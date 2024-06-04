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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 新北市瑞芳區2024九份住宿推薦3間寵物、包棟、親子特色民宿

新北市瑞芳區2024九份住宿推薦3間寵物、包棟、親子特色民宿

2024-06-04 12:20:04 好好玩 FUNIT 人氣：117
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窩客好文

好好玩 FUNIT

發表篇數：944篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

造訪商家：

九份未眠者花園民宿 (新北市民宿057號)
phone02-2496-8187
place新北市瑞芳區石埤巷78號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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九份老街美麗景色變化萬千，白天晚上有著截然不同的風貌…如果你想放慢腳步，靜下心好好體驗越夜越美麗的九份，不妨就在九份留宿一晚吧！九份其實有很多不錯的民宿可以選擇，小編整理了3 家九份住宿推薦清單，除了有提供九份親子住宿、家庭旅遊、包棟服務等，甚至還有寵物友善民宿唷！

常聽人說夜九份才是最美的！尤其是當夜色漸暗後，老街上一串串的燈籠開始亮起，紅光映射在陳舊的石階路上，整個九份頓時充滿濃濃風情，簡直就像是天然而成的濾鏡特效，懷舊感瞬間爆錶！

限時優惠

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九份一日遊行程規劃
▹第1站：九份黃金山城
▹第2站：猴硐摸貓貓
▹第3站：搭乘平溪線火車
▹第4站：十分老街、車站

重點整理：

九份住宿 | 親子首選【溫莎堡香草庭院】

九份親子民宿「溫莎堡香草庭院」打造了2間不同主題的親子房，叢林房主題房是樓中樓設計，讓小朋友可以上上下下跑來跑去盡情的放電，房內更有許多玩具設備，待上一天也不無聊。還有一間以飛機為主題打造的房間，除了一樣有很多玩具之外，一進房間會忍不住：「哇～好多飛機啊！」連床單都是可愛的飛機設計，一瞬間以為進入天空翱翔呢！

▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)

▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)

▼ 香草親子叢林房 (圖片香草庭院提供)

▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)

▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)

▼ 香草親子飛機房 (圖片香草庭院提供)

▼ 公共空間 (圖片香草庭院提供)

九份溫莎堡香草庭院
地址：新北市瑞芳區輕便路282號
房型與房價：詳情見官網
1.香草親子叢林房 :平日3,150元 / 假日3,850元 / 三人入住
2.香草親子飛機房(無海景) : 平日3,650元 / 假日4,350元 / 四人入住
線上訂房：👉

九份住宿 | 友善寵物【九份。未眠者花園】

有毛小孩的朋友們，旅行時是不是要常常煩惱民宿是不是願意接受寵物入住？九份民宿『九份。未眠者花園』於2010年全面改裝，每個房型的佈置都有著玩味的戲劇故事，另外在民宿主人親自打造的園子裡，還提供香草花茶給入住的旅客品嚐。九份。未眠者花園民宿本身也是寵物友善民宿，若心愛的寵物寶貝們要一起入住的話，請務必事先告知民宿主人，並負擔寶貝兒的衛生習慣。入住時若有所污損,這部份也請您全額負擔清潔的額外支出，民宿主人保有權取消您的預約，且吸收您的訂金，請注意!

▼ 犀牛房 (圖片九份。未眠者花園提供)

▼ 公主徹夜未眠 (圖片九份。未眠者花園提供)

▼ 貴婦怨 (圖片九份。未眠者花園提供)

▼用餐區 (圖片九份。未眠者花園提供)

▼ 露天陽台 (圖片九份。未眠者花園提供)

九份。未眠者花園
地址: 新北市瑞芳區頌德里石埤巷78號
房型與房價：詳情見官網
線上訂房：👉

九份住宿 | 團體包棟【天方夜譚】

在九份汽車路轉角上有一間外觀有如童話故事裡城堡般，顏色明亮的民宿『天方夜譚』。民宿提供了多種不同房型，從1個人的單人房到4個人的家庭房，任君挑選，另也提供包棟的服務(最大可到21人左右)，若是大家族聚會或是親子團、好友們團體的聚會，來天方夜譚住宿都不成問題。

▼ 天方夜譚明亮的外觀 (圖片天方夜譚提供)

▼ 天方夜譚-水漾-雙人套房 (圖片天方夜譚提供)

▼ 天方夜譚-流金歲月-雙人套房 (圖片天方夜譚提供)

▼ 天方夜譚流金歲月-雙人套房外露天陽台 (圖片天方夜譚提供)

▼ 天方夜譚-餐廳一角 (圖片天方夜譚提供)

天方夜譚
地址：新北市瑞芳區汽車路88號
房型與房價：詳情見官網
線上訂房：👉

九份住宿推薦總整理

香草庭院

 九份。未眠者花園

天方夜譚

民宿特色

 九份日光涵館系列之一，2020年全新改裝親子房，另可免費幫旅客規劃旅遊行程、文史介紹。 寵物友善民宿，每間房間都有不同故事主題的佈置。

 

 民宿房間數多，外觀明亮、有如城堡般設計，若是一群朋友想渡假還有提供包棟服務。

房價(官網為主)

 3150元起 2300元起 1200元起

特色房型

 香草親子叢林房
寬敞的樓中樓設計，還有提供各是玩具，小朋友們玩耍。		 公主徹夜未眠
裝潢走浪漫路線，細細觀察原來是杜蘭朵公主的故事情節啊！		 流金歲月-雙人套房
房內有專屬的露天陽台，可獨享九份的風景。

早餐

總結

 提供不同坪數的親子房，房內佈置可愛，非常適合帶小朋友來充電放鬆。 房間浪漫、溫馨、文藝、故事性呈現。 距離九份老街僅需步行4分鐘，簡約設計風格給人一個可以放鬆放空的好環境。

看完以上 3 間九份民宿推薦，是不是做好滿滿的筆記了呢？九份住宿除了飯店、旅館可以選擇，九份民宿多的是一份人情味、一份以理念為出發點，聚集相同理念來作客的凝聚力，正在規劃九份之旅的你，解決了九份住宿之後，九份的交通美食行程等等也不用擔心，不妨參考小編先前整理好的其他文章喔！

※本文照片已取得授權，未經授權者允許，請勿擅自轉貼，也歡迎大家至好好玩台灣與我們分享旅遊資訊。

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