化館、博物館的可能比較多

但有旋轉門的咖啡館真的很少見

也因此時常咖啡門口也成為熱片的拍照打卡場景之一

時常咖啡Often Cafe_內部環境

內部空間採用深色的木質風裝潢為主

像是旋轉門、門框、窗框、櫃檯和皮質沙發椅都是此色系

餐桌椅則有點兒區別，屬淡色系的木質材質

有二~六人的座位，座位數還不少

且店內不同的座位都各有不同的特色

整體呈現出復古摩登的氛圍，一整個很有質感

一進門即可看到前方的櫃檯

深色系的櫃檯看來很大器也很沉穩

櫃檯前有一雙人沙發座位區



座位數嚴格算來沒有多，且每一區域的風格都不大一樣

在旋轉門的旁邊還有一張六人的長桌

另一側則大多是兩兩一桌的座位

靠近馬路的窗邊位置也挺不錯的

座位區中間有個簡易的自助區

櫃檯旁的圓弧型座位區也很特別吔

除了皮質沙發外還有兩張椅子，坐二~四人應沒問題

如果人少且可以挑位置的話，游小熊也會很想坐這裡呢

時常咖啡Often Cafe_菜單

菜單首頁是店內的消費須知

低消為一份主餐或一杯飲品

禁帶外食、如遇客滿用餐時間限制為90分鐘

第二頁是飲品的部份，價位約$80~$160

有義式咖啡、調味咖啡和非咖啡以外的飲品可選擇

第三頁則有經典早午餐、布里歐漢堡、兩款飯食及一款沙拉

均附一杯紅茶，換其它飲品可折抵$50

餐點價格有高一些，約落在$240~$350之間

最後一頁還有單點（需點主餐才可加購）及甜點

甜點價格約$100~$140，且選擇有限

有肉桂捲、磅蛋糕、巴斯克和阿法奇朵

另有今日蛋糕可洽詢櫃檯

時常咖啡Often Cafe_餐點

初訪這天點了一份早午餐、一份甜點及兩杯飲料

「舒肥雞胸早餐盤$260」

起司法國麵包、炒蛋、炒菇、舒肥雞胸、馬鈴薯塊、油封蕃茄、溫沙拉

這樣一份早餐盤雖然價格有偏高一些

不過餐盤裡的食材種類蠻多的，而且份量不少

且更重要的是….每一款食材的口味都好吃吔

以女生的食量來說可以吃很飽

若是男生的話也是可以吃的飽的呢



「拿鐵$130」

拉花很漂亮，咖啡香醇且順口

「水果醋氣泡$150」

有水果果實的水果醋氣泡

沁涼的口感搭配微酸的氣味

冰冰涼涼的也好喝

「肉桂捲$100」

造型蠻特別的肉桂捲

鬆軟的口感加造型，感覺蠻像在吃麵包的

不過依然吃的到肉桂獨有的氣味，一樣都蠻好吃的

【後記】

少見的有著旋轉門的咖啡館

且很有歐式復古懷舊的氛圍

喜歡拍照的人一定會愛這裡

店裡提供的餐點種類也不少

不管吃正餐或下午茶都可以

且餐點的口味也都很不錯

隱身在黃昏市場後方社區大樓的特色咖啡館

也很推薦大家來這裡美拍一波和用餐

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店家/景點資訊

店家名稱：時常咖啡Often Coffee

所在地址：桃園市中壢區普騰街56號

營業時間：日 一 二 四 五 六 10:00-18:00

店家電話： 03-285-4016

評價：★★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航