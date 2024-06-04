桃園傳奇牛肉麵店，牛山·牛肉麵·燒肉飯，一天只賣4小時，還沒開店就在排隊，招牌燒肉飯令人驚豔超好吃！

牛山·牛肉麵·燒肉飯 在哪裡?

地址：桃園市桃園區寶慶路80號

電話： 03 302 8891

營業時間：18:00–22:00（周三公休）

粉絲團：牛山·牛肉麵·燒肉飯

這間牛山·牛肉麵·燒肉飯真的很厲害，剛開幕沒多久就爆紅，每天還沒開店就開始排隊，我們已經提早到，6點營業，我們5點半左右到，已經排隊排很長了，前面有快20人。店內大約有30幾個位子，基本上早點來排隊第一輪要進得去吃不是問題。

牛山·牛肉麵·燒肉飯位在桃園市桃園區寶慶路上，周邊有停車格但比較少位子，但附近有收費停車場，我們停到附近全聯去，吃完順便買個家用品就可以折抵1小時。看著這排隊人潮讓我對這家牛肉麵更加期待了。不算開在鬧區還這麼多人真的很厲害。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 環境

店內裝潢非常有質感，感覺很時尚有設計感，色調溫暖，座位乾淨明亮很喜歡。

6點到一開門大家陸續入座，整間店馬上就爆滿，店員會陸續帶位，座位多半都是兩人跟四人桌，若人數較多要分桌唷。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 菜單

店內採用QRCODE點餐，菜單可以先在FB粉絲團看，這間主食品項不多，但每一項都是經典，像牛肉麵就只有清燉牛肉麵一種，飯類也只有燒肉飯一種，乾拌麵有兩種，再來就是小菜跟飲料囉，點燒肉飯跟乾拌麵都有附一碗牛肉湯，這間的牛肉湯超級好喝。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 點餐流程

點餐流程:

1.用手機掃描桌上的QRCODE點餐

2.至門口點餐機結帳、請點選直接結帳

3.號碼到時請到出餐櫃檯領取餐點

自助區有提供餐具、醬料、檸檬水，等候餐點的時候可以自行取用。

門口點餐機結帳在這邊，從QRCODE送出點餐後，直接來這邊排隊結帳即可。

號碼到的時候要自行到出餐區取餐唷。這邊開放式廚房都可以看到廚師在製作餐點，出餐速度真的滿快。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 餐點

招牌燒肉飯$300

第一個就想要介紹這個招牌燒肉飯，因為當天吃第一口的時候很驚艷，菲力牛肉怎麼可以這麼軟嫩，且還是有厚度的牛肉，重點牛肉分量給的很多，再出餐檯區也可以看到師傅現烤燒肉，用特級龍眼木去烤炭香十足。這道推爆一定要點，沒吃到會後悔。

燒肉飯不只菲力牛好吃，白飯搭配鹹鹹甜甜的燒肉醬真的忍不住一口接一口，還有一顆生蛋黃可以拌飯，真的太邪惡了啦。想說這間的白飯怎麼這麼好吃，原來是選用來自日本北海道的夢美人米，連續11年獲得日本特A評價的好米，粒粒分明香Q好吃。

清燉牛肉麵$260

再來是店家招牌清燉牛肉麵，這間真的就只有賣一種牛肉麵，只有清燉沒有紅燒歐，牛腱、牛尾、牛肋排三個願望一次滿足，牛肉超級軟嫩，三種牛肉都很優秀，搭配黃金沾醬真的超頂。

牛肉麵的湯頭真的是靈魂，雖說是清燉口味但湯頭十分鮮甜順口，濃郁好喝不油膩。老實講我以前都是紅燒派的，因為本人比較重口味，平常很少點清燉，但這間的清燉讓我印象深刻，清燉真的是考驗真功夫，要做的好喝真的不容易。

這碗清燉牛肉麵搭配的麵條是粗麵，外觀有點像粄條，但吃起來麵條是Q彈口感十分好吃，一口麵一口湯一起吃真的超讚。

手打冬瓜檸檬$98

店內也有賣飲料唷，除了基本款可樂、雪碧、綠茶外，還有這個手打冬瓜檸檬，喝的出來是原汁原味新鮮檸檬做的，酸甜好滋味，夏天來一杯真的超消暑的。

藤椒乾拌麵$220

這間的藤椒乾拌麵也不惶多讓，一點都不輸給清燉牛肉麵，喜歡吃辣味、吃比較重口味的點這碗準沒錯，這一定要先攪拌後再吃唷，因為醬料都在底部，他的藤椒有一定的辣度，但椒香柔和是舒服的辣十分開胃，三種主餐我都好愛，有選擇障礙，小孩才做選擇我都要啦。

不得不說這間的牛肉真的都超級軟嫩，分量給的也很充足十分大器，麵條吸滿了藤椒辣醬的醬汁，真的是好吃到會秒殺這一碗，跟老公交換吃，結果才沒幾秒鐘就剩最後一口了，有沒這麼誇張啦。

凡點燒肉飯跟乾拌麵都會附一碗牛肉湯，我沒看錯吧裡面牛肉也太多了吧，還以為只是附牛肉清湯。有放牛肉真的很加分，牛肉湯好喝到覺得想單點外帶回家，湯頭超濃郁，牛肉超軟嫩，這間真不愧是牛肉專賣店。

秘製牛山滷味$78、果醋魚皮$78、東港水雲菜$68、豆乳翠玉黃瓜$68

這間不只有賣牛肉麵、牛肉飯，小菜也滿有特色，綜合滷味拼盤這麼大一盤竟然只要78元好划算阿，愛吃辣的一定要加一下秘製辣椒很對味。

小黃瓜搭配豆乳醬十分清爽開胃，東港水雲菜也很特別，吃起來清脆爽口。聽說水雲菜熱量很低，很適合當開胃涼拌小菜，QQ的果醋魚皮酸辣夠味，愛吃辣的千萬別錯過，覺得有中辣超過癮。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 打卡送飲料

夏思果茶、誠意奶茶

活動參加方式：

1.於牛山的FB或IG打卡並Google評論回饋餐點，讓師傅可以調整更好的味道！

2.完成後主動向店員出示確認即可領取誠意奶茶 / 夏思果茶 乙瓶 (每桌限一瓶)。

每周限量活動就是打卡送飲料，誠意奶茶茶香十分濃郁好喝，夏思果茶喝起來酸甜解渴非常消暑，FB或IG打卡限動也可以送一瓶唷。

牛山·牛肉麵·燒肉飯 總結

這間牛山·牛肉麵·燒肉飯開幕其實還沒有很久，但已經在桃園爆紅真的很猛，生意好得不得了，但吃過這間牛肉麵之後，可以理解他爆紅的原因，清燉牛肉麵真的超級好吃，牛肉飯軟嫩的程度也很讓人驚艷，真的很值得來排隊。

我們是第一批進去用餐的，出來門口還是滿滿的等候人潮，排隊人數完全沒有減少，但大家吃的也是滿快，可以耐心等候一下，門口也有位子給客人坐著休息，但建議大家還是早點來排隊，雖然表訂營業時間是晚上6點到10點，但當天賣完就沒囉。

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此篇文章與牛山·牛肉麵·燒肉飯合作

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