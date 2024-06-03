說到小籠湯包，總是會和中華料理八大菜系聯想在一起，而全球獨家首創八色小籠包的「樂天皇朝」，則是新加玻最大的中餐品牌，於2015年在臺北微風信義首度插旗，第二間臺灣分店則是選擇新店「裕隆城」，試圖擴展其小籠包版圖。

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「樂天皇朝」位於新店「裕隆城」4樓，由於造訪當天正值過年期間，用餐時段在沒有訂位的情況下皆須叫號候位，在座無虛席的情況下，自然沒有辦法多去感受裝潢風格，但半開放式的空間難免用餐時會不太自在，如果有多人聚會需求，可以事先預訂隱密的包廂座位。不過值得嘉許的是，即使生意興隆，上菜速度還是很快，翻桌率也很高。

如同「鼎泰豐」，「樂天皇朝」也有透明玻璃窗可一窺廚房內麵點師父在製作各式點心，其中最吸睛的莫過於標榜18摺25克重的小籠包，熟稔手法令人看得目不轉睛。

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▲上海烤麩 $165

我記憶中的上海烤麩，就是小時候過年餐桌上，奶奶準備的豐盛大餐，那濃郁又油香的軟綿滋味。現在每當在餐廳看到有這道菜餚，總是會忍不住想點上一份，尋找那記憶中的味道。

上海烤麩雖為小菜，但卻是道功夫菜，「樂天皇朝」對我來說口味偏鹹，烤麩也稍微小塊，以這份量來說價格不算太親民。

▲雪菜鹹肉炒年糕 $250

這道寧波家常菜色，同樣是童年過年時餐桌上的佳餚。整體鹹度不高，主要來自於臘肉；而年糕口感Q彈帶軟糯，整體而言我很喜歡。

▲松子蝦鬆嫩生菜 $498

於蝦鬆中拌入松子、荸薺與油條，口感爽脆，以生菜包裹更顯清爽，直接單吃也美味。

▲揚州炒飯 $270

這份炒飯比想像中口味要來得清淡許多，且不太油膩，炒飯也是我喜歡的粒粒分明，口感跟口味都很合我胃口。

▲原味小籠包 $120/5粒

八色小籠包絕對可稱上是「樂天皇朝」的經典，但由於並不是所有口味都很吸引我，所以最後選擇了最保守的原味跟糟溜絲瓜兩種品嚐。

「樂天皇朝」力求每顆小籠包都達到25克重、18摺的要求，以筷子輕夾起，的確略透出裏頭的餡料與湯汁，光視覺就令人垂涎欲滴。

一口吃下，外皮的薄度極佳，上頭收口處也不會過厚而影響口感，湯汁飽滿卻不油膩，豬肉餡也因為是使用溫體黑豬後腿肉，所以肉質彈嫩，不肥不瘦，整體平衡做得挺好。

▲糟溜絲瓜小籠包 $190/5粒

而絲瓜口味的外皮，同樣是以絲瓜打成汁作為天然色素點綴，和原味小籠包相同，內餡是以豬肉為主，但再加上多汁的絲瓜，更以香糟調味，使得清爽中更有米香與酒香層次。

▲香辣水煮魚片 $528

「樂天皇朝」以豆瓣醬、花椒等辛香料自製麻辣基底，並加入獨家豚骨高湯，和臺灣在地養殖的黑魚共煮。出鍋後再加入黃豆芽、黑木耳與粉絲，最後淋上滾油，上桌表面的油亮色澤與香氣，真是令人食指大動。

魚片鮮嫩滑口，搭配各式配料有著不同的口感，粉絲更是吸附滿滿的麻辣湯頭，麻辣程度不容小覷，對我平常不常吃辣的人來說，約是大辣程度，若嗜辣及重口味者，相信這道會很對你的胃。

▲香煎南瓜餅 $120/3片

外酥內軟Q，有種番薯椪的既視感，也像是扁平的地瓜球，只是甜度沒那麼高，有淡淡的南瓜香氣，若覺得甜度不夠，一旁也有提供糖粉可作沾取。

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樂天皇朝 新店店

地址：新北市新店區中興路三段70號4樓（裕隆城）

電話：02-2917-9688

營業時間：周一至周四11:00-21:30；週五週日11:00-22:00；週六11:00-15:30、17:00-22:00

※備註：酌收10%服務費

（用餐日期：2024/2）



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