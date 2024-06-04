正值夏秋之際的好天氣，最適合找個無光害的空曠地方仰望星空，體驗被滿天星星包圍的感動。被群山圍繞的南投，擁有天生的地勢特色，白天的綿綿山巒，夜晚的璀璨星空，連攝影愛好者與喜愛風景的朋友都趨之若鶩呢！這篇就帶大家來尋找「6個南投最佳觀星景點」，包含清境、合歡山、溪頭、杉林溪、日月潭、猴探井等，及享受無光害且感動滿載的南投暗空公園，及寓教於樂的鳶峰星空劇場，一起來欣賞南投星空吧！

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2024南投星空季｜時間地點

2024南投星空季「森星療癒夜」在5月開跑囉～今年和超人氣台灣圖文插畫家「Weiweiboy」合作，和「可愛大王」一起來南投賞星星吧！今年星空季將觀星結合文化體驗與音樂饗宴，5月～10月有夢幻的觀星主題晚會、觀星導覽、闖關活動、手作體驗，還有機會獲得2024星空季限量好禮。更多關於南投星空季的消息，敬請期待小編的更新吧！

2024南投星空季主題活動

2024/5/25(六) 星月童話 主題晚會｜赤腳精靈景觀餐廳

2024/6/15(六) 玉山星空音樂會｜向山遊客中心

2024/8/3(六) 森星療癒 茶席晚會｜溪頭自然教育園區

2024/09/21(六) 星光下的交響樂｜清境農場

2024/10/12(六) 美麗星世界 主題晚會｜東埔溫泉廣場

星空季官網：2024星空季 詳細活動內容可至樂旅南投、南投旅遊網查詢

2024南投星空季｜南投觀星景點推薦

合歡山暗空公園

說到南投觀星，「合歡山暗空公園」肯定是大家耳熟能詳的人氣地點了。這裡可是在2019年獲得「國際暗空協會（IDA）」認證台灣第一座、亞洲第三座星空場所喔！6-11月在海拔3000公尺以上的合歡山武嶺一帶，可以欣賞品質保證無邊際、無光害的夏季銀河，同時還有機會可以欣賞到高山杜鵑與燦爛星空的合影。若在清境住宿一晚的話，也可以到合歡山鳶峰觀星平台旁（原鳶峰遊客中心）的鳶峰星空劇場，沈浸式欣賞合歡山星空之美～

清境觀星園景觀山莊

高海拔的清境，擁有眾多歐風建築及大片草原，還有最接近天空的清境天空步道，白天散步在這裡感覺像漫步在天空中；晚上抬頭望著星空彷彿倘佯在宇宙中，與天空零距離的地方自然是觀星的首選。

若要欣賞無光害的完美星空，可以到位於海拔約2100公尺左右的「觀星園景觀山莊」，這裡是清境區域的最高點，遠離了商圈的喧囂繁雜，成了清境一帶的最佳觀星秘境喔！入住於這座景觀山莊中，往下俯視即可欣賞到夜景；而抬頭就可看見滿天星空。民宿也有設置觀星平台、露天桌椅等設施，如果不想到合歡山上人擠人的話這裡會是一個你不錯的觀星選擇喔！

溪頭自然教育園區

如果不想擠進「合歡山暗空公園」，也可以選擇「溪頭自然教育園區」。被滿滿森林包圍的溪頭，因為民宿、商家較少，且海拔又高，自然也是一處無光害的觀星優質場所。

#鳳凰山天文台

位於海拔1810公尺的「鳳凰山天文台」設有氣象觀測站，在瞭望台白天可以環顧四周群山，早晨可以賞日出，晚上自然是個觀星的好地方，需注意天文台本身提供學術研究並不開放民眾進入，但可在園區清場時間晚上十點前到外圍觀星。

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷 9 號 推薦閱讀： 溪頭自然教育園區 溪頭自然教育園區優惠

#台大實驗林溪頭教育中心

來到「溪頭森林遊樂區」有機會住上一晚，可以選擇園內的「台大實驗林溪頭教育中心」，在這裡入住因為沒有離場時間限制，所以晚上或凌晨天氣好的時候，用肉眼就可以看見一片寂靜無光害的星空囉！

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷 10 號 推薦閱讀： 南投住宿推薦

杉林溪生態渡假園區

位於海拔1600公尺的「杉林溪生態度假園區」，也是另一處超優質的觀星場所。最特別的是每天晚上07:30開始，有免費的觀星導覽，現場不但有專業人員為你解說，還有免費的望遠鏡可以使用，只要是好天氣基本上全年無休，想要懶人觀星來這裡就對了！

天文星座定時導覽解說 活動時間：每日19 :30 活動地點：杉林溪大飯店 六樓觀星平台 活動費用：免費（自由參加） 活動內容： 晴天｜星空導覽與天文望遠鏡觀測 陰天｜夜間生態導覽 雨天｜取消戶外活動

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路 6 號 推薦閱讀： 杉林溪森林生態渡假園區｜來杉林溪一日遊，享受芬多精的洗禮，杉林溪賞螢賞花攻略 優惠套票：

日月潭

想看星空一定要到合歡山、杉林溪等高海拔地方嗎？那可不一定！其實大家最喜愛的日月潭，晚上也能看見美麗的星空哦！

#涵碧步道〈蔣介石碼頭〉

有著日月潭最高級飯店之稱的涵碧樓，在飯店的正前方有一條「涵碧步道」，可是被不少朋友推薦為日月潭最美的觀星地點喔！除了與慈恩塔相鄰、能遠眺伊達邵、後方就是涵碧樓外，又可遠離成群的觀光客，無受打擾地飽覽日月潭美景！晚上可以走到「蔣介石碼頭」仰望星空，配上碼頭的燈籠像極了一幅畫，這裡也是網美的打卡秘境之一。

#散步的雲〈日月潭生態民宿〉

日月潭旅宿選擇眾多、特色不同，這間「散步的雲」生態民宿給人的是另一種純真自然的感覺，回歸日月潭的原始之美。這裡的房型設施和擺設結合日月潭地方生態、歷史文化、景觀等，讓入住的大家不難感受到每個角落的細心以及營造，真正能在這邊停下來用心感受日月潭的氛圍。到了晚上天氣允許的話，從房間外陽台就可以看見滿天星斗，另外民宿前廣場也會安排設置沙發、高倍數望遠鏡，並介紹大家觀星秘境等，宛如一場溫馨的觀星大會，來到日月潭晚上想觀星的話，散步的雲會是個浪漫又溫馨的好所在。

星月天空 景觀餐廳

鄰近中興新村，位於南投縣與彰化縣交界處的猴探井，有一座美麗的「星月天空景觀餐廳」，應該也是不少人的口袋名單吧？與其說是一間餐廳，倒不如說是一座休憩園區，園內有魚池、草泥馬、鸚鵡等可愛動物，晚上餐廳還有民歌表演等節目，一口氣從白天營業到半夜十二點，白天夜晚都精彩。最重要的就是居高鄰下的位置，往下看是萬家燈火的百萬美景，找個安靜角落抬頭一望就是名符其實的星月天空了，絕對也是一個觀星的熱門場所！

地址：南投市猴探井街 146 巷 200 號 推薦閱讀： 南投景觀餐廳推薦

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