九份老街美麗景色變化萬千，白天晚上有著截然不同的風貌…如果你想放慢腳步，靜下心好好體驗越夜越美麗的九份，不妨就在九份留宿一晚吧！九份其實有很多不錯的民宿可以選擇，小編整理了3 家九份住宿推薦清單，除了有提供九份親子住宿、家庭旅遊、包棟服務等，甚至還有寵物友善民宿唷！
▼ 九份老街推薦 ▼
｜九份老街｜九份景點｜
｜九份美食｜九份芋圓｜
｜九份名產｜九份夜景｜
｜九份餐廳｜九份茶樓｜
｜九份住宿｜昇平戲院｜
｜九份素食｜九份茶葉｜
｜九份民宿｜九份玩法｜
｜九份旗袍｜九份交通｜
｜九份草仔粿｜金礦博物館｜
｜九份下午茶｜九份紀念品｜
｜九份老麵店｜九份咖啡廳｜
｜九份魚丸湯｜九份背包客｜
常聽人說夜九份才是最美的！尤其是當夜色漸暗後，老街上一串串的燈籠開始亮起，紅光映射在陳舊的石階路上，整個九份頓時充滿濃濃風情，簡直就像是天然而成的濾鏡特效，懷舊感瞬間爆錶！
限時優惠
九份一日遊行程規劃 ▹第1站：九份黃金山城 ▹第2站：猴硐摸貓貓 ▹第3站：搭乘平溪線火車 ▹第4站：十分老街、車站
重點整理：
九份住宿 | 親子首選【溫莎堡香草庭院】
九份親子民宿「溫莎堡香草庭院」打造了2間不同主題的親子房，叢林房主題房是樓中樓設計，讓小朋友可以上上下下跑來跑去盡情的放電，房內更有許多玩具設備，待上一天也不無聊。還有一間以飛機為主題打造的房間，除了一樣有很多玩具之外，一進房間會忍不住：「哇～好多飛機啊！」連床單都是可愛的飛機設計，一瞬間以為進入天空翱翔呢！
▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)
▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)
▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)
▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)
▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)
▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)
▼ 公共空間 (圖片香草庭院提供)
九份溫莎堡香草庭院 地址：新北市瑞芳區輕便路282號 房型與房價：詳情見官網 1.香草親子叢林房 :平日3,150元 / 假日3,850元 / 三人入住 2.香草親子飛機房(無海景) : 平日3,650元 / 假日4,350元 / 四人入住 線上訂房：👉
九份住宿 | 友善寵物【九份。未眠者花園】
有毛小孩的朋友們，旅行時是不是要常常煩惱民宿是不是願意接受寵物入住？九份民宿『九份。未眠者花園』於2010年全面改裝，每個房型的佈置都有著玩味的戲劇故事，另外在民宿主人親自打造的園子裡，還提供香草花茶給入住的旅客品嚐。九份。未眠者花園民宿本身也是寵物友善民宿，若心愛的寵物寶貝們要一起入住的話，請務必事先告知民宿主人，並負擔寶貝兒的衛生習慣。入住時若有所污損,這部份也請您全額負擔清潔的額外支出，民宿主人保有權取消您的預約，且吸收您的訂金，請注意!
▼ 犀牛房 (圖片九份。未眠者花園提供)
▼ 公主徹夜未眠 (圖片九份。未眠者花園提供)
▼ 貴婦怨 (圖片九份。未眠者花園提供)
▼用餐區 (圖片九份。未眠者花園提供)
▼ 露天陽台 (圖片九份。未眠者花園提供)
九份。未眠者花園 地址: 新北市瑞芳區頌德里石埤巷78號 房型與房價：詳情見官網 線上訂房：👉
九份住宿 | 團體包棟【天方夜譚】
在九份汽車路轉角上有一間外觀有如童話故事裡城堡般，顏色明亮的民宿『天方夜譚』。民宿提供了多種不同房型，從1個人的單人房到4個人的家庭房，任君挑選，另也提供包棟的服務(最大可到21人左右)，若是大家族聚會或是親子團、好友們團體的聚會，來天方夜譚住宿都不成問題。
▼ 天方夜譚明亮的外觀 (圖片天方夜譚提供)
▼ 天方夜譚-水漾-雙人套房 (圖片天方夜譚提供)
▼ 天方夜譚-流金歲月-雙人套房 (圖片天方夜譚提供)
▼ 天方夜譚流金歲月-雙人套房外露天陽台 (圖片天方夜譚提供)
▼ 天方夜譚-餐廳一角 (圖片天方夜譚提供)
天方夜譚 地址：新北市瑞芳區汽車路88號 房型與房價：詳情見官網 線上訂房：👉
九份住宿推薦總整理
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香草庭院
|九份。未眠者花園
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天方夜譚
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民宿特色
|九份日光涵館系列之一，2020年全新改裝親子房，另可免費幫旅客規劃旅遊行程、文史介紹。
|寵物友善民宿，每間房間都有不同故事主題的佈置。
|民宿房間數多，外觀明亮、有如城堡般設計，若是一群朋友想渡假還有提供包棟服務。
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房價(官網為主)
|3150元起
|2300元起
|1200元起
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特色房型
|香草親子叢林房
寬敞的樓中樓設計，還有提供各是玩具，小朋友們玩耍。
|公主徹夜未眠
裝潢走浪漫路線，細細觀察原來是杜蘭朵公主的故事情節啊！
|流金歲月-雙人套房
房內有專屬的露天陽台，可獨享九份的風景。
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早餐
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有
|有
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有
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總結
|提供不同坪數的親子房，房內佈置可愛，非常適合帶小朋友來充電放鬆。
|房間浪漫、溫馨、文藝、故事性呈現。
|距離九份老街僅需步行4分鐘，簡約設計風格給人一個可以放鬆放空的好環境。
看完以上 3 間九份民宿推薦，是不是做好滿滿的筆記了呢？九份住宿除了飯店、旅館可以選擇，九份民宿多的是一份人情味、一份以理念為出發點，聚集相同理念來作客的凝聚力，正在規劃九份之旅的你，解決了九份住宿之後，九份的交通、美食、行程等等也不用擔心，不妨參考小編先前整理好的其他文章喔！
※本文照片已取得授權，未經授權者允許，請勿擅自轉貼，也歡迎大家至好好玩台灣與我們分享旅遊資訊。
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