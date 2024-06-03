小川珈琲所在去年夏天甫開幕就席捲IG與各種數位媒體討論

雖然說是老宅改建但外觀灰牆與木窗色調滿滿日式絲毫不見老舊感

矗立在吳興街轉角剛好適合中午從信義區散步來帶杯咖啡

以外帶為主的小川珈琲所門口屋簷下隨意擺了幾張長椅

佐以生機盎然的盆栽與陽光啜飲咖啡甚是自在

不規則的建築從各種角度拍照都有不同的美感

店裡側面似乎有唯一的內用座位

但因為當日已有客人在內無法窺探究竟

實際上想喝咖啡還可以向右轉彎立刻獲得桃花源

巨大的老榕樹綠蔭覆蓋了幾乎整片天空

雖然是室外座位卻十分涼爽不會燥熱

一座座白石打造的板凳宛如西洋棋般錯落在小石頭的庭園上

非常有禪意的空間鬧中取靜非常舒適

店家還有特別準備洗手檯與防蚊液供客人使用很貼心

側邊牆上也有童趣風格的手寫菜單

用了多彩粉嫩的花草圖案裝飾非常繪本風格

紅心芭樂美式 100元

新品的紅心芭樂跟美式組合非常台味特色

靠近可以聞到芭樂香很明顯

只是我自己覺得比起椪柑或檸檬跟美式搭配沒有那麼完美

在口中有點各自表述始終無法結合

椪柑美式 100元

朋友推薦的椪柑美式喝起來帶著柑橘酸甜清爽

比起芭樂我更愛椪柑跟美式相輔相成的明亮果酸風味

絲毫沒有澀感非常順口

坐著聊天之際忽然看到主理人夫婦正從窗台準備什麼端出

繽紛消暑的顏色令人眼睛為之一亮

原本還想說是誰點的餐點想來加購

沒想到竟然是主理人送我們試吃開發中新品

充滿日系懷舊感的藍色夏威夷果醬淋上清冰

搭配一顆顆方形軟糖甜蜜沁涼

感覺不論男女老少都會很喜歡的夢幻冰品

從開幕到造訪也過了快一年終於實現清單

如果來信義區逛街看電影之餘不妨多走幾步

來吳興街喝咖啡吃小吃還能順道去四四南村文卿一下

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/18

花費: NTD200(椪柑美式+紅心芭樂美式各1)

小川珈琲所

IG

週一至週五: 09:00-16:00

週六至週日: 10:00-17:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區吳興街39號

電話: 0906-698-085



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