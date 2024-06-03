機場篇寫完,就輪到交通篇了.

這一篇會包含成田機場到上野的京成電鐵Skyliner,以及市區的東京Metro地鐵和都營地鐵.

京成電鐵Skyliner

從成田機場到東京市區,其實可以選擇的交通工具很多.

網路上很多文章,YouTube也有很多影片可以參考.

我就不賣弄文筆,只針對我這次的行程,簡單的說明一下就好.

這次的住宿安排在上野,而從成田機場到上野最快的交通工具,就是京城電鐵的Skyliner.

京城電鐵官網

https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/tc/index.php

購票方式,我也找了一篇,給各位人客參考.

【醉日本】東京｜成田機場地鐵巴士交通全攻略 最詳細交通方法一次看完｜教你快速搭乘 JR電車 成田特快 京成電鐵 機場巴士 東京市區交通





https://youtu.be/EmntsU9u1vw?si=-N19ZBqK3V75NUAS

以上資料摘錄自醉旅宿Merry Journey

接下來,就是我個人兌換車票的流程.

首先,這次要從成田機場搭乘Skyliner到上野,所以出發前已經先在KKday買好車票.

完成付款之後,KKday會寄一個訂購確認憑證到Email.

訂購確認憑證內有兌換車票的QR Code,可以預先下載在手機上,或是列印成紙本也可以.

Skyliner車票除了可以透過KKday或Klook購買之外,當然也可以直接跟官網購買.

票價沒有差太多,所以各位人客可以自行選擇.

這次入境是在成田機場的第一航廈,因此就只針對第一航廈做說明.

出海關後走到入境大廳,就可以開始搜尋"鉄道".

基本上不難找,就在入境大廳的左手邊.

找到"鉄道"後,就順著指示搭電扶梯往下走到B1F.

到達B1F後,左手邊藍色就是京城線,然後會看到Skyliner & Keisei Information Center.

由於Information Center排隊的人潮太多,所以我就再往裡面走到Ticket Counter,選擇用自動售票兌換.

如果各位人客不想操作自動售票機,就必須在Information Center這裡兌換車票.

這裡就要稍微注意一下,在Ticket Counter左右兩側都有自動售票機,但是只有左側的自動售票機可以直接購買或兌換Skyliner車票.

也就是下面這張照片的位置,千萬別跑到右邊去排隊.

如果各位人客都沒有事先上網訂票,想要現場臨櫃購票,不管是人工或是自動售票機,都必須在Ticket Counter這裡購票.

首先,請各位人客準備好兌換車票的QR Code,然後再點選自己習慣的操作語言.

按照自動售票機畫面上的指示,一步一步去操作.

因為在網路平台上購買車票,只有搭乘的日期,沒有搭乘的車次和座位.

所以到現場後,不管是人工或是自動售票機兌換,都必須選擇搭乘的車次和座位.

整個流程其實真的不難,但是說不緊張是騙人的.

很多人客都是第一次操作,所以不要慌張,基本上都會很快就完成兌換手續.

唯一要注意的,就是不要點選時間太緊迫的車次,給自己多一點點寬裕的時間.

因為我在KKday上面是訂來回車票,所以最後出來六張車票.

有三張是成田到上野的車票,有車次,有時間,有座位.

另外三張是上野到成田的車票兌換券,到時候再到上野車站兌換即可.

車票拿到後,就繼續往裡面走.

到剪票閘口會出現藍色和橘色的路線,搭乘Skyliner就注意橘色的路線.

並且留意電子告示牌上的列車資訊,不要搭錯班次.

Skyliner全車是對號座,如果搭錯車次,就會沒有座位.

因為有預留一點時間,所以可以稍微喘口氣休息一下.

Skyliner在成田機場第一航廈是起始站,也是終點站.

當列車從上野抵達第一航廈後,會在這裡做簡單的車廂清潔和座位調頭後,才開放乘客搭乘.

所以各位人客不要看到列車抵達了,就急著要上車.

趁著列車打掃的時間,可以和Skyliner拍照留念.

車廂內的座位非常寬敞,也有提供放置大型行李箱的位置.

如果各位人客有搭乘過台灣的高鐵,大概就會知道放置大型行李箱的位置並不大,Skyliner也是差不多.

除非是搶到第一位上車,不然放置大型行李箱的位置很快就客滿了.

而且,不是每一位乘客都會好好地將行李箱放好,看起來就是東倒西歪擠來擠去.

很怕在列車行進間,會不小心滑落下來.

因此,在不影響其他乘客的原則下,我個人是把行李箱拉到座位這裡來放.

Skyliner從成田第一航廈到上野,總共有六個停靠站.

分別是:成田機場 第1航站 / 成田機場 第2･第3航站 → 新鎌谷 / 青砥 / 日暮里 / 京成上野

今天搭乘的這一個班次,剛好六個站全停.

有些班次是不停新鎌谷和青砥這兩個站,各位人客就稍微注意一下.

看到晴空塔時,大概就快到日暮里了.

京成上野站

以上,就是成田機場第一航廈到上野車站的流程.

至於從上野車站到成田機場第一航廈,基本上也不會太困難.

就拿著先前的三張上野到成田的兌換票,直接到上野車站的人工櫃檯兌換.

嗯,人工櫃檯,又要考驗我的英日語的聽力.

如果各位人客的英日語和我一樣超級差,也不用太擔心.

直接把兌換票交給櫃檯人員,然後看著櫃檯前的螢幕選擇要搭乘的車次和座位就可以了.

我記得高鐵的人工櫃檯也是如此,所以不用緊張.

行前一直在想,上野到成田的車票是要先換起來,還是要返台當天再去換.

我的建議是,返台當天再換即可.

因為Skyliner基本上每個小時會有三個班次,所以不用擔心搭不到車.

在選擇搭乘的車次時,注意抵達航廈的時間至少離機場櫃檯Check in時間要有二個半小時以上.

早點到總是比較放心,不用一路上趕來趕去的.

多餘的時間,還可以在機場做最後一次的血拚.

Tokyo Subway Ticket

接下來,就是兌換Tokyo Subway Ticket地鐵票.

東京Metro地鐵和都營地鐵,這大概是除了JR之外,在東京最常搭乘的交通工具之一.

這次的地鐵票是和Skyliner一起購買,會有比較優惠的價格.

各位一樣可以選擇在KKday或是Klook購買,要直接跟官網買也可以.

東京Metro地鐵官網

https://www.tokyometro.jp/tcn/index.html

TOEI TRANSPORTATION都營地鐵

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/ch_h/

Tokyo Subway Ticket有分24/48/72小時三種,有需要的各位人客就各自選擇.

時間的計算方式,就是車票第一次過閘口剪票開始起算.

最後的到期時間,也會在第一次過閘口後,直接印在車票後面.

當Skyliner從成田機場抵達京成上野站之後,先透過地下通道來到東京Metro地鐵的上野站.

千萬不要到JR上野站或是Skyliner京成上野站,這兩個站是沒有可以兌換Tokyo Subway Ticket的自動售票機.

在東京Metro地鐵上野站可以兌換Tokyo Subway Ticket的自動售票機不多,分別是在B1F的6號和9號出口才有可以掃描QR Code的自動售票機.

而且要請認明下面這個自動售票機,才能夠兌換Tokyo Subway Ticket.

操作方式也不會太困難,也是要先準備好兌換的QR Code.

然後選擇好操作的語言,再按照螢幕上的指示,一步一步操作即可.

可以用QR Code兌換Tokyo Subway Ticket的車站,各位人客可以到東京Metro地鐵的官網查詢.

基本上東京市區內幾個著名的大站,都可以兌換車票.

簡單來說,這張Tokyo Subway Ticket,就是在時間內可以無限次數的搭乘東京Metor地鐵和都營地鐵各線的所有列車.

這兩間地鐵公司的路線幾乎涵蓋整個東京的各大重要景點,所以對旅客是非常的方便.

如果各位人客有東京的交通IC卡,就不必一定要買這個車票.

但是我個人是覺得,如果每天搭乘地鐵的次數很多,買這張車票會比用交通IC卡便宜.

最後,京成電鐵的Skyliner和東京Metro地鐵及都營地鐵的Tokyo Subway Ticket,大致上就說明到這裡.

稱不上非常專業的說明,就是簡單的車票兌換心得分享,給各位人客多一篇文章可以參考.