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台北信義-[小川珈琲所] 吳興街轉角老宅改建，清爽酸甜水果系咖啡，大樹綠蔭下乘涼公園般的戶外座位，新開幕文青日系外帶咖啡吧

2024-06-03 21:20:00 Elisa 人氣：171
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窩客好文

Elisa

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小川珈琲所
phone09-39321840
place台北市信義區吳興街39號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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小川珈琲所在去年夏天甫開幕就席捲IG與各種數位媒體討論

雖然說是老宅改建但外觀灰牆與木窗色調滿滿日式絲毫不見老舊感

矗立在吳興街轉角剛好適合中午從信義區散步來帶杯咖啡

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以外帶為主的小川珈琲所門口屋簷下隨意擺了幾張長椅

佐以生機盎然的盆栽與陽光啜飲咖啡甚是自在

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不規則的建築從各種角度拍照都有不同的美感

店裡側面似乎有唯一的內用座位

但因為當日已有客人在內無法窺探究竟

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實際上想喝咖啡還可以向右轉彎立刻獲得桃花源

巨大的老榕樹綠蔭覆蓋了幾乎整片天空

雖然是室外座位卻十分涼爽不會燥熱

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一座座白石打造的板凳宛如西洋棋般錯落在小石頭的庭園上

非常有禪意的空間鬧中取靜非常舒適

店家還有特別準備洗手檯與防蚊液供客人使用很貼心

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側邊牆上也有童趣風格的手寫菜單

用了多彩粉嫩的花草圖案裝飾非常繪本風格

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紅心芭樂美式 100元

新品的紅心芭樂跟美式組合非常台味特色

靠近可以聞到芭樂香很明顯

只是我自己覺得比起椪柑或檸檬跟美式搭配沒有那麼完美

在口中有點各自表述始終無法結合

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椪柑美式 100元

朋友推薦的椪柑美式喝起來帶著柑橘酸甜清爽

比起芭樂我更愛椪柑跟美式相輔相成的明亮果酸風味

絲毫沒有澀感非常順口

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坐著聊天之際忽然看到主理人夫婦正從窗台準備什麼端出

繽紛消暑的顏色令人眼睛為之一亮

原本還想說是誰點的餐點想來加購

沒想到竟然是主理人送我們試吃開發中新品

充滿日系懷舊感的藍色夏威夷果醬淋上清冰

搭配一顆顆方形軟糖甜蜜沁涼

感覺不論男女老少都會很喜歡的夢幻冰品

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從開幕到造訪也過了快一年終於實現清單

如果來信義區逛街看電影之餘不妨多走幾步

來吳興街喝咖啡吃小吃還能順道去四四南村文卿一下

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/18

花費: NTD200(椪柑美式+紅心芭樂美式各1)

小川珈琲所

IG

週一至週五: 09:00-16:00

週六至週日: 10:00-17:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區吳興街39號

電話: 0906-698-085


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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Elisa

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