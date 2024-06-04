相信吃素的朋友一直跟小米在敲碗多多介紹他們可吃的美食 ><

想說過完年大家肉食吃很多吧，就來吃素食解解膩吧！

這次來分享是回訪多次的知三素香麵線，小米很喜歡的素食小店，雖然是素食麵線，但是清甜的湯頭注入了”麵筋酥”及素沙茶加持，讓常吃葷食的小米一點都不覺得清淡。

相反覺得麵筋酥搭麵線是如此的吸引 還有加上老闆娘的手工辣醬的提味，每次都是見碗底的歸還給美麗的老闆娘

此外現場有販賣私嚐豆腐乳、黃金泡菜、宜蘭溫泉皮蛋、古早紅土鹹蛋等，帶回家加菜也是很棒的選擇，那大家就跟著小米一起去看看吧

最近還有推出涼麵，夏天想吃冰涼的素涼麵就來找老闆娘吧！

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👉知三素香麵線位置及停車方式

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知三素香麵線位於英明街靠近北門街，就在牛肉王子的旁邊。

開車的朋友可以在英明街跟中山路40巷的交叉口找收費停車場，如果停滿了可以在北門街上的停車場找位置囉

👉知三素香麵線環境介紹

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店內是由一位來自台北的正妹老闆娘一手包辦，有時候人多要稍等囉~

一個女孩子來到新竹打拼並不容易，喜歡吃素食的朋友可以多多支持她唷

店內空間不大，大概有4人的位置，經過的朋友可以內用簡單吃一吃再離開，或是外帶回家吃的客人也挺多的。

麻雀雖小五臟俱全，老闆娘精心裝飾店面，這些都是她收集回來飾品

👉知三素香麵線菜單目錄搶先看

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主食為素食麵線，內附有麵筋酥，如果喜歡多一點可以再單點一份10元。

其他現場內用的有綜合滷味(素食)，泡菜及豆腐乳這些是整包或整罐帶回家

對了，宜蘭溫泉皮蛋及古早紅土鹹蛋是可以單點一顆25元加到麵線。

最近還有推出涼麵，夏天悶熱吃涼麵挺不錯的~

來這邊不只吃麵線，喜歡吃鹹鴨蛋、皮蛋和泡菜的朋友，可以買回家配飯也很不錯喔！

👉知三素香麵線用餐心得分享

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來開動吧！

最近老闆娘除了招牌素食麵線，還新增了涼麵系列

素香麵線(小45元,大55元)小米覺得麵筋酥是這個素香麵線的靈魂 （加皮蛋25元)

酥酥脆脆的麵筋的豆香，吸著麵線的湯頭很好吃，與麵線搭著吃也有不同層次的口感享受~

個人是建議再加10元買一包加多一點一起吃很過癮

淋上烏醋的酸V 更為提味。

麵線的湯頭是用香菇熬煮，素食的朋友可以安心嚐用~

麵線口感適中不會糊糊的，湯頭是較為清爽的風味，加入素食沙茶醬及烏醋的調味，對葷食者來說也不會口味清淡，當然加麵筋酥一起吃就更棒了

加辣更過癮唷～

想要吃豐富一點配個25元的古早紅土鹹蛋或皮蛋嚐看看，如果喜歡一盒四顆100元就可以帶回家唷

鹹蛋黃心有鹹香帶甜，蛋白也不會過鹹還挺不錯的！

皮蛋不會太重口味，最近流行皮蛋麵，來個皮蛋麵線也不錯XD

如果是重口味的朋友就必定要加他們的狠辣辣椒醬！

辣勁很強及辣椒的香氣跟麵線一起搭著吃，會以為是在吃葷食的麵線

PS. 辣醬有零售一罐80元。

最新推出涼麵系列，有胡麻、溫泉皮蛋、古早味紅土鹹蛋和黃金雙寶涼麵

重口味的朋友必選溫泉皮蛋涼麵(80元)，最近皮蛋拌麵特別熱門，相信大家皮蛋涼麵也沒吃過吧~

胡麻醬是老闆娘自己特調的，加上有溏心的皮蛋耶！

黑溜溜的皮蛋涼麵真的很適合愛吃皮蛋的朋友

胡麻醬有濃郁胡麻甜香，加上皮蛋鹹香，鹹鹹甜甜的很開胃~

麵量挺多的，吃完一碗還挺飽的

小米意外喜歡黃金雙寶涼麵(90元)，有老闆娘自製的黃金泡菜、黃金嫩芽絲，沒有另外加醬汁，如果不愛胡麻的朋友推薦這款給你們！

黃金泡菜屬於小辣的口味，酸V帶甜的風味，光醬汁配麵就很好吃

搭配脆口小黃瓜很涮嘴，喜歡泡菜涼麵的朋友必點喔！

最後是老闆娘熬煮的忘憂孟婆湯(35元)，首購為盲包，味道隨機供應，想喝看看的可以用35元解盲~

所以小米先保密不講這是什麼口味喔。

小米開玩笑地說，喝完都不知道這一頓吃起來是什麼味道了 (被老闆娘打 XD)

以上是我們的心得分享，小米的好友Kelly一個人來新竹打拼，堅持為素食的朋友提供美食

所以我們一群朋友都很支持她，素食的朋友推薦給你們~

👉知三素香麵線營業時間地址

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🌟店家資訊：知三素香麵線

🏠地址：新竹市北門街54-3號

☎電話：0921 742 036

⏰營業時間：週二至週六 07:00–13:00, 17:00–20:00

週日 07:00–13:00 (週一公休)

粉絲團：知三素香麵線

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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