鱸好家

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在所有的魚類裡面，我最愛吃的就是鱸魚了，因為他的肉質鮮嫩，口感細緻，

最重要的是魚刺好挑，沒什麼麻煩的小魚刺，可以大快朵頤。

這次要跟大家分享的這家金目鱸魚專賣電商 鱸好家 ，

就是可以讓大家選購已經去除好魚刺的鱸魚的好地方喔~

喜歡自己調配料理的朋友，可以選擇他們的去刺鱸魚排和去刺鱸魚切塊，

大大塊的魚排，料理起來爽度十足，而且非常新鮮

簡單劃上幾刀，加入米酒、鹽巴和胡椒粉醃漬，放入烤箱200度烤25分鐘。

灑點花生點綴~

美味的下酒菜就完成囉

魚肚的部分，有的人可能會覺得很油不敢吃。

但是像這樣烤到收乾之後，咬起來酥酥脆脆的，只有在入口那一瞬間有些許的油汁包裹在你的唇間，

接著就是品嘗酥香的魚肉在你口中越嚼越香的漸層變化，讓人每一口都覺得今夜真是美好

酥香的魚皮加上濕潤的魚肉，真是絕配，他的分量很多，兩三個人吃也綽綽有餘~

去刺鱸魚切塊我則是把他們皮朝下的先煎香，淋上米酒煨一下。

接著加入水和喜歡的菜類一起滾，就是美味的魚湯了~

喜歡吃粥的朋友也可以加入米飯一起煮~

吸收了鱸魚和蔬菜精華的米飯，粒粒分明又鮮甜~

想要吃得更方便的朋友，也有調味好的舒肥鱸魚排可以選擇，目前總共推出了四種口味可以選購~

搭配破布子的傳統風味，很適合搭配麵線一起享用~

喜歡吃辣的朋友也可以自己加點辣椒醬~

把魚排和麵線攪拌一下更入味，每一口都可以吃到魚肉巴在麵線上，讓人忍不住一口接一口~

清爽酸甜的泰式檸檬，搭配了米粉一起享用~

放點喜歡吃的蔬菜和海鮮一起料理，看起來是不是非常澎派

泰式檸檬和米粉真的好搭喔，大家一定要煮來吃吃看

越式酸辣則是搭配了冬粉，家裡有河粉的也可以搭配河粉~

放點腰果和異國香料點綴，香氣十足~

冬粉吸收了鱸魚的美好，讓人咻咻咻的好滋味

經典的薑絲鹽焗，搭配了乾拌麵一起享用~

拌上香麻的醬汁，光聞到味道就流口水了

細嫩的魚肉沾上醬汁一同入口，讓人回味無窮

他們家還有鱸魚精可以選購呢

平常拜訪親朋好友，或是過年過節送禮，都是一個很好的選擇喔~

他的味道喝起來很像我們過年會吃到的那個鮪魚糖，

我覺得滿香滿好喝的，一點也不會腥，大家可以安心飲用。