宜蘭的朋友有福了，想吃泰式料理平價就可以享用，還可以在充滿泰式氛圍環境下用餐，讓人彷彿到異國享用美食，地點就在宜蘭運動公園旁，空間明亮寬敞，白飯招待無限續，使用的餐具很有質感，打卡還可參加抽獎，平日還有商業午餐，為宜蘭CP高泰式餐廳。

宜蘭首選泰式料理-皇品泰式料理，價格親民，食物美味，適合家庭聚餐，朋友聚會的好場所。

周邊景點：宜蘭縣政府，影片分享

這裡擁有青山綠水，綠意盎然，為宜蘭的後花園秘境～

皇品泰式料理用餐環境舒適，充滿異國風味泰式餐廳，影片分享

用餐即享白飯免費招待，還可以無限續，也太貼心了吧～

招牌必點：泰式椒麻雞230元

招牌必點：蝦醬烘蛋120元

招牌必點：涼拌花枝180元，涼拌海鮮190元，酸酸辣辣相當開胃。

招牌必點；泰式檸檬烤豬肉260元

月亮蝦餅230元

清炒空心菜110元，蝦醬高麗菜150元，泰式打抛豬200元，清蒸泰式檸檬魚360元

我們四個人共點了9道菜共1840元，每人平均約460元，吃的超飽。

最新DM，實際DM以店家為主。

有套餐也有單點，餐點平價美味





不限金額打卡按讚可參加抽獎。（限每桌一次）

周邊景點：宜蘭運動公園

周邊順遊景點：宜蘭縣政府

跟我一樣不喜歡人擠人可以來這，裡面別有洞天，加上戶外廣大的綠地空間，真的讓人很舒服，重點是都沒什麼人。

到處都設有休憩座位區，相當舒適。

可以環繞一圈，欣賞各種不同角度的美～

青山綠水，得天獨厚的優勢，為宜蘭不可多得休憩空間。

古色古香的中式庭園建築，少了現代繁華卻有懷舊的氣氛。

皇品泰式料理：宜蘭縣宜蘭市公園路483號；營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00（周一公休）

宜蘭縣政府：宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號

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