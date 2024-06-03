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【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱即食 給全家最安心的美味

2024-06-03 20:02:00 shouyadog 人氣：118
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shouyadog

發表篇數：779篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鱸好家
phone0906-650168
place高雄市彌陀區中正路238號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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鱸好家

服務專線：0906-650168

官方網站：鱸好家-三代傳承的養鱸世家

官方臉書：鱸好家-三代傳承的養鱸世家

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官方YouTube：鱸好家

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【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

在所有的魚類裡面，我最愛吃的就是鱸魚了，因為他的肉質鮮嫩，口感細緻，

最重要的是魚刺好挑，沒什麼麻煩的小魚刺，可以大快朵頤。

這次要跟大家分享的這家金目鱸魚專賣電商鱸好家

就是可以讓大家選購已經去除好魚刺的鱸魚的好地方喔~ 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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喜歡自己調配料理的朋友，可以選擇他們的去刺鱸魚排和去刺鱸魚切塊，

大大塊的魚排，料理起來爽度十足，而且非常新鮮 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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簡單劃上幾刀，加入米酒、鹽巴和胡椒粉醃漬，放入烤箱200度烤25分鐘。

 

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灑點花生點綴~

 

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美味的下酒菜就完成囉 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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魚肚的部分，有的人可能會覺得很油不敢吃。

但是像這樣烤到收乾之後，咬起來酥酥脆脆的，只有在入口那一瞬間有些許的油汁包裹在你的唇間，

接著就是品嘗酥香的魚肉在你口中越嚼越香的漸層變化，讓人每一口都覺得今夜真是美好 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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酥香的魚皮加上濕潤的魚肉，真是絕配，他的分量很多，兩三個人吃也綽綽有餘~

 

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去刺鱸魚切塊我則是把他們皮朝下的先煎香，淋上米酒煨一下。

 

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接著加入水和喜歡的菜類一起滾，就是美味的魚湯了~

 

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喜歡吃粥的朋友也可以加入米飯一起煮~

 

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吸收了鱸魚和蔬菜精華的米飯，粒粒分明又鮮甜~

 

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想要吃得更方便的朋友，也有調味好的舒肥鱸魚排可以選擇，目前總共推出了四種口味可以選購~

 

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搭配破布子的傳統風味，很適合搭配麵線一起享用~

 

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喜歡吃辣的朋友也可以自己加點辣椒醬~

 

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把魚排和麵線攪拌一下更入味，每一口都可以吃到魚肉巴在麵線上，讓人忍不住一口接一口~

 

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清爽酸甜的泰式檸檬，搭配了米粉一起享用~

 

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放點喜歡吃的蔬菜和海鮮一起料理，看起來是不是非常澎派 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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泰式檸檬和米粉真的好搭喔，大家一定要煮來吃吃看 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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越式酸辣則是搭配了冬粉，家裡有河粉的也可以搭配河粉~

 

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放點腰果和異國香料點綴，香氣十足~

 

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冬粉吸收了鱸魚的美好，讓人咻咻咻的好滋味 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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經典的薑絲鹽焗，搭配了乾拌麵一起享用~

 

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拌上香麻的醬汁，光聞到味道就流口水了 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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細嫩的魚肉沾上醬汁一同入口，讓人回味無窮 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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他們家還有鱸魚精可以選購呢 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

平常拜訪親朋好友，或是過年過節送禮，都是一個很好的選擇喔~

他的味道喝起來很像我們過年會吃到的那個鮪魚糖，

我覺得滿香滿好喝的，一點也不會腥，大家可以安心飲用。

 

【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

跟我一樣喜歡吃鱸魚的朋友，可以到鱸好家逛逛喔~ 【冷凍食品】鱸好家熱銷產品開箱 三代傳承 新鮮去刺鱸魚 加熱

 

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